Olá a todos! Este gráfico é de MT4 e MT5.
Porque não posso usar o mesmo em MT5 como em MT4?
Para o RSI não há acesso aos Dados do Primeiro Indicador para a tabela de preços. Ou será que há?
Por favor, quem sabe - partilhar.
Talvez esta questão já tenha sido abordada. Gostaria de ver uma grelha temporal no futuro, de acordo com intervalos de tempo, como em algumas outras plataformas.
As linhas verticais da imagem devem mostrar a transição mensal. Neste momento, as datas não coincidem.
Desenvolvedores:
Em geral, é óptimo que as ordens pendentes, Stop Loss e Take Profit possam ser modificadas utilizando as ferramentas internas do terminal. Também é legal que depois de uma certa construção tenha sido possível desactivar a circulação destes níveis de comércio porque impediram a cooperação com painéis de comércio personalizados. No entanto, se precisarmos da possibilidade de desactivar o movimento de níveis e a interacção com painéis personalizados, enfrentamos o mesmo problema. Isto significa que quando há ordens pendentes, Stop Loss e Take Profit num gráfico, mesmo que um painel possa ser movido e não ocupa muito espaço, deparamo-nos frequentemente com uma situação em que um clique numa ordem desencadeia a janela padrão de modificação da ordem. Isto é um grande inconveniente e é susceptível de irritar os utilizadores, uma vez que estas situações ocorrem no momento mais inoportuno durante o comércio.
Sugestão. Se houver tal possibilidade, por favor faça com que a prioridade das encomendas seja mínima em comparação com outros objectos se as encomendas estiverem por detrás dos objectos.
Desenvolvedores:
Sugestão. Se possível, por favor fazer com que a prioridade das encomendas seja mínima em comparação com outros objectos, se as encomendas estiverem atrás de objectos.
há uma caixa de verificação nas definições - desactivar o arrastamento.
há um tick nas definições - desactiva o arrastamento.
Faça as suas próprias listas de auto-substituição.
Pode dizer-me onde estão as "listas de auto-substituição", porque tenho de reescrever sempre o perito.
Uma pesquisa do fórum por "listas de substituição automática" não dá resultados.
Fazendo algo como isto:
é o exemplo mais simples, mas esperemos que seja compreensível.
Obrigado!