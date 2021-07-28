Desejos para MT5 - página 93

Novo comentário
 

Gostaria de ter um separador para tomar notas completas, para que se possa traçar uma imagem do trabalho noticioso fundamental.

 
 
 
 

Em relação ao caderno, houve uma sugestão (ou talvez fosse apenas o meu devaneio, não me lembro): adicionar o diário de um comerciante ao terminal.

 
 
 

Pedimos desculpa por quaisquer erros gramaticais.

Espero que o objectivo das perguntas seja claro.

O mundo não fica parado, precisamos de uma boa visualização e de ferramentas adicionais.

 
 
1...8687888990919293949596979899100...117
Novo comentário