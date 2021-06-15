1200 assinantes!!! - página 214
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Martingaleurs?
Não muito semelhantes - abrem imediatamente, com um par ou três ordens; sem referência a drawdowns ou misses
Não compreendo o sentido desta acção. Será isto um controlo de escorregamento? Ou o gráfico sai mais "suave" ?
PS/ mas os martingelistas dominaram o comércio de triângulos e o volume é por vezes impulsionado através de pares vizinhos.
Os sinais são aqui analisados ao microscópio, pelo que a questão está aqui:
porque é que as "pessoas do sinal" dividem os ofícios?
Ou seja, em vez de entrar a 0,02 lotes, abrem dois a 0,01... e fecham-nos simultaneamente. Este é um fenómeno comum e muitas pessoas também o fazem.
Há algum sentido nisso, para além de aumentar o número de negócios?
É uma questão conhecida.
O número de pontos ganhos em estatísticas aumenta aritmeticamente. Os inexperientes irão apreciar, e as classificações irão subir.
Numa série de negócios fiz 12 000,0 pips por dia, tendo dividido 1 lote em 100 ordens abertas a 0,01
Os sinais são aqui analisados ao microscópio, pelo que a questão está aqui:
porque é que as "pessoas do sinal" dividem os ofícios?
Ou seja, em vez de entrar a 0,02 lotes, abrem dois a 0,01... e fecham-nos simultaneamente. Este é um fenómeno comum e muitas pessoas também o fazem.
Há algum sentido nisso, para além de aumentar o número de negócios?
O sistema de avaliação do serviço de sinais deve ter pelo menos 30 ordens, caso contrário, haverá um aviso sobre um pequeno número de ordens. Além disso, há a análise de que o lucro principal, por exemplo, durante três meses, é feito em dois ou três dias. Frequentemente, tais sistemas baseiam-se num esquema perverso quando posições opostas são colocadas em contas de vários cêntimos uma ou duas vezes por mês e depois as contas sobreviventes são ligadas à monitorização.
Agora, do mesmo CD, há um novo sinal de um desses "comerciantes", em 4º lugar em termos de crescimento. Durante o último semestre já perdeu várias contas, mas antes disso conseguiu ganhar algum dinheiro com os seus subscritores.
E estas divisões permitem-lhe "superar" o sistema de classificação a fim de evitar alguns avisos padrão e fazer com que os seus subscritores compreendam que ele tem várias páginas com histórico comercial. Embora possa haver 5-6 posições divididas, recentemente tais posições foram diluídas com acordos aleatórios com pequenas aquisições - algures lucrativas, negativas para as tornar menos óbvias. E as pessoas tentam obter 200-300% por mês como bolos quentes.
O sistema de avaliação do serviço de sinais deve ter um mínimo de 30 ordens, caso contrário, haverá um aviso sobre o baixo número de ordens. Além disso, há uma análise de que o lucro principal, por exemplo, durante três meses, é feito em dois ou três dias. Frequentemente, tais sistemas baseiam-se num esquema perverso quando posições opostas são colocadas em contas de vários cêntimos uma ou duas vezes por mês e depois as contas sobreviventes são ligadas à monitorização.
Agora, do mesmo CD, há um novo sinal de um desses "comerciantes", em 4º lugar em termos de crescimento. Durante o último semestre já perdeu várias contas, mas antes disso conseguiu ganhar algum dinheiro com os seus subscritores.
E estas divisões permitem-lhe "superar" o sistema de classificação a fim de evitar alguns avisos padrão e fazer os seus seguidores compreender que ele tem várias páginas com histórico comercial. Embora possa haver 5-6 posições divididas, recentemente tais posições foram diluídas com acordos aleatórios com pequenas aquisições - em algum lugar rentável, em algum lugar desvantajoso, de modo a torná-las menos óbvias. E as pessoas tentam obter 200-300% por mês como bolos quentes.
Ninguém se apressa em lado nenhum, poucos assinantes em comparação com os comerciantes. MQ parece estar a perder credibilidade depois da história do hamster
Aqui estão os sinais do autor que ele divulgou no início de Dezembro. Havia mais de 400 assinantes. Na 118 vazada, isso já está disperso alguns.
Ela está agora em 4º lugar em crescimento com o seu novo sinal. Duas das suas contas têm mais de 60 pessoas. É claro que é mais pequeno. Aparentemente, muitas pessoas ainda se lembram dela desde Dezembro, mas nada mal também.
Aqui estão os sinais do autor que ele divulgou no início de Dezembro. Havia mais de 400 assinantes. Na 118 vazada, isso já está disperso alguns.
Ela está agora em 4º lugar em crescimento com o seu novo sinal. Duas das suas contas têm mais de 60 pessoas. É claro que é mais pequeno. Aparentemente, muitas pessoas ainda se lembram dela desde Dezembro, mas nada mal também.
e porque é que as metaquotes não ficam cinzentas nos meses que antecedem a monitorização?
abandonaram esta prática?
Ninguém se apressa em lado nenhum, o número de subscritores é pequeno em comparação com os comerciantes. MQ parece estar a perder credibilidade depois da história do hamster
todos estão a vazar, pelo que perderam toda a confiança no serviço.
vendedores "preparam" sinais durante alguns meses, depois adicionam-nos com resultados prontos a 100% todos os meses, os hamsters entram e rapidamente vazam.
depois ficam desapontados com o serviço.
costumava ter 3000 assinantes para o sinal de topo,
agora ~300.
todos estão a vazar, por isso perderam toda a confiança no serviço.
vendedores "preparam" sinais durante alguns meses, depois adicionam-nos com resultados prontos a 100% todos os meses, os hamsters entram e rapidamente vazam.
depois ficam desapontados com o serviço.
costumava ter 3000 assinantes para o sinal de topo,
agora ~300.
Eu disse a mesma coisa, só que mais curta
apenas sem revelar os detalhes.