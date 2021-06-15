1200 assinantes!!! - página 219
Antes de mais, vá à secção "Vendedor" do menu e verifique a sua identidade. Uma vez verificada a sua qualidade de vendedor, as funções do fornecedor do sinal estarão à sua disposição. Pode juntar-se à monitorização tal como ela é. Obrigado
Obrigado Vitaly, enviei os meus documentos para serem verificados, estou à espera do procedimento de verificação.
Apenas o preço mínimo é de 30 dólares, 20% do qual é tomado como comissão.
Outro hamster apareceu em sinais e mercado (topo). Pips (tp 100/ sl 1000) para a Ásia, abrindo exactamente às 2:00 horas. Ocasionalmente passa.
Existeuma opção de sessão em Londres, mastp 200/ sl 2000.
Vai durar muito tempo?
Recordemos as bolsas NoLimit.
pode ver-se que o sinal foi "cozinhado".
204 pessoas perderam o seu dinheiro. as metáforas não se importam, elas não fazem nada.
E vejo que ele teve os seus ganhos cortados de Março a Maio. Mas é claro que continua a falar de conspirações
Sim, diz que "o estilo de comércio mudou".
Mas esta informação não diz nada aos subscritores. Pensam que o comerciante apenas mudou o seu estilo de comércio, é tudo.
Uma inscrição mal escolhida.
E a maioria dos clientes não sabe que os sinais podem "cozinhar".
Não é realmente uma conspiração, é algo mais. Bem, pensem nisso.
Depo 10 dólares.
A 17 de Março, abre 5 encomendas de 0,01 lotes cada. Define tp=20 pontos e sl=100 pontos. Embora seja claro que a paragem será implementada em 18-19 pontos. Este é o risco de todo o corte, como se costuma dizer, mas tive sorte.
Agora temos um depo de 20 dólares e um ganho de 100%.
Em poucos minutos 3 encomendas de 0,03 lote cada. Apostas tp=20 pips e sl=100 pips. Apesar disso, a paragem será feita em 21-23 pontos.
Porque é que é 0,09 lote e não 0,10? Porque eu sei que 300% serão perdidos pelo sistema, portanto 280% serão suficientes para este mês.
1 de Abril, abre com 0,15 lote cumulativo. O risco real é retirar o depósito após 25 pontos, mas ganhei 20 pontos e o crescimento do mês é de 80%
No dia 2 de Abril, abre com o lote total de 0,18. O meu verdadeiro risco era perder 37 pontos, mas ganhei 30 pontos e obtive 220% de ganho mensal.
Além disso, tenho pequenos negócios com lotes menores para evitar aparecer na história, apenas estas posições com o maior lucro.
O mesmo padrão no início de Maio e início de Junho, depois monitorização.
Já não existem tais riscos "para toda a costeleta", o que sugere que o sinal foi criado pela peneiração.
E ele também tem esses sinais regularmente