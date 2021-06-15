1200 assinantes!!! - página 89
Não é isso que eu quero dizer...
Se funcionar... Porque é que muitas pessoas não o usam? Não é uma estratégia complicada, pois não? Pessoalmente não vai fazer um sinal com esta coisa? Pelo menos uma demonstração)
Vamos! (с)
É verdade que a propagação é selvagem.
porque é que o RSI não é simétrico? não vejo aqui um filtro de tendências
Quem é o vosso fornecedor, a minha libra em alpari é parecida com esta)
e isto é o que parece no robô.
Eu tenho o mesmo fornecedor. Conta cnn real. Coloque os níveis de RSI a 40-80 e também será "assimétrico".
pergunto porquê 40-80 e não 40-60 ou 20-80?
Na sua experiência, existe uma diferença entre robo e al nos preços, spreads, etc?
Eu não negoceio a sério, isto é uma conta de demonstração, pode ver nas imagens que o mesmo forex vai funcionar de forma diferente, é uma treta em suma
EUR/CAD é 10 pips spread...
Vejam-se sinais com um nome de hamster semelhante. E há hamsters... ...um cêntimo uma dúzia deles. É um nome popular, no entanto. Contei 46 sinais de hamster. 33 deles sem assinantes. E há dez sinais de hamster num cinco. Mas apenas dois têm subscritores (três no total). Assim, de facto, Elena-Anna é boa por ter sido capaz de reunir tantas pessoas num só sinal. Deveríamos aprender com ela. Se recolher todos os seus sinais, ela terá mais de mil subscritores.
É um truque incompreensível. são necessários 50 pips. a carga do depósito é opaca. qualquer movimento contra a abertura conduzirá a um colapso, e há muita gente.
Como diz a piada, "O que vamos fazer? Vamos ficar com ciúmes"!