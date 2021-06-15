1200 assinantes!!! - página 89

Yevhenii Levchenko:
Não é isso que eu quero dizer...

Se funcionar... Porque é que muitas pessoas não o usam? Não é uma estratégia complicada, pois não? Pessoalmente não vai fazer um sinal com esta coisa? Pelo menos uma demonstração)

Vamos! (с)

É verdade que a propagação é selvagem.


 
porque é que o RSI não é simétrico? não vejo aqui um filtro de tendências


Quem é o vosso fornecedor, a minha libra em alpari é parecida com esta)


e isto é o que parece no robô.


 
Fast528:

porque é que o RSI não é simétrico? não vejo aqui um filtro de tendênciaacto o seu fornecedor, a minha libra em alpari tem este aspecto)


Eu tenho o mesmo fornecedor. Conta cnn real. Coloque os níveis de RSI a 40-80 e também será "assimétrico".

 
Vladimir Tkach:

Eu tenho o mesmo fornecedor. Verdadeira conta eSn. Coloque os níveis de RSI a 40-80 e também será "assimétrico".

pergunto porquê 40-80 e não 40-60 ou 20-80?

 
Fast528:

Pergunto, porquê 40-80 e não 40-60 ou 20-80?

Porque esses são os níveis do sinal.
 
Na sua experiência, existe uma diferença entre robo e al nos preços, spreads, etc?

 
Vladimir Tkach:

Na sua experiência há alguma diferença entre robot e al nos preços, spreads, etc?

Eu não negoceio a sério, isto é uma conta de demonstração, pode ver nas imagens que o mesmo forex vai funcionar de forma diferente, é uma treta em suma

EUR/CAD é 10 pips spread...

 
Vejam-se sinais com um nome de hamster semelhante. E há hamsters... ...um cêntimo uma dúzia deles. É um nome popular, no entanto. Contei 46 sinais de hamster. 33 deles sem assinantes. E há dez sinais de hamster num cinco. Mas apenas dois têm subscritores (três no total). Assim, de facto, Elena-Anna é boa por ter sido capaz de reunir tantas pessoas num só sinal. Deveríamos aprender com ela. Se recolher todos os seus sinais, ela teria mais de mil subscritores.
 
Não percebo nada. 50 pips de cada vez. a carga do depósito é opaca. qualquer movimento contra a abertura conduzirá a um acidente.
 
Lev Seliverstov:
É um truque incompreensível. são necessários 50 pips. a carga do depósito é opaca. qualquer movimento contra a abertura conduzirá a um colapso, e há muita gente.

Como diz a piada, "O que vamos fazer? Vamos ficar com ciúmes"!

