1200 assinantes!!!
Agora surgiu outro profissional. Não é o primeiro ano em que está ligado com uma história fixe no início do mês, e depois senta-se ali como um rato com uma linha recta, reunindo subscritores indignados: "qual é o negócio aí, aye-aye-aye, quando as trocas vão começar, as subscrições são tão caras". Então numa tentativa de regatear - eh, bem, eu não vou entrar nas coisas tristes. Melhor ainda, aqui estão algumas fotografias divertidas.
E agora.
Se houver tal oportunidade de se empoleirar nos hamsters, haverá rapidamente homens de negócios que aproveitarão a oportunidade.
Fórum sobre comércio, sistemas automatizados de comércio e testes de estratégia comercial
Bibliotecas: OnTesterCustom
fxsaber, 2020.03.15 22:59
Não é um colapso dos índices ou do petróleo, é o mercado monetário. É por isso que é muito mais interessante.
Aqui estão algumas capturas de ecrã de diferentes contas. Muitos bons robôs de escalper foram dizimados.
O Bush está realmente a sair do fundo do poço. Quem sabe, o que é o ts?
Parece que a equidade é uma grelha.
4% por mês, isso é um busto?
Parece que o sinal foi "cozinhado" durante um ano antes de ser adicionado.
o meu lucro por mês era de 40% antes de o adicionar aos sinais, depois de o adicionar 4%.
Os Martins estão a perder em média quando atingem um lucro de 100%. talvez 2 anos de vida.
Os ganhos são grandes em geral
