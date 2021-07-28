Desejos para MT5 - página 84

Boa noite.

Ao trabalhar no MetaEditor, reparei que seria óptimo se, ao escrever a directiva #include, uma lista de ficheiros disponíveis no directório aparecesse depois da < ou ". Seria muito mais conveniente, na minha opinião, trabalhar com esta directiva.

 
Qual é a conveniência?

Proponho aprender um método simples, escrever a inclusão, quando for necessário ligar, copiar o nome e colá-lo no local de ligação, funciona perfeitamente, especialmente não é uma operação tão frequente para se preocupar com isto.

 
É inconveniente? É muito mais conveniente copiar? Eu apoiariami__x__an no seu pedido, só que não conheço os custos gerais para implementar isto por parte dos promotores.

E mais uma coisa - na maioria das vezes os inlúdios não são escritos de forma independente, mas são incluídos a partir de bibliotecas de terceiros. Não é a maior alegria para resolver os meandros das pastas, depois abrir o ficheiro desejado, copiar o seu nome e assim por diante, que é a forma à prova de falhas, gentilmente oferecida por si. Mas e os caminhos aninhados?

 
Concordo. Seria mais conveniente.
 

Seria muito mais conveniente, na minha opinião, trabalhar com esta directiva.

Além disso. Quando tenta sistematizar o seu código, não só cresce o número de inluders, mas também o número de subpastas.
 
Seria óptimo se, ao escrever a directiva #include, uma lista de ficheiros disponíveis no directório descesse depois de < ou ".

Concordo.
Seria muito mais conveniente, na minha opinião, trabalhar com esta directiva.

+1000. O que pessoalmente sinto falta é da funcionalidade de mudar para outros módulos em vez de uma determinada função ou declaração de classe.

+1000. Outra coisa que pessoalmente sinto falta é a funcionalidade que lhe permite saltar para outros módulos em vez de uma função específica ou declaração de classe.

Coloque o seu cursor sobre uma função ou método de classe e Alt-G não é isso?
 

De todas as vantagens, ninguém respondeu à pergunta simples: Qual é a conveniência?

Tem de escrever a directiva #incluir e obter uma lista de 300 ficheiros, e depois tem de continuar a subir e a descer em busca do necessário, os ficheiros são todos em lista geral, tanto locais como globais inludidos (caso contrário não funcionará), ou apenas globais (problemas com a inclusão local), ou apenas locais (problemas com a inclusão global). Em suma, muita chatice, e tudo para quê? Qual é o sobre-objectivo? Para automatizar (para fazer por um clique) o que se pode fazer com dois cliques de um teclado?

Ainda não estou convencido, Ctrl+C --> Ctrl+V e ponto final. A partir de 3000 linhas de código, esta necessidade ocorre 5-10 vezes.

É melhor melhorar para substituição, se criar um aninhado para, não é i mas j.

e ao criar uma classe com separador, não se pode copiar o nome para que este mude imediatamente no construtor e destruidor.

Imho, estes pontos são mais relevantes.

Os ficheiros/pastas locais ou globais dependem de começar com '' ''' ou ''<''.

Por exemplo, comigo ficaria assim:

Eu digito <, a lista vem à tona:

Arrays\
ChartObjects\
Charts\
Common\
Expert\
Files\
Indicadores\

Cordas\

Comércio\\i1

Ao entrar mais C, é deixada uma lista:
ChartObjects\
Gráficos\i1

Comum.

Continuo a dactilografar Portanto, há uma lista:

Comum\.

Se pressionar inter, aparece:

<Comum\\.

e depois aparece a lista:

ANN\
BMP\
Cor\
Arquivo\
GA\
HPF\
Monitor\
RND\
Escala\\

Símbolos\i1.

Selecciono GA\.

A lista de ficheiros aparece:

C_UGA.mqh
C_UGA old.mqh

C_UGA_m.mqh.

Eu escolho C_UGA.mqh. Acontece ser uma directiva pronta:

<Comum\GA\C_UGA.mqh>.

É simples, claro e rápido. Mesmo que tenha milhares de pastas e ficheiros, desta forma é muito fácil escolher o que precisa.


ZZY. E há algo a ser melhorado, e não importa em que sequência haverá melhorias, desde que elas estejam lá em geral. A propósito, não sou um programador profissional e é-me difícil manter na minha cabeça todo o projecto, por isso quase não uso ME agora, porque tem uma capacidade muito fraca para controlar classes, funções e outras coisas do projecto.

Mas, não perco a esperança de que com o tempo, ME cresça para isto:


