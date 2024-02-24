Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2141

Vladimir Perervenko:

Vladimir, sabes o que é que a ZZ do pacote TTR

às vezes desenha tais inadequações

пример
zz <- TTR::ZigZag(HL = cbind(d$X.HIGH.,d$X.LOW.) ,change = 0.0009,percent = F)
E em geral, quanto mais eu olho para ele, mais inadequado ele me parece.
 
Tal e em MT com um ziguezague
 
Evgeniy Chumakov:
Isto e em MT com um ziguezague

É normal para ti?

 
mytarmailS:

Isso é normal para ti?

Não, não é.
 
Evgeniy Chumakov:
Não, claro que não.

Então porque é que isto está a acontecer?

 
mytarmailS:

então porque é que isto está a acontecer?


Bem, aparentemente nem todos os casos são levados em conta no algoritmo, o que mais pode ser dito?

 

Em relação à normalização invariante da TF para o modelo ...

pegamos na série, identificamos os pontos de ruptura importantes.

deixar apenas pontos extremos, apagar o resto

normalizar

Agora, pegue as distâncias entre os pontos de parada da primeira série, crie uma nova série a partir deles e normalize também

assim obtemos as séries normalizadas, tanto em amplitudes como em tempo (frequências)


Tudo o que é necessário é manter o número de extremos no padrão uniforme, tudo o resto é normalizado.


Assim, o modelo pode ser alimentado com dados, mesmo que seja um minuto ou uma semana, e ele o verá como a mesma coisa, ele será invariante para a TF.

Você pode treinar um modelo para todas as TFs de uma só vez

=============================================

Para aqueles que ainda não entenderam o que é e para que serve

Este será um e o mesmo padrão para o modelo porque é um e o mesmo padrão

Maxim Dmitrievsky:

não está funcionando

o que não está funcionando? a normalização? você está com falta de sono ou o quê?)

 
Evgeniy Chumakov:

Execute esta ZZ no NS

deve ser feito numa janela deslizante mas n extrema, não em todas, essa é a primeira coisa

segundo, tudo o que escrevi foi feito para prever uma linha de tendência, não só por diversão...

Todas essas transformações foram feitas para uma determinada tarefa.

