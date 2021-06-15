1200 assinantes!!! - página 90
Não compreendo este truque. são necessários 50 pips cada. a carga do depósito é opaca. qualquer movimento contra a abertura conduzirá a um acidente, e há muitas pessoas que tiraram partido disso.
Então, para onde foi o topo?
Há seis dias que não há actividade comercial. Não aconteceu nada de mal.
Não é transaccionado há 20 dias e já tem mais de 1000 subscritores
Ganha lindamente :D)))
E a paragem é não sistémica.
Embora ele diga que não há sinal para entrar)
Seis dias sem actividade comercial... Não aconteceu nada de mal.
O principal rendimento provém das subscrições , ficar de pé e cobrar é a táctica certa!
Gosto da frase "não houve actividade comercial... Não aconteceu nada de mal".
Parece que é exclusivamente "todo seu" ou "sozinho". Nem uma única indignação no feedback, no perfil, de que não há comércio. Além disso, ela prometeu continuar a negociar após o Ano Novo, já com uma semana de avanço. Não há nenhum sinal na lista de sinais. Lembre-se do sinal de Gonchar -- sim foi rasgado de manhã à noite nas críticas e no perfil. Há silêncio e ausência total de diálogo. E os últimos cento e cinquenta assinantes apareceram ainda ontem.
Depois do Ano Novo, o conceito de alongamento, especialmente na Rússia. Há ainda o Ano Novo ao estilo antigo. E na China, também, ainda não chegou. Em Old Slavonic, novamente apenas em Janeiro. Portanto, ainda há tempo até, pelo menos, meados do mês.
O próximo número mais elevado de assinantes também chega na maioria das vezes à noite, leva poucos e percorre a linha.
O guião é bom, útil! Apenas aos subscritores não lhes abrirá os olhos. Se não conseguirem apreciar que o fornecedor do sinal está apenas sentado fora do alce, eu ficarei em silêncio sobre o resto.
Concordo. O assinante, tal como o comprador da mercearia no mart, precisa de ser mais selectivo e mais inteligente também. Já tive metade dos meus clientes a perguntarem-me como funciona um produto após a compra.
Talvez devesse fazer um vídeo especial na descrição para que não tenha de responder às mesmas perguntas. É mais fácil dar uma ligação a uma resposta pronta.