1200 assinantes!!! - página 212

Novo comentário
 

Agora surgiu outro profissional. Não é o primeiro ano em que está ligado com uma história fixe no início do mês, e depois senta-se ali como um rato com uma linha recta, reunindo subscritores indignados: "qual é o negócio aí, aye-aye-aye, quando as trocas vão começar, as subscrições são tão caras". Então numa tentativa de regatear - eh, bem, eu não vou entrar nas coisas tristes. Melhor ainda, aqui estão algumas fotografias divertidas.


2018


2019


E agora.


 
Vasiliy Pushkaryov:

Agora surgiu outro profissional. Não é o primeiro ano em que se liga no início do mês com uma história fixe, e depois senta-se como um rato com uma linha recta, reunindo subscritores indignados: "qual é o negócio aí, aye-aye-aye, quando a troca vai começar, a assinatura é tão cara". Então numa tentativa de regatear - eh, bem, eu não vou entrar nas coisas tristes. Melhor ainda, aqui estão algumas fotografias divertidas.


2018


2019


e agora.


Se houver tal oportunidade de se empoleirar nos hamsters, haverá rapidamente homens de negócios que aproveitarão a oportunidade.

 
Uladzimir Izerski:

Se houver tal oportunidade de se empoleirar em hamsters, haverá rapidamente homens de negócios que aproveitarão tal oportunidade.

Com o tempo, isto torna-se mais difícil à medida que os assinantes se tornam mais experientes. Na primeira fotografia (2018) havia 172 subscritores num mês. Agora são 26 em 10 dias, e isso é provavelmente porque o bushmill, o superhiretuner mostrou um menos em Março. Ainda assim, a taxa de afluxo a sinais falsos já não é a mesma.
 

Fórum sobre comércio, sistemas automatizados de comércio e testes de estratégia comercial

Bibliotecas: OnTesterCustom

fxsaber, 2020.03.15 22:59

Vi na minha conta o mesmo padrão de drenagem de contas que é frequentemente repetido.

Não é um colapso dos índices ou do petróleo, é o mercado monetário. É por isso que é muito mais interessante.

Aqui estão algumas capturas de ecrã de diferentes contas. Muitos bons robôs de escalper foram dizimados.


Cisne negro durante 10 figuras em 40 minutos. Quem perdeu ou ganhou dinheiro com ela não tem absolutamente nenhuma culpa. É um acidente. É simplesmente incorrecto condenar aqueles que perderam ou elogiar aqueles que lucraram com este movimento.
 
O inglês foi uma fuga de informação. E tão energicamente que se despistou
[Excluído]  
O Bush está realmente a sair do fundo do poço. Quem sabe, o que é o ts?
 
Vladimir Baskakov:
O Bush está realmente a sair do fundo do poço. Quem sabe, o que é o ts?

Parece que a equidade é uma grelha.

4% por mês, isso é um busto?

Parece que o sinal foi "cozinhado" durante um ano antes de ser adicionado.

o meu lucro por mês era de 40% antes de o adicionar aos sinais, depois de o adicionar 4%.

Os Martins estão a perder em média quando atingem um lucro de 100%. talvez 2 anos de vida.

[Excluído]  
danminin:

pelo aspecto da equidade é uma grelha.

4% por mês - está dispersa?

parece que o sinal foi "cozinhado" durante um ano antes de ser adicionado.

Antes de adicionar o sinal, o lucro por mês era de 40%, depois de adicionar 4%.

Os Martins estão a perder em média quando atingem um lucro de 100%. talvez 2 anos de vida.

O ganho é grande em geral.
 
Vladimir Baskakov:
Os ganhos são grandes em geral

Inscreva-se e ganhe dinheiro))







[Excluído]  
Иоан Светляков:

Inscreva-se e ganhe dinheiro))







Não subscrevo e não tenciono subscrever, apenas ocasionalmente vejo ovelhas a serem tosquiadas, puramente para mim
1...205206207208209210211212213214215216217218219...230
Novo comentário