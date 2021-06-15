1200 assinantes!!! - página 87
Não, não o farão, há demasiada concorrência. E há muitos esquemas que funcionam em diferentes sessões, nem todos podem ser proibidos)
Por isso, coloquei o meu Conselheiro Especialista na conta real. O corretor não me deixou abrir à noite, dizendo que"o mercado está fechado".
Como esperado - o ingrediente secreto é a falta de um ingrediente secreto.
Abertura brusca na RSI-7 na M5 (40;80), de um dia para o outro, paragem curta e tomada. Fechamento a tempo. Inversão de marcha. Entrada em todos os tomates. 1.06.2018-17.12.2018
Se é assim tão simples, porque é que não há muitas pessoas a usá-lo? Ou não é assim tão simples?
De um modo geral, o fornecedor do sinal é um utilizador muito conhecido na parte de língua inglesa do site. Ela tem uma longa história de ajudar todos os novatos em Sinais e mais além. Portanto, não é surpreendente que ela tenha mais de 1000 amigos e que o seu Sinal seja imediatamente conhecido por um grande número de potenciais assinantes.
Portanto, não há necessidade de lhe lançar aspersões sobre ela.
Porque é que todos se esquecem que uma pessoa pode ter a sua própria comunidade?
Se funcionar... E como! porque é que não há muitas pessoas a usá-lo? Não é uma estratégia complicada, pois não? Não vai fazer pessoalmente um sinal com esta coisa? Pelo menos uma demonstração)
Não é isso que eu quero dizer...
Aposto logo no verdadeiro. Depois de alguns ofícios, vou afixá-lo. O corretor não abriu os negócios ontem à noite. Acrescentei uma condição ao Consultor Especialista - para agredir o corretor até à sua abertura.
Pergunto-me o que irá acontecer...
Após o capotamento, é provavelmente bastante normal, e não há necessidade de cinzelar em lado nenhum).
Um par de screenshots de comentários interessantes e tradução de Yandex.
Talvez a questão não seja o RSI se considerar que vários mio usd entram no mercado ao mesmo tempo)
Este gralha já tem 14 assinantes, embora o sinal não tenha sequer uma semana. Esta é uma brigada de assinantes contratados a trabalhar?)