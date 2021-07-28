Desejos para MT5 - página 86
E depois há mais dois desejos, demonstrados na seguinte imagem de ecrã:
SlickEdit.
Que a MetaQuotes Software Corp. me perdoe.
Muito obrigado. Penso que a MQ será solidária com ela :-)
O que é que isso tem de tão criminoso? Uma alternativa paga a um editor gratuito.
Nem todos os aspirantes a violinista comprariam um violino Amati ou Stradivarius... mas, para um profissional, seria útil.
Boa noite.
Na minha opinião, é mais confortável. Eu não falo pelos outros.
E o seu método simples, na ausência de outros, é utilizado por todos, de uma forma ou de outra.
Urain:"Além disso, não é tão frequente a operação de se preocupar com ele".
Note-se que (mais uma vez, na minha opinião) a utilização do OOP é muito mais conveniente quando cada classe a granel está no seu próprio ficheiro. A este respeito, o número de utilizações das Inclusões aumenta.
Fiz esta sugestão apenas porque o tópico do fórum é assim chamado. A minha sugestão é apenas uma questão de acrescentar conforto ao ambiente de desenvolvimento que já é confortável.
Além disso, como regra, durante o desenvolvimento do código do programa não utilizamos frequentemente capacidades informáticas em paralelo, pelo que penso que seria conveniente e útil implementar esta funcionalidade.
Concordo comVladix que"não tenho conhecimento de quaisquer custos gerais para os criadores implementarem isto". Portanto... é apenas uma sugestão, e quer seja ou não importante, a sua implementação no futuro constrói-se ou não, cabe-lhe a si decidir.
Coloca o cursor sobre uma função ou método de classe e Alt-G não é isso?
Como opção, serve. Parece ter resolvido 90% das suas necessidades.
Obrigado pela dica.
Boa noite.
Ao trabalhar em modo de depuração no MetaEditor, reparei que seria óptimo se não fosse necessário adicionar todas as variáveis de interesse à janela de observação. Se fosse possível descobrir o valor actual da variável de interesse - mover o seu cursor e uma dica de ferramenta mostraria o valor dessa variável (mais ou menos o mesmo que se mover o seu cursor para o link para o nome do meu perfil no início deste post - GoogleChome pelo menos - apareceria uma dica de ferramenta) - tornaria o trabalho de depuração mais fácil.
Gostaria de duplicar o meu pedido do pedido para o balcão de serviço.
Título: Selecção visual de parâmetros a partir de resultados de optimização.
É difícil seleccionar o melhor do ponto de vista do utilizador a partir de todos os resultados de optimização.
Sugestão:
1 No separador "Resultados da optimização" introduzir a possibilidade de utilizar filtros tais como "Lucros de... e para...", "Ofícios de... para..." etc.
2 Introduzir a capacidade de visualizar simultaneamente gráficos de equidade/balanço de parâmetros pré-seleccionados no separador "Resultados da optimização". Certamente, os gráficos de equidade/balanço não devem ser armazenados para cada conjunto de parâmetros (seria demasiado caro), mas os gráficos de equidade/balanço devem ser mostrados numa execução separada a pedido do comando "Display on Equity/Balance Chart".
3 Considerar a possibilidade regular de construir mapas Kohonen com base em resultados de optimização.
Resultado esperadoSerá possível seleccionar uma versão "melhor" dos parâmetros dos peritos de acordo com o investigador, tendo em conta um certo número de critérios num modo visual.
Duplicarei o meu pedido da candidatura para o balcão de serviço.
...
Resultado esperadoSerá possível seleccionar a variante "melhor" dos parâmetros EA de acordo com o investigador, tendo em conta múltiplos critérios no modo visual.
Grande oferta Andrey! O segundo ponto é especialmente importante para mim como prioridade.
Acrescentar-lhe-ei. Gostaria que o resultado para a frente fosse apresentado ao mesmo tempo que a área em que os parâmetros foram optimizados. Ou seja, é muito conveniente analisar o resultado quando se parece com isto