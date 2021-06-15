1200 assinantes!!! - página 221
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
O comércio vai de acordo com as erupções na luminária, o importante é que a luminária não está no nosso sistema solar.
Soa a insolação, senta-te))))
Soa a insolação, senta-te))))
Os seus negócios agruparam-se bem nos preços de abertura M30 dos dois dias anteriores. É verdade que o comércio de ontem não correspondeu à direcção. Mas foi positivo e o meu também o foi na outra direcção. E hoje falhou uma entrada, embora os preços estivessem num aglomerado de compras.
Os seus negócios agrupam-se bem nos preços de abertura M30 dos dois dias anteriores.
Existe uma fórmula de equilíbrio nestes gráficos?))))
Existe uma fórmula de equilíbrio nestes gráficos?))
Estes são aglomerados.
E a sua fórmula de break-even é 200/2000.
Estes são aglomerados.
E a sua fórmula de break-even é 200/2000.
Só não conheço um MM de 20/200 que se prolongue exactamente por alguns anos. E os seus avanços e recuos são os mesmos. Fixe para assinantes, é claro, mas curioso. Além disso, o próprio autor afirma frequentemente que esta taxa de vitória não é eterna.
Só não conheço um MM 20/200 que esteja a decorrer exactamente há alguns anos. E os seus avanços e recuos são os mesmos. Fixe para assinantes, é claro, mas curioso.
É como uma rede neural que tem de ser requalificada sobre uma nova história. O agrupamento também tem de ser requalificado.