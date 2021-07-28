Desejos para MT5 - página 97

Renat:
O MT5 tem um testador incorporado?

Ou talvez os spreads não estejam a flutuar no testador?

Está a planear fazer um para o MT4?

 
Infelizmente, não.

Tudo isto está no MetaTrader 5 desde o início.
 

Tenho a impressão de que o depurador inicializa arrays dinâmicos durante o ArrayResize - com zeros (embora, claro, possa ser coincidência), ao contrário da "vida real". Portanto, imediatamente um desejo (se possível) - inicializar a memória no depurador - com valores aleatórios. Tenho a certeza que tornará mais fácil encontrar insectos difíceis de encontrar, mas idiotas.

Tive uma falha devido a não inicializar uma série na "vida real" (bem, esqueci-me, há muitas), por isso, por baixo do depurador, tudo estava bem. Tive de imprimir o código.

Gostaria que o testador exibisse informações gerais durante a compilação (por exemplo, sobre bibliotecas) no final. Agora tem de fazer uma janela de erro grande ou rolar para baixo para chegar a 1-2 erros ou apenas olhar para o resultado... o que não é conveniente.

Eis o que é agora:

O ideal seria que fosse assim:

Isto é, para exibir a informação em ordem inversa.

 
+100500!
 
Poderá ficar satisfeito com isto: Activar "Autoscroll" no menu de contexto.
 
Lizar:
Poderá ficar satisfeito com isto: ligar "Auto-scrolling" no menu de contexto.
Obrigado, penso que está bem.
 
Não confie na inicialização implícita, diz na secção Inicialização de variáveis:

Qualquer variável, quando definida, pode ser inicializada. Se uma variável não for explicitamente inicializada, o valor armazenado nessa variável pode ser qualquer coisa. A inicialização implícita não é feita.

Se tiver a sorte de conseguir zeros, pode não ter tanta sorte da próxima vez
 

Com arcos de Fibonacci, a descrição dos níveis é escrita em cima ou em baixo, dependendo de onde a segunda data de ancoragem "olha" para cima ou para baixo.

Sugiro adicionar "manualmente" especificando onde será, + adicionar à esquerda e à direita.

Rosh:

Não confiar na inicialização implícita.

Se tiver sorte em obter zeros, pode não ter tanta sorte na próxima vez

Eu não - escrevi que falhei a inicialização por minha própria culpa. E eu não defendo que seja necessário.

Quis dizer que tive a impressão de que em matrizes dinâmicas de depuração são inicializadas com zeros (talvez tenha tido sorte) e que é impossível apanhar um erro flutuante. Foi por isso que sugeri que as matrizes dinâmicas no depurador deveriam ser inicializadas com números aleatórios. Então erros deste tipo (não-inicialização) serão muito fáceis de apanhar com o depurador.

