E depois há mais dois desejos, demonstrados na seguinte imagem de ecrã:

Também já escrevi sobre isto aqui...
 
joo:

SlickEdit.

Que a MetaQuotes Software Corp. me perdoe.

Muito obrigado. Penso que a MQ será solidária com isto :-)
 
denkir:
Muito obrigado. Penso que a MQ será solidária com ela :-)

O que é que isso tem de tão criminoso? Uma alternativa paga a um editor gratuito.

Nem todos os aspirantes a violinista comprariam um violino Amati ou Stradivarius... mas, para um profissional, seria útil.

 

Boa noite.

Na minha opinião, é mais confortável. Eu não falo pelos outros.

E o seu método simples, na ausência de outros, é utilizado por todos, de uma forma ou de outra.


Urain:"Além disso, não é tão frequente a operação de se preocupar com ele".

Note-se que (mais uma vez, na minha opinião) a utilização do OOP é muito mais conveniente quando cada classe a granel está no seu próprio ficheiro. A este respeito, o número de utilizações das Inclusões aumenta.

Fiz esta sugestão apenas porque o tópico do fórum é assim chamado. A minha sugestão é apenas uma questão de acrescentar conforto ao ambiente de desenvolvimento que já é confortável.

Além disso, como regra, durante o desenvolvimento do código do programa não utilizamos frequentemente capacidades informáticas em paralelo, pelo que penso que seria conveniente e útil implementar esta funcionalidade.

Concordo comVladix que"não tenho conhecimento de quaisquer custos gerais para os criadores implementarem isto". Portanto... é apenas uma sugestão, e quer seja ou não importante, a sua implementação no futuro constrói-se ou não, cabe-lhe a si decidir.

Lizar:
Coloca o cursor sobre uma função ou método de classe e Alt-G não é isso?

Como opção, serve. Parece ter resolvido 90% das suas necessidades.

Obrigado pela dica.

 

Boa noite.

Ao trabalhar em modo de depuração no MetaEditor, reparei que seria óptimo se não fosse necessário adicionar todas as variáveis de interesse à janela de observação. Se fosse possível descobrir o valor actual da variável de interesse - mover o seu cursor e uma dica de ferramenta mostraria o valor dessa variável (mais ou menos o mesmo que se mover o seu cursor para o link para o nome do meu perfil no início deste post - GoogleChome pelo menos - apareceria uma dica de ferramenta) - tornaria o trabalho de depuração mais fácil.

Gostaria de duplicar o meu pedido do pedido para o balcão de serviço.

Título: Selecção visual de parâmetros a partir de resultados de optimização.

Descrição do problema

É difícil seleccionar o melhor do ponto de vista do utilizador a partir de todos os resultados de optimização.

Sugestão:

1 No separador "Resultados da optimização" introduzir a possibilidade de utilizar filtros tais como "Lucros de... e para...", "Ofícios de... para..." etc.

2 Introduzir a capacidade de visualizar simultaneamente gráficos de equidade/balanço de parâmetros pré-seleccionados no separador "Resultados da optimização". Certamente, os gráficos de equidade/balanço não devem ser armazenados para cada conjunto de parâmetros (seria demasiado caro), mas os gráficos de equidade/balanço devem ser mostrados numa execução separada a pedido do comando "Display on Equity/Balance Chart".

3 Considerar a possibilidade regular de construir mapas Kohonen com base em resultados de optimização.

Resultado esperado

Será possível seleccionar uma versão "melhor" dos parâmetros dos peritos de acordo com o investigador, tendo em conta um certo número de critérios num modo visual.
 
joo:

Duplicarei o meu pedido da candidatura para o balcão de serviço.

...

Resultado esperado

Será possível seleccionar a variante "melhor" dos parâmetros EA de acordo com o investigador, tendo em conta múltiplos critérios no modo visual.

Grande oferta Andrey! O segundo ponto é especialmente importante para mim como prioridade.

Acrescentar-lhe-ei. Gostaria que o resultado para a frente fosse apresentado ao mesmo tempo que a área em que os parâmetros foram optimizados. Ou seja, é muito conveniente analisar o resultado quando se parece com isto

  
Concordo com a joo. Utilizo sempre um exemplo de um filtro tão óptimo em Excle - ao investigar um relatório de optimização. (Data-Filter-Autofilter) Se estivesse no próprio Testador - aceleraria o processo de optimização (por programadores, não por computadores).
Olá camaradas, do ponto de vista do utilizador, acho o deslizador que define a borda do gráfico terrivelmente inconveniente (não se pode deslocá-lo para a esquerda, nem mesmo para a borda). Devido a isto, é inconveniente mudar de vez em quando.
