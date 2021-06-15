1200 assinantes!!! - página 97

Anatolii Zainchkovskii:

o sapo é como esse )))) e o sapo dos comerciantes é o seu preferido como nenhum outro)

Como tem um produto no mercado, é tempo de criar um tema como: "Como promover produtos", ou "Como e onde melhor anunciar", bem, a imaginação é sua, é importante atrair a atenção de um tema recentemente criado, mesmo que o tema seja estúpido - não importa, é uma atenção importante:)

 
Vitaly Muzichenko:

Não, o produto é para mostrar, tão gratuito, e o bem dele é zero) o verdadeiro lavrador que ninguém vai vender)

 
Anatolii Zainchkovskii:

Porquê, os bolsos do mercado forex são suficientemente largos para todos.

 
Vitaly Muzichenko:

Não é porque não há dinheiro suficiente, eu disse "sapo" antes de ... Penso que todos neste fórum têm ideias que não partilham porque acreditam na graciosidade da ideia.

 

Estou hoje aqui sentado a pensar em tais produtos:

Gastei tanta coragem no suporte, beleza, optimização do código(o algoritmo não muda),

E aqui todos os dias há 10 novos peritos: "Aqui está VOCÊ +100600 milhões em postos de controlo de testes, leve-o por 200-10000 libras.

Moral: Enquanto pensa na sua consciência, outros vão a....
 
Vladislav Andruschenko:

São como um robô, e depois queixam-se do porquê da perda do robô).

 

Abriu o seu último longo comércio.

Compra às 2:30. O RSI estava abaixo dos 40.

 
Oleg Mamchenko:
De quem é o sinal de que estamos a falar? Posso obter uma ligação para o sinal?

Uma ligação não é possível. Neste caso, é preciso pensar por si próprio e utilizar um motor de busca.

 

O Top não correu qualquer risco ontem ou hoje, referindo-se ao Brexit e algo em torno de 150p. No entanto, poderia ter tido lucros mesmo com a libra.


 
Vladimir Tkach:

O Top não correu qualquer risco ontem ou hoje, referindo-se ao Brexit e algo em torno de 150p. No entanto, poderia ter tido lucros mesmo com a libra.


Exactamente. Este "algum brexit" já perdeu um escalpador nos últimos dois anos.
