Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2135
Não. Estou sempre a pensar no Graal e o trabalho faz-me pensar no trabalho.
...
Um modelo de mercado não pode ser construído a partir de leituras indicadoras.
Um modelo só pode ser construído pela posição dos pontos no espaço.
No nosso caso, esta é a posição dos pontos no plano da carta.
claro que é possível, mas é preciso definir a tarefa sabiamente.
Uma carta tem um avião?
O gráfico tem um avião?
O meu monitor é plano, o gráfico é plano nele. Talvez o teu seja tão redondo como um globo, então eu invejo-te).
Aqui está um exemplo simples de uma máquina que reconhece um modelo de mercado a partir de 8 pontos em um avião.
A máquina reconhece o padrão de mercado e dá uma resposta exacta e inequívoca. "1837". As actuais 4 horas.
Este é o exemplo mais simples.
Eu deveria ter dito: estou formando meu modelo usando extremos de preço, combinações de posições extremas relativas umas às outras que formam um padrão.
TODOS!!!
Estes números não te dizem nada. Eles são informações para a máquina sobre a localização dos pontos no espaço. Você constrói um modelo de mercado a partir deles. Há muito poucos modelos simples. Eles mudam periodicamente, mas são constantemente repetidos. Este é o padrão dos gráficos como os gráficos financeiros.
Você pode criar uma estrutura complexa na qual você pode ver os menores detalhes do comportamento do mercado para uma análise precisa.
Não sou um programador, por isso não posso construir estruturas complexas. Eu faço tudo apenas superficialmente. Não consigo encontrar uma personalidade decente para o trabalho em geral.
Eu adoro estas re-shoots .....
Deste pensamento decorre que os indicadores não funcionam porque os seus pontos não se encontram no avião.
Eles não são, ou você tem um monitor redondo separado para os indicadores?
Na verdade compreendo o que estás a tentar dizer, mas escreveste mal...
Eu deveria ter dito: estou formando meu modelo usando extremos de preço, combinações de posições extremas relativas umas às outras que formam um padrão.
TODOS!!!
O que é que isto tem a ver com aremodelação?
O que é que isto tem a ver com oexcesso de mudanças?
Não se pode construir um modelo de mercado a partir de leituras indicadoras. PONTO.
Você não entende o que é um indicador, ou melhor, um filtro...
Um indicador é uma fórmula matemática (um filtro) que transforma a informação bruta em algo qualitativo (filtrado).
Ao traçar uma linha de tendência ao longo dos extremos para filtrar um evento, você cria uma transformação matemática(filtro)== indicador
Mas então, por ignorância você grita que não funciona)) - paradoxal))
Mais precisamente, o problema do pensamento estereotipado ...
PONTO))
O filtro pode ser tudo, o próprio sistema de negociação é um filtro que utiliza toda a informação disponível para fazer uma escolha de compra/venda/retrocesso.