Quando o terminal foi actualizado a 7 de Março de 2014 (construir 910) os ícones dos indicadores e EAs nas suas respectivas pastas foram alterados
\MQL5: Indicadores; MQL5: Especialistas. Gosto do novo visual dos ícones indicadores no Explorer não Gosto dele (algum integrante sobre fundo amarelo),
Gostaria de poder seleccionar o ícone predefinido para todos os *.ex5
Claro que existe uma opção para definir cada indicador individualmente através do ícone #propriedade "C:\temp\icon_ind.ico", mas isto tem de ser prescrito em cada ficheiro =(
Ao definir a associação do ficheiro *.ex5, o ícone é retirado do terminal64.exe ou de algum outro ficheiro?
Um desejo é o seguinte:
aqui está um registo das últimas actualizações do terminal. Termina com 880 de construção. Agora tenho-o actualizado automaticamente para a versão 910. O que mudou, ninguém sabe. Embora pessoalmente eu não goste que algumas coisas que costumavam funcionar antes de parar de trabalhar. Por exemplo - não encontrei falhas nas chamadas WinAPI em 880. Em 910 quero obtê-lo e assiná-lo. Quero poder desactivar a actualização automática e ter a possibilidade de consultar a lista de alterações antes da actualização. Assim como uma função de retrocesso padrão para a versão anterior.
Idealmente - para ver os "estudantes" envolvidos em mudanças particulares. Para que haja critérios para avaliar os riscos na próxima actualização.
Se não está no circuito, então porquê discutir. E verá a diferença quando começar a trabalhar na troca com o preço mais recente.
Além disso, se prestarem atenção, a minha sugestão é sobre a história do tick que é exibida na janela "Market Watch", ou seja, aquela que já foi acumulada pelo terminal. Não se trata da acumulação e fornecimento global da história da carraça.
No MetaEditor ao seleccionar Window menu/All windows... abre-se uma janela com a lista de ficheiros abertos
Naquela ordem em que são classificados corresponde à ordem em que se encontram por baixo da barra de ferramentas.
Se a lista for demasiado longa, é difícil encontrar o ficheiro requerido pelo nome (o nome completo de um ficheiro é o único critério de pesquisa neste caso). Sugere-se que ordene os ficheiros nesta janela específica pelo nome por defeito, o que tornará a pesquisa muito mais fácil.
Também reparei aqui, que os ficheiros .mqh (janelas) são exibidos com ícone com o número 5 (imagem acima), e os ficheiros .mq5 são exibidos sem número (ícone azul, não visível aqui), embora logicamente deva ser vice versa.
O menu "Todas as janelas..." foi corrigido, e também na janela Ferramentas o resultado ao pesquisar em ficheiros tem a mesma inconsistência
Se o /i:<caminho> caminho estiver entre aspas duplas e terminar com '\', por exemplo "C:\NEW", no compilador de comandos
1) Se o ficheiro a ser compilado não contiver um espaço no seu nome, nada acontece. Nada acontece mesmo que seja especificado um nome de ficheiro inexistente
2) Se o ficheiro compilado contiver um espaço no seu nome, o compilador gera um erro: O ficheiro (nome do ficheiro truncado a um espaço) não é encontrado mesmo que o nome completo do ficheiro tenha sido especificado (tendo em conta o caminho).
O desejo resume-se a:
A) /i: "C:\NEW" e /i: "C:\NEW" devem ser tratadas em pé de igualdade
B) haveria alguma reacção do compilador no 1º caso
B) em <caminho> seria possível definir vários caminhos /i: "C:\NEW1;C:\NEW2" - pelo princípio que não conseguiu encontrar incluir <> no anterior, procure o próximo
Fazer o Rectângulo em MetaTrader 5 idêntico ao Rectângulo em MetaTrader 4 para ter 4 pontos de edição em vez de 2