Desejos para MT5 - página 94
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
1. os indicadores do lado direito do gráfico são possíveis.
2. Sinais em MT5 a chegar também em breve
3. Ir para CME - tudo depende do seu CD.
4. Nenhuma tabela de preços fora do terminal
5. O que é um mapa térmico simbólico?
6. X's e Z 's - pesquisar a base de códigos
7. Não existem tabelas de carrapatos.
Haverá uma escolha de tempos no terminal de conspiração do candelabro?
Interessado na capacidade de construir castiçais até GMT
Óptimo para ofertas comerciais manuais:
1 Nenhum interesse em ofertas de comerciantes. A MQ faz tudo. Para programadores. Quem pode fazer tudo o que um comerciante precisa.
2 Escrever directamente para a CBO.
3 Fazer um ramo separado - Sugestões para o comércio manual.
Qual deles?
Existe agora a necessidade de poder determinar programmaticamente que modo de optimização/teste o utilizador seleccionou.
Neste momento, isto só é registado no livro de bordo:
Não, não o faremos. O perito não precisa de saber isto e não deve adaptar-se.
Tenho uma proposta para desenvolver mql5.
Introduzir tipos de dados básicos (incorporados) adicionais para ajudar a criar programas mais utilizáveis.
Limitar-me-ei a dois exemplos para esclarecer a ideia.
Descrição:
O tipo FileName é sinónimo de tipo de string, excepto para o utilizar como parâmetro de entrada.
Descrição
Esta instrução leva, quando o utilizador introduz os parâmetros EA, a chamar o diálogo padrão do Windows de abrir o ficheiro na pasta MQL5\Files\MyFolder\, e depois atribuir o nome do ficheiro seleccionado à variável FName.O tipo FontName é sinónimo de tipo de string no programa, excepto que é usado como parâmetro de entrada.
Descrição
leva quando o utilizador introduz parâmetros de especialista a chamar o diálogo padrão do Windows de selecção de fontes (com a lista preparada de fontes efectivamente instaladas no computador), e a seguinte selecção de fontes na variável BaseFont.
--
A ideia pode ser alargada eaprofundada, mas é um bomponto de partida.
Tenho uma proposta para desenvolver mql5.
Introduzir tipos de dados básicos (incorporados) adicionais para ajudar a criar programas mais utilizáveis.
Limitar-me-ei a dois exemplos para esclarecer a ideia.
Aqui está uma descrição:
Tipo FileName, que é sinónimo de tipo de string no programa, excepto para usar o tipo como parâmetro de entrada.
Descrição
Leva à chamada do diálogo padrão do Windows de abrir um ficheiro na pasta MQL5\Files\MyFolder\ quando o utilizador introduz os parâmetros do perito, e seguindo a definição do nome do ficheiro seleccionado na variável FName.O tipo FontName é sinónimo de tipo de string no programa, excepto no que diz respeito à utilização do tipo como parâmetro de entrada.
Descrição
leva, quando o utilizador introduz os parâmetros de especialista, a chamar o diálogo padrão de selecção de fontes do Windows (com a lista preparada de fontes efectivamente instaladas no computador), e a subsequente ligação do nome da fonte seleccionada à variável BaseFont.
--
A ideia pode ser alargada eaprofundada, mas é um bomponto de partida.
Porquê preocupar-se em criar novos tipos? IMHO, basta implementar as funções GetFont e GetFile, que devolvem a string apropriada.