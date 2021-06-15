1200 assinantes!!! - página 219

Vitaliy Maznev:

Antes de mais, vá à secção "Vendedor" do menu e verifique a sua identidade. Uma vez verificada a sua qualidade de vendedor, as funções do fornecedor do sinal estarão à sua disposição. Pode juntar-se à monitorização tal como ela é. Obrigado

Obrigado Vitaly, enviei os meus documentos para serem verificados, estou à espera do procedimento de verificação.

 
OnlyProfitto:

Obrigado Vitaly, enviei os meus documentos para verificação e estou à espera que o procedimento de verificação seja concluído.

Apenas o preço mínimo é de 30 dólares, 20% do qual é tomado como comissão.

 
Senhora da Indonésia prepara-se para destronar o Bulsheet

 

Outro hamster apareceu em sinais e mercado (topo). Pips (tp 100/ sl 1000) para a Ásia, abrindo exactamente às 2:00 horas. Ocasionalmente passa.


Existeuma opção de sessão em Londres, mastp 200/ sl 2000.



Vai durar muito tempo?

 
Recordemos as carteiras do KnowLimit.

 
Ivan Butko:
Recordemos as bolsas NoLimit.

pode ver-se que o sinal foi "cozinhado".

204 pessoas perderam o seu dinheiro. as metáforas não se importam, elas não fazem nada.

 
danminin:

pode ver-se que o sinal foi "cozinhado".

204 pessoas perderam o seu dinheiro. as metáforas não se importam, elas não fazem nada.

E posso ver que ele teve os seus ganhos cortados de Março a Maio. Mas é claro que continua a falar de conspirações
 
Marsel:
E vejo que ele teve os seus ganhos cortados de Março a Maio. Mas é claro que continua a falar de conspirações

Sim, diz que "o estilo de comércio mudou".

Mas esta informação não diz nada aos subscritores. Pensam que o comerciante apenas mudou o seu estilo de comércio, é tudo.

Uma inscrição mal escolhida.

E a maioria dos clientes não sabe que os sinais podem "cozinhar".

 
Com o mercado tal como está agora, não importa aqui para os assinantes se foram cozinhados ou não. É melhor não negociar de todo neste momento. E quem sabe quando é melhor desta ou daquela forma. Nem o assinante, nem a pessoa que negoceia, nem o serviço.
 
Marsel:
E vejo que lhe foi cortado o crescimento de Março a Maio. Mas é claro que continua a falar de conspirações

Não é realmente uma conspiração, é algo mais. Bem, pensem nisso.

Depo 10 dólares.

A 17 de Março, abre 5 encomendas de 0,01 lotes cada. Define tp=20 pontos e sl=100 pontos. Embora seja claro que a paragem será implementada em 18-19 pontos. Este é o risco de todo o corte, como se costuma dizer, mas tive sorte.
Agora temos um depo de 20 dólares e um ganho de 100%.

Em poucos minutos 3 encomendas de 0,03 lote cada. Apostas tp=20 pips e sl=100 pips. Apesar disso, a paragem será feita em 21-23 pontos.
Porque é que é 0,09 lote e não 0,10? Porque eu sei que 300% serão perdidos pelo sistema, portanto 280% serão suficientes para este mês.

1 de Abril, abre com 0,15 lote cumulativo. O risco real é retirar o depósito após 25 pontos, mas ganhei 20 pontos e o crescimento do mês é de 80%
No dia 2 de Abril, abre com o lote total de 0,18. O meu verdadeiro risco era perder 37 pontos, mas ganhei 30 pontos e obtive 220% de ganho mensal.

Além disso, tenho pequenos negócios com lotes menores para evitar aparecer na história, apenas estas posições com o maior lucro.

O mesmo padrão no início de Maio e início de Junho, depois monitorização.

Já não existem tais riscos "para toda a costeleta", o que sugere que o sinal foi criado pela peneiração.

E ele também tem esses sinais regularmente

