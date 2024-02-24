Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2187

mytarmailS:
Os codificadores são lindos... A ver estes vídeos agora. Você pode, grosso modo, encontrar boas áreas para o comércio e anomalias, que você pode então filtrar. E para a amostragem, claro. Encontrar anomalias é um tópico não abordado por ninguém aqui.
 
Maxim Dmitrievsky:
[Excluído]  
[Excluído]  
Maxim Dmitrievsky:
O que são anomalias.

 
Maxim Dmitrievsky:
Porque deveria ser resolvido. É simples, construa um autocodificador (qualquer) e use-o. Se precisares de um exemplo, eu dou-te um.

Boa sorte.

Vladimir Perervenko:

Não há razão para o revelar. É simples, construa um autocodificador (qualquer) e aplique-o. Se precisares de um exemplo, eu dou-te um.

Boa sorte.

Exemplo interessante de amostragem de novos pontos do CVAE, um exemplo de seleção de intervalo para amostragem (em espaço de característica). Transformar um espaço de recursos. Visualização de classes/distribuições.

se você tem um em python - perfeito
O curso de roll-ups terminou, embora eu tenha desistido, pois não estou interessado em simplesmente conectar vídeos do YouTube.

Mas, agora abri muitos cursos gratuitos pagos, como o coursera. Eu fico com outro )). Por alguma razão eles recomendam o inglês, mas isso não faz diferença. Quanto mais cursos você fizer, maior será o seu nível. Depois, recebe um certificado digital.


 
Maxim Dmitrievsky:

Eu gostaria de fazer um curso regular no instituto onde ensinam redes neurais, otimização, criação de modelos de processos reais, etc...

Mas eu sou muito fraco em matemática ((

