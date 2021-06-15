1200 assinantes!!! - página 86
Escrevi um guião que mostra a história dos sinais na carta. A partir deste sinal pode ver-se que houve momentos próximos do colapso.
Bem, calcule-o para mim e veja o que sai, por favor. O sinal está no MT4.
Vou transferir $1 via ePayments :)
Apoio-vos, tais capturas de ecrã mostram a robustez do sistema do princípio ao fim.
Existem também características incorporadas - através do terminal para visualizar as trocas do sinal de interesse
Então, a que se dirigem os assinantes? Promoção de anúncios ou crescimento agressivo do equilíbrio?
Ambos estes factores combinados.
Estou a ver, por isso não temos de sonhar....
Existem também características incorporadas - através do terminal para visualizar os ofícios do sinal de interesse
Exactamente! Obrigado por me lembrares desta característica, eu tinha esquecido que existia))))
E o barco? E o helicóptero? Está a ser insultuoso.
Bem, conte-o para mim e veja o que sai, por favor. O sinal que está no MT4.
Vou transferir $1 via ePayments :)
É duro para si também.
Como esperado - o ingrediente secreto é a falta de um ingrediente secreto.
Abertura brusca na RSI-7 na M5 (40;80), de um dia para o outro, paragem curta e tomada. Fechamento a tempo. Inversão de marcha. Entrada em todos os tomates. 1.06.2018-17.12.2018
Talvez isto seja apenas um exemplo de como um sistema deve ser simples e rentável?