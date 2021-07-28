Desejos para MT5 - página 95
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
IMHO, é suficiente implementar as funções GetFont e GetFile, que devolvem a cadeia correspondente.
Os tipos devem ser utilizados em insta-parametros. Não vejo nenhuma forma de chamar as funções ao editar as propriedades da EA.
2. Funções padrão (incorporadas) para chamadas de ficheiro-diálogo-arquivo, telefono-diálogo-diálogo-cor, data-hora-diálogo-data, etc. - As funções padrão (incorporadas) para diálogo de chamada de ficheiros, diálogo de cor, diálogo de data, etc. são também altamente desejáveis. Para chamadas já em curso ("on-demand").
Tenho uma proposta para desenvolver mql5.
Introduzir tipos de dados básicos (incorporados) adicionais para ajudar a criar programas mais utilizáveis.
Limitar-me-ei a dois exemplos para clarificar a ideia.
Descrição:
O tipo FileName é sinónimo de tipo de string, excepto para o utilizar como parâmetro de entrada.
Descrição
leva, quando o utilizador introduz os parâmetros de especialista, a chamar a caixa de diálogo padrão do Windows de abrir um ficheiro na pasta MQL5\Files\MyFolder\, e depois a atribuir o nome do ficheiro seleccionado à variável FName.O tipo FontName é sinónimo de tipo de string no programa, excepto no que diz respeito à utilização do tipo como parâmetro de entrada.
Descrição
leva quando o utilizador introduz parâmetros de especialista a chamar o diálogo padrão do Windows de selecção de fontes (com a lista preparada de fontes efectivamente instaladas no computador), e a seguinte selecção de fontes na variável BaseFont.
--
A ideia pode ser alargada eaprofundada, mas é um bomponto de partida.
E que tal isto?
#define FileName string
E que tal isto?
De forma alguma, não lhe dará uma lista pendente de opções nas instâncias.
As listas são também inadequadas porque a lista de ficheiros pode ser alterada sem o conhecimento do programa.
Tenho uma proposta para o desenvolvimento de mql5...
Boa sugestão. Faz sentido introduzir algo semelhante não só para os parâmetros de entrada. Uma funcionalidade semelhante, por exemplo, é por vezes necessária para os painéis de controlo.
Concordo:
2. funções padrão (incorporadas) para chamar ficheiro-diálogo, font-diálogo, cor-diálogo, data/hora-diálogo, etc. - são também altamente desejáveis. Para chamadas já em curso ("on-demand").
1. tipos - a utilizar em insta-parametros. Não vejo uma forma de chamar funções ao editar propriedades de EA.
2. Funções padrão (incorporadas) para chamada de ficheiro-diálogo, font-diálogo, diálogo de cor, diálogo de data/hora, etc. - As funções padrão (a bordo) para diálogo de chamada de ficheiros, diálogo de cor, diálogo de data, etc. são também altamente desejáveis. Para chamadas já em curso ("on-demand").
1. tipos - a utilizar em insta-parametros. Não vejo uma forma de chamar funções ao editar propriedades de EA.
2. Funções padrão (incorporadas) para chamada de ficheiro-diálogo, font-diálogo, diálogo de cor, diálogo de data/hora, etc. - As funções padrão (incorporadas) para diálogo de chamada de ficheiros, diálogo de cor, diálogo de data, etc. são também altamente desejáveis. Para chamadas já em curso ("on-demand").
Pontos de ancoragem das setas.
Sugiro acrescentar Esquerda, Direita, TopLeft, TopRight, BottomLeft, BottomRight. Será possível posicionar com precisão as setas sobre o ponto de ancoragem
Ou seja, para que o ponto de ancoragem da seta não tenha de ser recalculado para um posicionamento exacto.