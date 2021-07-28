Desejos para MT5 - página 95

Ashes:

IMHO, é suficiente implementar as funções GetFont e GetFile, que devolvem a cadeia correspondente.

Os tipos devem ser utilizados em insta-parametros. Não vejo nenhuma forma de chamar as funções ao editar as propriedades da EA.

2. Funções padrão (incorporadas) para chamadas de ficheiro-diálogo-arquivo, telefono-diálogo-diálogo-cor, data-hora-diálogo-data, etc. - As funções padrão (incorporadas) para diálogo de chamada de ficheiros, diálogo de cor, diálogo de data, etc. são também altamente desejáveis. Para chamadas já em curso ("on-demand").

Документация по MQL5: Основы языка / Функции / Вызов функции
Документация по MQL5: Основы языка / Функции / Вызов функции
MetaDriver:

Tenho uma proposta para desenvolver mql5.

Introduzir tipos de dados básicos (incorporados) adicionais para ajudar a criar programas mais utilizáveis.

Limitar-me-ei a dois exemplos para clarificar a ideia.

Descrição:

O tipo FileName é sinónimo de tipo de string, excepto para o utilizar como parâmetro de entrada.

Descrição

leva, quando o utilizador introduz os parâmetros de especialista, a chamar a caixa de diálogo padrão do Windows de abrir um ficheiro na pasta MQL5\Files\MyFolder\, e depois a atribuir o nome do ficheiro seleccionado à variável FName.

O tipo FontName é sinónimo de tipo de string no programa, excepto no que diz respeito à utilização do tipo como parâmetro de entrada.

Descrição

leva quando o utilizador introduz parâmetros de especialista a chamar o diálogo padrão do Windows de selecção de fontes (com a lista preparada de fontes efectivamente instaladas no computador), e a seguinte selecção de fontes na variável BaseFont.

--

A ideia pode ser alargada eaprofundada, mas é um bomponto de partida.

E que tal isto?

#define    FileName        string
 
Dima_S:

E que tal isto?

De forma alguma, não lhe dará uma lista pendente de opções nas instâncias.

As listas são também inadequadas porque a lista de ficheiros pode ser alterada sem o conhecimento do programa.

 
MetaDriver:

Tenho uma proposta para o desenvolvimento de mql5...

Boa sugestão. Faz sentido introduzir algo como isto não só para parâmetros de entrada. Uma funcionalidade semelhante, por exemplo, é por vezes necessária também para os painéis de controlo.
 
Lizar:
Boa sugestão. Faz sentido introduzir algo semelhante não só para os parâmetros de entrada. Uma funcionalidade semelhante, por exemplo, é por vezes necessária para os painéis de controlo.

Concordo:

2. funções padrão (incorporadas) para chamar ficheiro-diálogo, font-diálogo, cor-diálogo, data/hora-diálogo, etc. - são também altamente desejáveis. Para chamadas já em curso ("on-demand").

 
MetaDriver:

1. tipos - a utilizar em insta-parametros. Não vejo uma forma de chamar funções ao editar propriedades de EA.

2. Funções padrão (incorporadas) para chamada de ficheiro-diálogo, font-diálogo, diálogo de cor, diálogo de data/hora, etc. - As funções padrão (a bordo) para diálogo de chamada de ficheiros, diálogo de cor, diálogo de data, etc. são também altamente desejáveis. Para chamadas já em curso ("on-demand").

+1
 
MetaDriver:
MetaDriver:

1. tipos - a utilizar em insta-parametros. Não vejo uma forma de chamar funções ao editar propriedades de EA.

2. Funções padrão (incorporadas) para chamada de ficheiro-diálogo, font-diálogo, diálogo de cor, diálogo de data/hora, etc. - As funções padrão (incorporadas) para diálogo de chamada de ficheiros, diálogo de cor, diálogo de data, etc. são também altamente desejáveis. Para chamadas já em curso ("on-demand").

Se é para o utilizador (e não para o optimizador), o que impede que se façam os diálogos/diálogos no Expert Advisor? File-dialog (de Ficheiros) - sem problema, datapicker, colorpicker - sem problema. Mas há um problema com a fonte.
 

Pontos de ancoragem das setas.

Sugiro acrescentar Esquerda, Direita, TopLeft, TopRight, BottomLeft, BottomRight. Será possível posicionar com precisão as setas sobre o ponto de ancoragem

Ou seja, para que o ponto de ancoragem da seta não tenha de ser recalculado para um posicionamento exacto.

Existem planos para pontos de ruptura no MetaEditor? Imho, uma coisa muito útil...
