1200 assinantes!!! - página 209
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Bem, a publicidade da plataforma falhou na MT5 ))))) O antigo topo em todos os seus sinais desapareceu
E se estes esquemas estão a ser feitos aqui mesmo no serviço, o que devo fazer em relação a isso?
Ou esquece o serviço, ou passa muito tempo a acompanhar tudo e todos, o que é bastante problemático por uma série de razões.
é muito mais fácil e mais barato, na minha opinião.
Ou esquece o serviço, ou passa muito tempo a seguir tudo e todos, o que é bastante problemático por uma série de razões
é mais fácil e mais barato, na minha opinião.
Pode encontrar outra boa opção:
fazer o seu próprio sinal, obter subscrições e ficar feliz)
O inglês no MT4 está a safar-se. Os resultados são ainda melhores do que a treta caída, as subscrições estão a crescer a salto e salto.
Devo dizer que o inglês está a ficar melhor do que a treta caída - as suas subscrições estão a crescer a salto e salto.
Está a correr bem, mas é desconcertante que haja uma recarga e não haja levantamentos, o levantamento é superior a 50%.
Caso contrário está bem))
Se olhar cuidadosamente para o nome dos instrumentos de negociação de sinais da folha de sinal, notará que todos os pares de moedas têm um ponto nos seus nomes - é um sinal de uma micro conta. Ele começou com 50 cêntimos)). Esta é a resposta à pergunta "pode tornar-se um milionário com 1 libra".
Não estou de acordo consigo. Não concordo consigo. Há empresas de corretagem em contas em dólares que podem ter pontos, prefixos, etc., ou simplesmente saltar o serviço por completo.
Se não quiser utilizar todos estes serviços, ou simplesmente esquecê-los e passar muito tempo a seguir tudo e todos, o que é bastante problemático por uma série de razões.
é mais fácil e mais barato, na minha opinião.
Se não fizer nada, é melhor ir a uma fábrica. Algum tipo de salário estará a pingar.
Pode encontrar outra boa opção:
Faça o seu sinal, obtenha subscrições e seja feliz)
Esta é uma boa. ++
Não estou de acordo consigo. Há empresas de corretagem que podem ter pontos, prefixos, etc. nas suas contas em dólares.
Posso perguntar alguns exemplos? Que respeitáveis empresas de corretagem não podem pagar um servidor separado para contas em cêntimos e mantêm todas as contas no mesmo servidor. Pode dar-me um exemplo de uma empresa de corretagem em que um ponto em nome de um par de moedas não está numa conta de preço (micro)?
Posso perguntar alguns exemplos? Que conceituadas empresas de corretagem não podem pagar um servidor separado para contas de cêntimos e mantêm todas as contas num único servidor. Pode dar-me um exemplo de uma empresa de corretagem onde o ponto em nome de um par de moedas não está numa conta de preço (micro)?
Não sei quem são os sólidos. Todos eles me parecem iguais.
Aplicam pontos, sublinhados e outras porcarias para diferentes fins para as suas próprias necessidades.
Mas isto é uma conta em dólares.
Não sei quem são os sólidos. Todos eles me parecem iguais.
Aplicam pontos, sublinhados e outras porcarias para diferentes fins para as suas próprias necessidades.
Mas isto é uma conta em dólares.
Pedi um exemplo de uma conta em dólares com um ponto no final de um par de moedas, não um índice. Estou ciente de que existem índices em diferentes DTs. Estou a falar do ponto no final de um par de moedas como indicador de uma conta em cêntimos. Há alguns exemplos de contas completas em dólares com um ponto?
Só por interesse, fui ver a YaleAnne, sem sinal.