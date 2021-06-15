1200 assinantes!!! - página 220
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Contra-tendência do dólar
Hope dies last D))
Contra-tendência do dólar
Esperança morre por último D)))
Correcção)))
Correcção))
1,2,3. Este já é um apartamento estável).
1,2,3. Este já é um apartamento estável).
Vova, pára de esculpir;) tens tanto a ver com o mercado como eu tenho a ver com o ballet. Bebe um pouco de azul, é teu.
Bulmish passou o bastão para o novo topo. Está a correr de forma irrealista e sem problemas.
Potencial :)
Bulmish passou o bastão para o novo topo. Está a funcionar de forma irrealista e sem problemas.
Há provavelmente dias no EA em que a perda de controlo aconteceu. E o Conselheiro Especialista não está autorizado a negociar nesses dias. É por isso que é testado tão bem na história.
E o facto de ter sido comercializado bem online nos últimos 1,5 meses é apenas uma coincidência.
Bulmish passou o bastão para o novo topo. Ir de forma irrealisticamente suave.
Lucky overcomer
Há provavelmente dias no EA em que ocorreu a paragem. E a EA não está autorizada a negociar nesses dias. É por isso que é tão bem testado na história.
O facto de ter sido comercializado bem online nos últimos 1,5 meses é apenas uma coincidência.
Basicamente, mesmo que o preço vá na direcção errada, ele tem paragens. Uma vez atingido um, começará a ganhar novamente.UPD
Preço de abertura, paragem, tomada.
Alce: 1.18250-1.20250= -0,02 ou 200,0 pips
Tomar: 1.18250-1.18044= 0,002 ou 20,0 pips.
TP:SL proporção = 1:10. Com uma média de 10 transacções por mês, será necessário um mês para recuperar. O próprio autor adverte que 100% de enraizamento não será vincivel.
Qualquer pessoa pode calcular quanto é que um alce irá retirar um depósito? Estou a passar um mau bocado com os seus riscos.