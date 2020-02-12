Ajuda para actualizar para MetaTrader 5 sem perdas - página 8
Em MT5 não se podem criar prazos não normalizados. Em vez disso, existem 21 normas indicadores.
Sente-se o cansaço dos organizadores.
Claro que o tenho. A propósito, a questão é como ver todos eles prazos (não há 21 botões)?
S.U. Manda o teu chefe para casa, deixa-o descansar, vai ser mais fácil para ti )) as carraças estão a marcar... o campeonato está a decorrer...
Leia a AJUDA, tire a sua mente das carraças, porque não consegue ver os prazos por detrás delas.
Não sei nada sobre programação, mas se eles funcionam como um indicador, talvez devesse colocar alguns indicadores diários adicionais mais tarde. Em vez disso, existem 21 indicadores padrão.
Obrigado pela resposta, gostaria de ter essa oportunidade. Faltam os prazos importantes - m40 , h10 , D2 -5 , W2 / Mas para o resto - tornou-se muito mais conveniente trabalhar.
Não compreendo nada sobre programação, mas se funcionam como um indicador, talvez deva colocar dados diários adicionais?
Por favor, ajude-me a traduzir um indicador para MQL5. Eu próprio não sou um programador, e cada peça de código é muito difícil de compreender. Compreendi melhor em 4, mas não compreendi a lógica da programação em MQL5. Não tenho ideia do que fazer com ele. Ficaria muito grato a alguém que me possa ajudar. Penso que deve demorar cerca de 10 minutos.
E se não for difícil, pode explicar quais são as pegas? Tal como eu o entendo, é um conceito básico que não foi utilizado em 4. Gostaria muito de o compreender. Ainda não tenho um tutorial...
Agradecemos antecipadamente a todos!