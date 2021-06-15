1200 assinantes!!! - página 81
Não é assim tão simples. (1) O autor do sinal sugere uma estratégia de gestão de dinheiro. Iniciar o sinal com 1/4 do capital e retirar 1/4 do lucro todas as semanas. Após a queda, recomeçar com 1/4 do capital total ( 3/4 do capital restante inicialmente + lucro retirado )... algo do género, em geral. Mas até agora nem uma única vez após o lançamento despencou.
Em geral, tal estratégia funciona, mas em momentos diferentes com configurações diferentes (configurações em 17 não funcionando no 18º, ou seja, de tempos a tempos deve ser optimizada) (2) E ainda melhor para compreender os padrões das condições de mercado em mudança e automatizar o processo de mudança de configurações. E a protecção do depósito deve ser reforçada. Criei na minha EA opções de fechamento de negócios de modo a não perder o depósito. Agora estou a pensar em parâmetros de alteração automática de configurações. Tenho algumas ideias. Vejamos o que vamos ter.
(1) Penso também que a estratégia de gestão de dinheiro é um dos elementos mais importantes de um sistema comercial. E aqui, de um ponto de vista matemático, penso que é um "campo quente" e que há muitas grandes oportunidades.
(2) Esta função, na minha opinião, deveria ter um robô normal, que deveria calcular certas características estatísticas, com base nas quais deveria alterar automaticamente os seus parâmetros de configuração (e para isso é necessário investigar muitas coisas de antemão).
1-2% por transacção, todos já disseram, em todos os recursos, por que outro motivo carregaria o seu robô com coisas extra incómodas?
Quem usa receitas prontas e não procura nada, não encontra nada.
Se quer inventar a roda, é um direito seu.
Não, não é. Algo mais promissor. As bicicletas de três rodas são o que a maioria das pessoas monta, pensando que são o auge da ingenuidade humana.
Se este esquema funcionar com sucesso durante muito tempo, os corretores proibirão o seu comércio nesta sessão.
Não, não o farão, há demasiada concorrência. E há muitos esquemas que funcionam em diferentes sessões, não podem ser todos proibidos)
Esta é a primeira coisa que deve fazer - usar 1-2% do lucro por comércio, todos o dizem em todos os recursos, porque deve carregar o seu robot com coisas desnecessariamente incómodas?
Não ganhará muito com tais riscos, especialmente para os escalpadores nocturnos onde a perda provável é sempre muito mais elevada do que obter lucro. E os assinantes dos sinais, bem como a maioria dos investidores em PAMM, precisam de um retorno de pelo menos 20-30% por mês, ou melhor 100.
Há muito poucas pessoas que serão atraídas mesmo por um estável 100% por ano.
De qualquer modo, o tópico chama-se "O esquema do grupo Mecânico e Cia.".
Como denunciou de forma flagrante todo o convívio aqui:
Fórum sobre comércio, sistemas comerciais automatizados e teste de estratégias comerciais
1200 subscritores!!!
Vasiliy Kolesov, 2018.12.14 14:42
É mais simples do que isso. Estes são clientes de um desenvolvedor. São clientes de um só dono da obra. Há lá um grupo e todos estão a conversar, procurando as melhores definições, optimizando.... Alguém conseguiu aplicar melhor as corujas - os restantes inscreveram-se. E a partir daí, o lucro anuncia-se a si próprio.
Uma campanha publicitária clara da Mechanics and Co. Se observar os EAs da Mechanic and Co - todos os seus EAs estão profunda e fundamentalmente nivelados. Isto mostra os sinais do mecânico, cuja vida média é de 1-2 semanas.
A essência da estratégia da "Mechanic and Co" -- é visível neste sinal.
Vejamos o último comércio de 13 de Dezembro - o comércio em que o próprio sinal sobreviveu miraculosamente.
Aqui está esta entrada na tabela:
Entrada com duas encomendas com um objectivo de 6 pips e levando 6% do depósito. Ou seja, entrada com um risco tal que 1 ponto de movimento dá ou recebe 1% do depósito.
O autor do sinal diz que trabalha com paragens - um esquema franco - veja as suas paragens: 1,13706 - 1,12205 = 150 pips ou um fecho forçado com uma perda de 150% do capital (ou seja, não há equilíbrio suficiente para esta paragem - a paragem é completamente deixada e para dizer "trabalhar com uma paragem").
Se olharmos para as estatísticas do sinal - ele tem 1 situação preexistente a cada 2 semanas - e se entrar 8 vezes numa quinzena - então o seu risco de perder o seu depósito é "cada 8 comércio pode ser fatal".
Ou seja, a estratégia deste sinal é muito simples:
-- entrar e tomar 5-8% para entrar ou perder capital
-- Se entrarmos apenas uma vez por dia, este sinal pode durar muito tempo.
-- Se criar em torno da histeria do sinal a partir do grupo de mecânicos e Co, então pode ganhar no "efeito de multidão" (para o qual não importa que o sinal seja superior a 2500º lugar na classificação, ainda é visível ao filtrar no "número de subscritores").
Mechanic and Co estão a praticar o "efeito de multidão" quando vendem os seus EAs - ele está agora a ter um "ensaio" em sinais.
E a conversa sobre o sistema "grandioso" e a gestão de capital, dizem, um 1/4 de uma parte apenas em risco - por isso é o mesmo que o facto de entrarmos com o objectivo de não levar 1% para 1 ponto de movimento, mas 0,25% para 1 ponto de movimento - apenas melhora e pode-se escrever em anúncios "o sinal ganha 10% por dia".
Em suma, o tópico chama-se "Scamming".
Bem, este tema é interessante e comercialmente promissor, mas chamaram-lhe muito grosseiramente. Deve chamar-lhe algo como isto: "Os meandros de uma metodologia de marketing eficaz no sítio Web da MQL5".
Já lhe chamei o que realmente se chama.
Acha que o grupo Mechanic and Co. tem outro nome para ele?
O que significa "assunto comercialmente promissor"?
Se removerem a informação "número de assinantes" nos sinais -- então o "efeito de multidão" não funcionará nos sinais.
O "número de assinantes" é a única forma de ganhar dinheiro nos sinais, não na qualidade do sinal, mas no "efeito de multidão".
(1) Isto significa que o tópico revela algum tipo de técnicas para picar a massa. (não estou a falar de bom ou mau, mas sim de negócios).
(2) O número de assinantes não é um dos fortes indicadores da qualidade (e ainda mais, da relevância) do sinal. Ou acha que todas as pessoas são idiotas? (só que, como as ovelhas, seguem desapercebidamente a multidão)