Desejos para MT5 - página 84
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Boa noite.
Ao trabalhar no MetaEditor, reparei que seria óptimo se, ao escrever a directiva #include, uma lista de ficheiros disponíveis no directório aparecesse depois da < ou ". Seria muito mais conveniente, na minha opinião, trabalhar com esta directiva.
Boa noite.
Ao trabalhar no MetaEditor, reparei que seria óptimo se, ao escrever a directiva #include, uma lista de ficheiros disponíveis no directório correspondente descesse depois de < ou ". Seria muito mais conveniente, na minha opinião para trabalhar com esta directiva.
Qual é a conveniência?
Proponho aprender um método simples, escrever a inclusão, quando for necessário ligar, copiar o nome e colá-lo no local de ligação, funciona perfeitamente, especialmente não é uma operação tão frequente para se preocupar com isto.
Qual é a conveniência?
Sugiro que domine um método simples, escreva um inluder, quando precisar de ligar, copie o seu nome e cole-o no local de ligação, funciona perfeitamente, especialmente não é uma operação tão frequente para se preocupar com ele.
É inconveniente? É muito mais conveniente copiar? Eu apoiariami__x__an no seu pedido, só que não conheço os custos gerais para implementar isto por parte dos promotores.
E mais uma coisa - na maioria das vezes os inlúdios não são escritos de forma independente, mas são incluídos a partir de bibliotecas de terceiros. Não é a maior alegria para resolver os meandros das pastas, depois abrir o ficheiro desejado, copiar o seu nome e assim por diante, que é a forma à prova de falhas, gentilmente oferecida por si. Mas e os caminhos aninhados?
Boa noite.
Ao trabalhar no MetaEditor, reparei que seria óptimo se, ao escrever a directiva #include, uma lista de ficheiros disponíveis no directório aparecesse depois da < ou ". Seria muito mais conveniente, na minha opinião, trabalhar com esta directiva.
mi__x__an:
Seria muito mais conveniente, na minha opinião, trabalhar com esta directiva.
Seria óptimo se, ao escrever a directiva #include, uma lista de ficheiros disponíveis no directório descesse depois de < ou ".
mi__x__an:
Seria muito mais conveniente, na minha opinião, trabalhar com esta directiva.
+1000. O que pessoalmente sinto falta é da funcionalidade de mudar para outros módulos em vez de uma determinada função ou declaração de classe.
+1000. Outra coisa que pessoalmente sinto falta é a funcionalidade que lhe permite saltar para outros módulos em vez de uma função específica ou declaração de classe.
De todas as vantagens, ninguém respondeu à pergunta simples: Qual é a conveniência?
Tem de escrever a directiva #incluir e obter uma lista de 300 ficheiros, e depois tem de continuar a subir e a descer em busca do necessário, os ficheiros são todos em lista geral, tanto locais como globais inludidos (caso contrário não funcionará), ou apenas globais (problemas com a inclusão local), ou apenas locais (problemas com a inclusão global). Em suma, muita chatice, e tudo para quê? Qual é o sobre-objectivo? Para automatizar (para fazer por um clique) o que se pode fazer com dois cliques de um teclado?
Ainda não estou convencido, Ctrl+C --> Ctrl+V e ponto final. A partir de 3000 linhas de código, esta necessidade ocorre 5-10 vezes.
É melhor melhorar para substituição, se criar um aninhado para, não é i mas j.
e ao criar uma classe com separador, não se pode copiar o nome para que este mude imediatamente no construtor e destruidor.
Imho, estes pontos são mais relevantes.
De todas as vantagens, ninguém respondeu à pergunta simples: Qual é a conveniência?
Escreve #include directive e obtém uma lista de 300 ficheiros, e começa a saltar para cima e para baixo em busca do necessário, os ficheiros são todos em lista geral, tanto locais como globais (caso contrário não funcionará), ou apenas globais (problemas com a inclusão local), ou apenas locais (problemas com a inclusão global). Em suma, muita chatice, e tudo para quê? Qual é o sobre-objectivo? Para automatizar (para fazer por um clique), o que se pode fazer com dois cliques de um teclado?
Ainda não estou convencido, Ctrl+C --> Ctrl+V e ponto final. A partir de 3000 linhas de código, esta necessidade ocorre 5-10 vezes.
É melhor melhorar para substituição, se criar um aninhado para, não é i mas j.
e ao criar uma classe com separador, não se pode simplesmente copiar e colar o nome, pelo que este mudaria no construtor e destruidor de uma só vez.
Imho, estes pontos são mais relevantes.
Os ficheiros/pastas locais ou globais dependem de começar com '' ''' ou ''<''.
Por exemplo, comigo ficaria assim:
Eu digito <, a lista vem à tona:
Arrays\
ChartObjects\
Charts\
Common\
Expert\
Files\
Indicadores\
Cordas\
Comércio\\i1
Ao entrar mais C, é deixada uma lista:
ChartObjects\
Gráficos\i1
Comum.
Continuo a dactilografar Portanto, há uma lista:
Comum\.
Se pressionar inter, aparece:
<Comum\\.
e depois aparece a lista:
ANN\
BMP\
Cor\
Arquivo\
GA\
HPF\
Monitor\
RND\
Escala\\
Símbolos\i1.
Selecciono GA\.
A lista de ficheiros aparece:
C_UGA.mqh
C_UGA old.mqh
C_UGA_m.mqh.
Eu escolho C_UGA.mqh. Acontece ser uma directiva pronta:
<Comum\GA\C_UGA.mqh>.
É simples, claro e rápido. Mesmo que tenha milhares de pastas e ficheiros, desta forma é muito fácil escolher o que precisa.
ZZY. E há algo a ser melhorado, e não importa em que sequência haverá melhorias, desde que elas estejam lá em geral. A propósito, não sou um programador profissional e é-me difícil manter na minha cabeça todo o projecto, por isso quase não uso ME agora, porque tem uma capacidade muito fraca para controlar classes, funções e outras coisas do projecto.
Mas, não perco a esperança de que com o tempo, ME cresça para isto: