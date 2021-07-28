Desejos para MT5 - página 85
Apoio tudo o que foi dito acima.
De todas as vantagens, ninguém respondeu à pergunta simples: Qual é a conveniência?
Escreve-se a directiva #include e aparece uma lista de 300 ficheiros, e começa-se a folheá-la procurando o necessário, os ficheiros são todos em lista geral, tanto local como global inclui (caso contrário não funcionará), ou apenas global (depois tem problemas com os locais), ou apenas local (depois tem problemas com os globais). Em suma, muita chatice, e tudo para quê? Qual é o sobre-objectivo? Para automatizar (para fazer por um clique), o que se pode fazer com dois cliques de um teclado?
Ainda não estou convencido, Ctrl+C --> Ctrl+V e ponto final. A partir de 3000 linhas de código, esta necessidade ocorre 5-10 vezes.
É melhor melhorar para substituição, se criar um aninhado para, não é i mas j.
E quando criar uma classe com separador, não poderá copiar e colar o nome para que ele mude no construtor e destruidor de uma só vez.
Imho, estes pontos são mais relevantes.
De que serve persuadir alguém? Talvez a interface dos ficheiros de texto seja muito mais conveniente para si do que as ricas características das IDEs modernas - o que quer que seja conveniente para alguém. Por exemplo, para mim, escrever um código de três mil linhas é desrespeitoso para aqueles que o lerão da próxima vez, por exemplo, para mim próprio amanhã...
Embora tenha visto obras-primas contendo 30000 linhas, ao abri-las o ambiente "fica pendurado" durante alguns minutos e depois de fazer alterações, demora cerca de trinta segundos a perceber o que realmente aconteceu.
E o que é relevante para si pessoalmente é muito semelhante a um capricho. Embora, talvez eu esteja errado.
Os ficheiros/pastas locais ou globais dependem de começar com '' ''' ou ''<''.
Por exemplo, comigo ficaria assim:
Eu digito <, a lista vem à tona:
Arrays\
ChartObjects\
Charts\
Common\
Expert\
Files\
Indicadores\
Cordas\
Comércio\\i1
Entrando mais adiante em C, fico com uma lista:
ChartObjects\
Gráficos\i1
Comum.
Continuo a dactilografar Portanto, há uma lista:
Comum\.
Se pressionar inter, aparece:
<Comum\\.
e depois aparece a lista:
ANN\
BMP\
Cor\
Arquivo\
GA\
HPF\
Monitor\
RND\
Escala\\
Símbolos\i1.
Selecciono GA\.
A lista de ficheiros aparece:
C_UGA.mqh
C_UGA old.mqh
C_UGA_m.mqh.
Eu escolho C_UGA.mqh. Acontece ser uma directiva pronta:
<Comum\GA\C_UGA.mqh>.
É simples, claro e rápido. Mesmo que tenha milhares de pastas e ficheiros, desta forma é muito fácil escolher o que precisa.
ZZY. E há algo a ser melhorado, e não importa em que sequência haverá melhorias, desde que elas estejam lá em geral. A propósito, não sou um programador profissional e estou a ter dificuldade em acompanhar todo o projecto, por isso quase não uso ME agora, pois tem capacidades muito fracas para controlar classes, funções e outras coisas no projecto.
Mas, não perco a esperança de que com o tempo, ME cresça até esse ponto:
Eu costumava copiar para e também. Agora estou viciado em Tab, mas tenho de substituir regularmente i por j, o que é bastante urgente.
Tenho o mesmo problema em criar uma classe, invento um nome, escrevo-o, parece ilegível, corrigi-o, mas agora é bom, copia-se e escreve-se classe-->Tab, mas se colar o nome copiado, então tem de colá-lo mais duas vezes em vez de construtor e destruidor. Isto não demora muito, mas tem de ser feito frequentemente, muito mais frequentemente do que ligar a linha de entrada.
3000 linhas foram destinadas no total com todos os inluders.
