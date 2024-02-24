Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2136
Claro que pode, mas precisa de definir a tarefa correctamente.
Bem, deixe Alexander dar o arquivo com carrapatos (acho que ele tem os não filtrados) e descrever os critérios que a série de diluídos deve atender.
Por que encher dezenas de indicadores MOE para treinamento quando você pode ensinar a partir de pontos no espaço (padrões). O programa irá produzir uma solução sem erros.
Já te expliquei o que é um indicador, com cores como uma criança, e tu continuas a agitar as mesmas coisas.
Se você sabe como tomar uma decisão infalível, por que você precisa de mim?
Bem, deixe Alexander lhe dar um arquivo com carrapatos (acho que ele tem os não filtrados) e descreva os critérios que uma série diluída deve cumprir.
Eu não estou interessado nisso...
Você não entende o que é um indicador, ou melhor, um filtro...
Um indicador é uma fórmula matemática (filtro) que transforma a informação original em algo melhor (filtrado).
Ao traçar uma linha de tendência ao longo dos extremos para filtrar um evento, você cria uma transformação matemática(filtro)== indicador
Mas então, por ignorância você grita que não funciona)) - paradoxal))
Mais precisamente, o problema do pensamento estereotipado ...
PONTO))
As fórmulas científicas não o aproximarão mais do sucesso).
É preciso entender o mercado para fazer isso.
Essa é a questão aqui.
Estes não são formalismos científicos, mas conceitos geralmente aceites...
É necessário que as pessoas falem a mesma língua, então e só então há uma hipótese de se entenderem umas às outras...
Um modelo de mercado não pode ser construído a partir de leituras indicadoras.
Um modelo só pode ser construído pela posição dos pontos no espaço.
No nosso caso, pela posição dos pontos no plano da carta.
Os indicadores são criados para descrever o estado do mercado, destacando informações importantes, de acordo com a opinião do criador do indicador. Se a informação destacada, por vezes através de transformação, é realmente importante para os participantes do mercado, então o indicador irá melhorar o modelo de negociação (não o modelo de mercado).
Em geral, não entendo porque de repente você decidiu que eu só uso indicadores, como eu entendia os osciladores. No meu artigo mostrei que os indicadores do conjunto de entrega padrão podem ser úteis, você nega?
Opinião errada e contraditória.
Quem disse que os pontos no gráfico não podem ser pontos indicadores?
A propósito, os indicadores mais úteis são aqueles que estruturam a superfície do gráfico.
O que queres dizer com isso?
Na verdade, tudo o que precisa ser previsto é a velocidade da linha de tendência superior e inferior traçada a partir dos dois últimos extremos,
com base na velocidade que podemos construir (extrapolar) os raios de tendência previstos
Não. Eu não nego a utilidade dos indicadores, nem mesmo dos osciladores. Mas não se pode construir neles um modelo de máquina que leve em conta a variação real do preço em pips. Isto é importante para decidir se comprar ou vender. O sinal vai estar lá. Mas a longevidade é altamente questionável.
Um modelo de mercado tem de ser construído a preços e horários específicos. O reconhecimento da máquina implica uma característica na forma de preço, não uma derivada do tempo.
Opinião errada e contraditória.
Quem disse que os pontos de um gráfico não podem ser pontos indicadores?
A propósito, os indicadores mais úteis são aqueles que estruturam a superfície do gráfico.
É bem verdade. O próprio gráfico é o indicador das variações de preço.
Só estou dizendo que é mais lucrativo usar um ponto depreço no tempo para MO do que um nevoeiro de algum makdi ou estocástico.
Eu perdi o interesse em falar contigo.)