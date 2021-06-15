1200 assinantes!!! - página 86

Vladimir Tkach:

Escrevi um guião que mostra a história dos sinais na carta. A partir deste sinal pode ver-se que houve momentos próximos do colapso.



Bem, calcule-o para mim e veja o que sai, por favor. O sinal está no MT4.

Vou transferir $1 via ePayments :)

 
Anatolii Zainchkovskii:

Apoio-vos, tais capturas de ecrã mostram a robustez do sistema do princípio ao fim.

Existem também características incorporadas - através do terminal para visualizar as trocas do sinal de interesse


 
a que se dirigem os assinantes? promoções ou crescimento agressivo do balanço?
 
Anatolii Zainchkovskii:
Ambos estes factores combinados.

 
Vasiliy Kolesov:

Estou a ver, por isso não temos de sonhar....

 
Vasiliy Pushkaryov:

Exactamente! Obrigado por me lembrares desta característica, eu tinha esquecido que existia))))

 
Rashid Umarov:

E o barco? E o helicóptero? Está a ser insultuoso.

Faça com que o cursor na citação não caia na versão móvel, então talvez eu suavize a minha posição.
 
Petros Shatakhtsyan:


Bem, conte-o para mim e veja o que sai, por favor. O sinal que está no MT4.

Vou transferir $1 via ePayments :)

É duro para si também.


 

Como esperado - o ingrediente secreto é a falta de um ingrediente secreto.

Abertura brusca na RSI-7 na M5 (40;80), de um dia para o outro, paragem curta e tomada. Fechamento a tempo. Inversão de marcha. Entrada em todos os tomates. 1.06.2018-17.12.2018


 
Vladimir Tkach:

Como esperado - o ingrediente secreto é a falta de um ingrediente secreto.

Abertura brusca na RSI-7 na M5 (40;80), de um dia para o outro, paragem curta e tomada. Fechamento a tempo. Inversão de marcha. Entrada em todos os tomates. 1.06.2018-17.12.2018


Talvez isto seja apenas um exemplo de como um sistema deve ser simples e rentável?