Não perco a esperança de que, com o tempo, ME cresça até esse ponto:
Eu também costumava copiar para, mas agora tenho de interromper regularmente com j, penso que é bastante relevante.
O mesmo problema com a criação de uma classe, pensamos num nome, escrevemo-lo, parece ilegível, corrigemo-lo, agora é bom, copiamo-lo e escrevemos classe-->Tab, mas se colarmos o nome copiado, então temos de colá-lo mais duas vezes no lugar do construtor e do destruidor. Não demora muito, mas tem de o fazer frequentemente, muito mais frequentemente do que ligar o inluder.
Referia-me a 3000 cordas no total com todos os inluders.
Eu também me juntarei a vós nisso. O que está a falar é muito semelhante à funcionalidade de refactoring (Renomear Variável, Renomear Classe), que também está disponível na maioria das IDEs, uma coisa muito útil e útil.
O mecanismo de snippets ou modelos de código configuráveis pelo utilizador é também muito útil; a propósito, seriam bons para loops com diferentes variáveis iteradas.
Eu também costumava copiar, mas agora tenho de interromper regularmente com j, o que me parece bastante relevante.
É assim que funciona: escreve-se "para" - há um modelo para "para" com uma moldura. Use as teclas "para cima/para baixo" para mover a moldura, agarrando as peças necessárias, elas aparecerão automaticamente dentro do nosso for. Nem { nem } será jamais esquecido, tudo está no seu lugar com o estilo de fundo simultâneo do código:
Urain:
O mesmo problema em criar uma classe, pensa-se num nome, digita-se, parece ilegível, corrige-se, agora está bem, copia-se e escreve-se classe-->Tab, mas se colar o nome copiado, então tem de o colar mais duas vezes no lugar de construtor e destruidor. Não é longo, mas tem de o fazer frequentemente, muito mais frequentemente do que ligar a linha de entrada.
Encaixa o novo pedido nesta linha. E esta operação chama-se "refactoring" - pode mudar o nome de uma classe, função, variável, etc., e não é a mesma coisa que substituição. O nome mudará em todo o lado, em todos os ficheiros de projectos, incluindo onde ocorrem chamadas com este nome.
E, ao mesmo tempo, mais dois desejos, demonstrados na seguinte imagem de ecrã:
1. Realce da sintaxe. As cores correspondentes (personalizáveis) são realçadas:
global, local, variáveis de entrada de funções, funções estáticas, métodos classa, etc.
Métodos públicos, privados e de protecção.
por tipo de variáveis.
Em geral, todas as distinções de tipo de acesso e tipo variável devem ser realçadas com a cor correspondente. Desta forma não se esquecerá de nada e não confundirá nada.
2. Ao passar o cursor sobre uma variável, nome de classe, função, etc., aparecerá a descrição que o utilizador digitou depois de //
Por favor,diga-me, que tipo de editor é este?
Não direi (não por malícia, mas por respeito à MQ).
Lançam um editor separado (com suporte para mais de 50 linguagens de programação, se não me engano, incluindo linguagens de programação personalizadas como tenho MQL5 com a capacidade de ligar os compiladores apropriados), e suplementos separados para VisualStudio (mais ou menos já não) e para Eclipse.
Talvez a MQ deva celebrar um contrato com esta empresa para lançar um add-in para ME. Mataria uma manada de aves com uma cajadada só: poupar recursos humanos da empresa, satisfazer a procura dos utilizadores, atrair utilizadores adicionais para a plataforma (qualquer inovação revolucionária e expansão da funcionalidade atrairia também a atenção dos utilizadores).
Não vou dizer (não por despeito mas por respeito à MQ)...
Posso dizer isto em privado? ;-)
Não digas, então eu próprio o encontrarei e direi a todos :-))
Em privado, posso dizer? ;-)
Não me digas, eu próprio o encontrarei mais tarde e direi a todos :-))
SlickEdit.
Que a MetaQuotes Software Corp. me perdoe.