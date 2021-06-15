1200 assinantes!!! - página 163

Yevhenii Levchenko:

Assim, os árabes têm todos os cêntimos. O servidor fxopen.real2 é de cêntimos

Obrigado, vou ter isso em mente.
 
Vladislav Andruschenko:


encontrou recentemente um destes, escrevendo para o website.

Perdi o assunto, devia tê-lo escrito por mim mesmo.

Há metade deles na classificação ))))

Então, de que serve estar aqui indignado, de o trazer à luz? Todos estão satisfeitos com isso, as pessoas são todas adultas e decidem por si próprias o que pagar e a quem pagar. Pessoalmente não tenho nada a perder com isto
 
Vladimir Baskakov:
Então, de que serve estar aqui indignado, de o trazer à luz? Todos estão satisfeitos com isso, as pessoas são todas adultas e decidem por si próprias o que pagar e a quem pagar. Pessoalmente, não tenho nada a perder com isto.

Imagine que, num ano, você mesmo tenha crescido um sinal com uma história real, com riscos baixos e lucros consistentes. Mas porque os "bashkulianos", "árabes" e "índios" venderão os seus sinais falsos, a credibilidade do serviço de sinais será ainda mais minada, e ninguém subscreverá o seu sinal de verdadeira qualidade, porque esperarão de si a mesma ameixa que deles... Está a perder ou não?

Boris Gulikov:

Imagine que dentro de um ano você mesmo crescerá um sinal com uma história real, com riscos baixos e lucros consistentes. Mas devido ao facto de os "Bashkulianos", "árabes" e "índios" venderem os seus sinais falsos até essa altura, a credibilidade do serviço de sinais será ainda mais prejudicada, e ninguém subscreverá o seu sinal de qualidade realmente elevada, porque eles esperam que você perca tanto como eles perderam... Está a perder ou não?

Existem outros serviços para além do MQ. Cabe a eles (se precisarem) manter a sua marca, penso eu. Por exemplo, lembro-me que um hamster foi proibido durante 10 anos por crítica, embora não houvesse insultos, apenas críticas à ms.
 
Yury Lemeshev:

Veja o que encontrei 280,80 278,33 277,69 288,69 21049% 10 de Agosto, já 43 assinantes!

Como assim? Isso não é possível!

esquema conhecido
 
Yevhenii Levchenko:
Os gajos estão a investir na promoção do sinal...
Não. As pessoas estão apenas a despejar os seus interesses raivosos.
 
Boris Gulikov:

Imagine que, num ano, você mesmo ganha um sinal com uma história real, com riscos baixos e lucros consistentes. Mas porque os "Bashkulianos", "árabes" e "índios" venderão os seus sinais falsos, a credibilidade do serviço de sinais será ainda mais prejudicada, e ninguém subscreverá o seu sinal de qualidade realmente elevada, porque esperam de si a mesma ameixa que deles... Está a perder ou não?


Só queria dizer!

Os utilizadores zangados atacam então os restantes vendedores honestos de sinais e produtos.


E ainda se atiram aos testes de graduação / sinais falsificados.

 
Boris Gulikov:

Imagine que dentro de um ano você mesmo crescerá um sinal com uma história real, com riscos baixos e lucros consistentes. Mas devido ao facto de os "Bashkulianos", "árabes" e "índios" venderem os seus sinais falsos até essa altura, a credibilidade do serviço de sinais será ainda mais prejudicada, e ninguém subscreverá o seu sinal de qualidade realmente elevada, porque eles esperam que você perca tanto como eles perderam... Está a perder ou não?

se a credibilidade do serviço de sinais for minada, fará com que as metáforas também se sintam mal.
 

Uh-oh. Eles tomaram medidas. Isso é um alívio.


