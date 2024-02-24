Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2137
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Eu perdi o interesse em falar com você))
sem problemas)
Não. Eu não nego a utilidade dos indicadores, nem mesmo dos osciladores. Mas não se pode construir neles um modelo de máquina que leve em conta a variação real do preço em pips. Isto é importante na decisão de comprar ou vender. O sinal vai estar lá. Mas a longevidade é altamente questionável.
Um modelo de mercado tem de ser construído a preços e horários específicos. O reconhecimento da máquina implica uma característica na forma de preço, não uma derivada do tempo.
Não tenho como objectivo um modelo de mercado, apenas lucrar com os movimentos de preços.
Eu não experimentei os modelos dos osciladores apenas do artigo, e não sei o que sairia dele, se você tivesse lido o artigo você saberia que não são apenas os osciladores que estão sendo usados lá. No entanto, a sua utilidade acabou por ser extremamente elevada.
A longevidade do modelo depende da recorrência de eventos e os osciladores podem perfeitamente agregar eventos independentemente dos indicadores da escala de preços em valores absolutos, eles são principalmente afiados na mudança relativa dos indicadores, de modo que mesmo uma mudança significativa de preços em pips permite que eles permaneçam em sua zona de probabilidade, o que facilita a aprendizagem. Como resultado, a própria natureza dos osciladores facilita a criação de modelos estáveis.
Na verdade, tudo o que precisa ser previsto é a velocidade das linhas de tendência superior e inferior traçadas a partir dos dois últimos extremos,
a partir da velocidade que podemos construir (extrapolar) os raios de tendência previstos
Então, precisamos de modelos de regressão. É mais complicado com a parte superior (linha limite).
Não estou a pensar num modelo de mercado.....
Não se preocupe ))
Ele é como um robô, seguindo um algoritmo... que foi repetido pela terceira ou quarta vez hoje...
Primeiro ele diz que estamos a mentir, depois diz que não sabe nada sobre MO, e depois, quando você pergunta "O que você está a fazer e como", ele diz um pensamento filosófico profundo como "a água desce / o fogo sobe" e desaparece, depois tudo se repete... ))
Então precisas de modelos de regressão. É mais complicado com a parte superior (linha limite).
Sim, tentei isso há muitos anos, não funcionou muito bem, os níveis horizontais são melhores, mas eu era inexperiente na altura, talvez não tenha processado bem os dados.
=====
Eu tenho pensado por um tempo, agora eu definitivamente vejo toda a preparação de dados muito diferente do que antes.... bem, você pode tentar
===========
A propósito, um enigma de fantasia.
Alguém sabe como pré-processar os dados para que AMO possa vê-lo é o mesmo padrão, como torná-lo invariável ao tamanho do padrão.
as redes convolucionais não contam...
Será que alguém sabe?
Não se preocupe ))
Ele é como um robô, seguindo um algoritmo ... que foi repetido pela terceira ou quarta vez hoje ...
Primeiro ele diz que estamos todos a mentir, depois diz que não sabe nada sobre MO, e depois quando você pergunta "O que você faz e como", ele diz um pensamento filosófico profundo como "a água flui / o fogo acende" e desaparece, depois tudo se repete da mesma maneira ... ))
Eu não estou estressado :) Às vezes, perguntas e afirmações inesperadas como a do meu adversário me permitem estruturar meus pensamentos para uma resposta, o que é útil.
Sim, tentei isso há muitos anos e não funcionou muito bem, os níveis horizontais são melhores, mas eu era inexperiente na altura, talvez não tenha processado os dados muito bem.
=====
Um pequeno pensamento, agora eu definitivamente vejo toda a preparação dos dados de forma bem diferente do que antes.... bem, vale a pena tentar
Vale a pena tentar.
Têm de se decidir por uma métrica a procurar, a velocidade não vai funcionar por causa da volatilidade diferente. Você precisa de algo como SCO, e algo mais que possa caracterizar o segmento.
Será que alguém sabe?
Nos meus preditores, descrevo a posição relativa dos nós vizinhos. Eu recebo um vector como este na saída dos valores N.
Vale a pena tentar.
Precisamos decidir sobre uma métrica a ser procurada, a velocidade não vai funcionar devido à volatilidade diferente. Precisamos de algo como SCO e algo mais que possa caracterizar o segmento.
funcionará se o problema da invariância for resolvido
Então, os tiques devem ser afinados?
Talvez você possa usar NS para descobrir como diluir os carrapatos.
Carregue uma série de carrapatos e deixe a rede neural afinar o fluxo até que satisfaça algumas condições.
Deixe os peritos dizerem-lhe se é possível ou não...
Talvez, os carrapatos estejam em perspectiva, estou a coleccioná-los na M1.