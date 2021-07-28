Desejos para MT5 - página 92
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Sim, é possível, mas se está a perguntar, não consegue lidar com isso.
A resposta está na caixa de controlo dos gráficos.
Na secção de gestão de gráficos, há uma escala 'escala por pontos por barra'... posso tratar disso?
Apenas esta escala funciona de forma diferente: se seleccionar "50 pips por barra" em EUR/USD, as divisões verticais da grelha podem ser 1.32009 - 1.32059 - 1.32109.
A diferença entre estes números é de 50 pips, mas NÃO são múltiplos de 50 pips, como no meu exemplo.
Gosto do truque com o ícone instalado no software. Uma bagatela, mas agradável. ))
//---
Além disso, seria possível fazer com que o mesmo ícone fosse também exibido no ficheiro *.ex5. No explorador do sistema operativo e, claro, no navegador do terminal.
Para além disso, poderia fazer aparecer o mesmo ícone no ficheiro *.ex5. No explorador do sistema operativo e, claro, no navegador do terminal.
Sugiro acrescentar aos Objectos - Gunn: Praça de Gunn. O truque é que deve ser um único objecto, para que se possa arrastá-lo com o rato.
e a praça de Gunn 9.
O quadrado 9, no entanto, é um pouco um trecho para um programa separado. Por outro lado, existem realmente poucas soluções avançadas no mercado, e simplesmente nenhuma para a MT. Os concorrentes sim. Mas não as mais avançadas. :)
Ao testar em modo de visualização, gostaria também de ter um botão de retrocesso.
Também relatórios separados no testador. Para o teste de fundo separadamente para o teste de avanço separadamente.
O modo de depuração não deve depender das cotações recebidas, mas sim do testador (visualizador).
Para permitir a optimização a partir do Expert Advisor, mesmo em modo de teste.
Ao testar em modo de visualização, gostaria também de ter um botão de retrocesso.
Também relatórios separados no testador. Para o teste de fundo separadamente para o teste de avanço separadamente.
O modo de depuração não deve depender das cotações recebidas, mas sim do testador (visualizador).
Para permitir a optimização a partir do Expert Advisor, mesmo em modo de teste.
Agora, expandir cada frase em mais pormenor, por favor. De tudo o que escreveu, eu, por exemplo, compreendo apenas o primeiro. )))
Relatórios. Estabelecemos testes, estabelecemos um período de avanço. Após a opezimização escolha uma das opções, execute-a separadamente, no resultado do separador vemos um relatório de testes para todo o período. Gostaria de ter um relatório em separado para o período de avanço e separadamente para o período de atraso.
Depuração. A menos que eu esteja a abrandar demasiado novamente. A função OnTick do Conselheiro Especialista é chamada no momento de um novo tick da chegada das citações. Iniciamos o depurador, o visualizador é automaticamente activado e a função OnTick é chamada à chegada de um novo tick no visualizador, e há um botão de avanço.
Optimização. De acordo com alguns critérios, concluímos que a EA tem de ser reoptimizada. Chamamos à função de optimização onde passamos os valores do passo final inicial, em resposta obtemos um ficheiro csv com os resultados da optimização. De onde seleccionamos e carregamos os parâmetros óptimos. Também gostaria de apoiar esta funcionalidade no modo de optimização. Optimização dentro da optimização.
Relatórios. Estabelecemos testes, estabelecemos um período de avanço. Após a opezimização escolha uma das opções, execute-a separadamente, no resultado do separador vemos um relatório de testes para todo o período. Gostaria de ter um relatório em separado para o período de avanço e separadamente para o período de atraso.
Depuração. A menos que eu esteja a abrandar demasiado novamente. A função OnTick do Conselheiro Especialista é chamada no momento de um novo tick da chegada das citações. Iniciamos o depurador, o visualizador é automaticamente activado e a função OnTick é chamada à chegada de um novo tick no visualizador, e há um botão de avanço.
Optimização. De acordo com alguns critérios, concluímos que a EA tem de ser reoptimizada. Chamamos à função de optimização onde passamos os valores do passo final inicial, em resposta obtemos um ficheiro csv com os resultados da optimização. De onde seleccionamos e carregamos os parâmetros óptimos. Gostaria também de apoiar esta funcionalidade no modo de optimização. Optimização dentro da optimização.
Obrigado.
Em relação ao primeiro ponto. Há já algum tempo que não lanço para a frente, mas lembrei-me que o que se quer já está lá ou enganei-me outra vez. No testador irá verificar apenas após a nova construção. ))
E tudo o resto seria muito agradável como características padrão. Concordo. Mas ainda estou a pensar em fazer uma coisa destas na MQL5 para praticar.
Sugiro acrescentar aos Objectos - Gunn: Praça de Gunn. O truque é que deve ser um único objecto, para que se possa arrastá-lo com o rato.
e a praça de Gunn 9.
O quadrado 9, no entanto, é um pouco um trecho para um programa separado. Por outro lado, existem realmente poucas soluções avançadas no mercado, e simplesmente nenhuma para a MT. Os concorrentes sim. Mas não as mais avançadas. :)
Como opção, em vez da praça de Gunn - ser capaz de fundir objectos numa única praça personalizada.
Por exemplo, se desenhar um rectângulo com segmentos, seleccione-o na lista de objectos, prima o botão merge - será possível arrastá-lo todo numa pilha. Se um objecto que não pode ser arrastado for seleccionado- como um evento noticioso - o botão de fusão não está disponível.
Adicionar uma opção para guardar o resultado da optimização sem ter de realizar um único teste.
Adicionar a capacidade de testar conjuntos de configurações. Seleccionar a pasta onde se encontram os ficheiros do conjunto, seleccionar um padrão de nome de ficheiro válido e executar o teste.