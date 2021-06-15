1200 assinantes!!! - página 92
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Ele provavelmente quis dizer que não havia deputados entre os passageiros).
Parece que a amiga entrou a comprar e falhou a saída, não se virou, pois está sentada numa depressão.
Parece que a amiga entrou a comprar e falhou a saída, não se virou, pois está sentada numa depressão.
Isso é estranho. Ela tem um lucro de 5-6 pontos. E ela poderia tirar todos os 10 pontos da entrada de compra, mesmo tendo em conta o spread da noite.
Passou a página )))) Aparentemente, houve um problema com o VPS. O fecho não funcionou.
Penso que vai resistir à perda. Há uma hipótese.
Penso que vai resistir à perda. Há possibilidades.
o meu indicador mostra até 1,27000 )
Isso é estranho. Ela tem um lucro de 5-6 pips. E, a partir da entrada de compra, poderia levar todos os 10, mesmo tendo em conta o spread da noite.
Está de cabeça para baixo )))) Aparentemente, houve um problema com o VPS. O fecho não funcionou.
Acho que a perda não se fará sentir. Há possibilidades.
pega em 5 pips na rede de arrasto na tracção -- ou seja, primeiro passa por cerca de 10 pips e liga a rede de arrasto a partir do nível de equilíbrio de 5 pips.
e não capota - apenas entra pelo sinal e espera ou por um fecho de 5 pips ou uma perda.
Hoje ela entrou por sinal de venda e foi comprar por alguma razão - vejamos como o vai explicar - ontem ela justificou a sua não entrada por algum "filtro de turbulência".
ela não tinha sinal de venda ontem - sabemos pelos posts acima que ela vende quando o RSI(7) cruza 80 no M5 para baixo - ontem o nível 80 não foi atingido - porque é que ela se deu ao trabalho de inventar algum tipo de "filtro de turbulência" na não entrada de ontem não é claro.
A não entrada de ontem foi explicada pelo seu "filtro de turbulência" de algum tipo.
ontem, o nível de 80 não foi atingido.
Vi também essa explicação sobre o filtro. Mas eu tenho uma imagem diferente. Duas vendas no dia 7 funcionaram e o mesmo aconteceu com a inversão seguinte. Re-seguro.
Até mesmo oflash crash do 3º deu lucro.
Também vi esta explicação sobre o filtro. Mas a minha imagem é diferente. Duas vendas no dia 7 também poderiam ter ganho o próximo estorno. Re-seguro.
entra no filtro das 13:00 às 15:00 horas.
algo para o qual não estava a olhar com cuidado -- afinal havia um RSI(7) a atingir o nível 80 ontem por volta da 1:00 (como ela mostrou na sua fotografia de perfil).
o meu indicador mostra até 1,27000 )
Até 1,27 está para cima)) Agora 1.14400
Já o vi ))) a libra estava aberta, fiquei estúpido), no euro o mesmo quadro e o euro já estava a descer, a libra estagnou