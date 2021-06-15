1200 assinantes!!! - página 220

Contra-tendência do dólar
Ivan Butko:

Esperança morre por último D)))


Correcção)))

 
Desapp Pr:

1,2,3. Este já é um apartamento estável).

Uladzimir Izerski:

Vova, pára de esculpir;) tem tanto a ver com o mercado como eu com o ballet. Beba azul, é seu.
 
Vladimir Baskakov:
Nada mau -2,080.05 ).
 

Bulmish passou o bastão para o novo topo. Está a correr de forma irrealista e sem problemas.




 

Potencial :)


 
Ivan Butko:

Há provavelmente dias no EA em que a perda de controlo aconteceu. E o Conselheiro Especialista não está autorizado a negociar nesses dias. É por isso que é testado tão bem na história.
E o facto de ter sido comercializado bem online nos últimos 1,5 meses é apenas uma coincidência.

 
Ivan Butko:

Lucky overcomer

 
danminin:

Há provavelmente dias no EA em que ocorreu a paragem. E a EA não está autorizada a negociar nesses dias. É por isso que é tão bem testado na história.
Basicamente, mesmo que o preço vá na direcção errada, ele tem paragens. Uma vez atingido um, começará a ganhar novamente.

UPD

1.18250 1.20250 1.18044


Preço de abertura, paragem, tomada.

Alce: 1.18250-1.20250= -0,02 ou 200,0 pips

Tomar: 1.18250-1.18044= 0,002 ou 20,0 pips.

TP:SL proporção = 1:10. Com uma média de 10 transacções por mês, será necessário um mês para recuperar. O próprio autor adverte que 100% de enraizamento não será vincivel.

Qualquer pessoa pode calcular quanto é que um alce irá retirar um depósito? Estou a passar um mau bocado com os seus riscos.

