1200 assinantes!!! - página 221

A troca depende das erupções da luminária, o importante é que a luminária não se encontra no nosso sistema solar.
 
Soa a insolação, senta-te))))

 
Continue a agachar-se, é um bom "KU" :-)
 
Se o topo tivesse baixado o preço para 30 dólares, mais assinantes teriam vindo a correr. Mas aparentemente não interessado
 
Um vendedor bastante generoso. por uma transacção reembolsa o preço de subscrição, e as transacções por mês são inferiores a uma dúzia.
 

Os seus negócios agruparam-se bem nos preços de abertura M30 dos dois dias anteriores. É verdade que o comércio de ontem não correspondeu à direcção. Mas foi positivo e o meu também o foi na outra direcção. E hoje falhou uma entrada, embora os preços estivessem num aglomerado de compras.


Existe uma fórmula de equilíbrio nestes gráficos?))))

 
Estes são aglomerados.

E a sua fórmula de break-even é 200/2000.

 
Só não conheço um MM de 20/200 que se prolongue exactamente por alguns anos. E os seus avanços e recuos são os mesmos. Fixe para assinantes, é claro, mas curioso. Além disso, o próprio autor afirma frequentemente que esta taxa de vitória não é eterna.

 
É como uma rede neural que tem de ser requalificada sobre uma nova história. O agrupamento também tem de ser requalificado.

