Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2130
Já começou o treino sem minutos - vamos ver.
Eu também uso 1/4 bar de tempo - horas, 4 horas, dias.
Em geral, acontece que os modelos de madeira precisam de muitos inputs, que são pré-divididos o máximo possível, ou seja, têm o número mínimo possível de divisões próprias.
Em geral, acontece que os modelos de madeira precisam de muitos insumos que são pré-separados o máximo possível, ou seja, têm o mínimo de divisões próprias possíveis.
Se você mesmo faz a quantificação, então sim, mas há também a automação construída.
Os histogramas acima são apenas o número diferente de quanta por preditor, você pode ver como eles afetam o resultado final.
Se para retirar veias de informação valiosa como quantum separado do preditor, é possível codificar esta veia como um recurso binário e alimentá-la separadamente.
Geralmente acontece que os modelos de madeira precisam ser alimentados com muitos insumos que são pré-divididos o máximo possível, ou seja, ter o número mínimo possível de divisões próprias.
Saldo - T1 com minutos e T2 sem minutos - resultado médio: 3384/3126/3890
Recall - resultado médio: 0,0459/0,0424/0,0458
Precisão - pontuação média: 0,5216/0,5318/0,5389
Em termos das pontuações médias no agregado T2, surgiu o pior cenário possível.
Abri a mesa para o significado dos preditores e fiquei surpreendido
Parece que não gosto das últimas mudanças feitas pelo método de treinamento, talvez eu tenha feito algo errado?
Eu abri a amostra
E eu vi que a coluna TimeHG contém horas - erro meu - eu preciso refazer todos os testes.
E as horas que restaram com os minutos.
Deveria ser assimTimeHG - aparentemente assumiu tudo, e é por isso que os outros relógios não foram usados.
E o relógio fica com os minutos...
Temos de fazer isto.
ESTÁ BEM.
Treino durante 3 meses - puramente para a diversão - treino no início. O calendário completo é 2014-2020.
Se você pegar um período grande, você ganha um modelo medíocre. Ao mesmo tempo, você pode levar diferentes períodos de 3 meses em todo o período.
Aqui, por exemplo, você pode ver o período de treinamento - antes e depois que a dinâmica é positiva.
Futuros atuais
A expectativa do tapete mostra 6,15 em carrapatos reais.
Eu levei um modelo mais novo.
Curiosamente, eles são diferentes e isso dá potencial para combiná-los em um comitê. A expectativa matemática é de 12,64.
Abaixo está um histograma com o saldo estimado, incluindo a amostra de treinamento, dependendo do número da janela de treinamento - quanto maior o número, mais próximo do nosso tempo, lembro que a amostra é de 2014 a outubro de 2020.
Curiosamente, em alguns lugares, os lucros caem para quase metade do valor máximo. O que isto poderia significar - áreas mais ruidosas em treinamento?
E o relógio fica com os minutos...
Deveria ser assimTimeHG - aparentemente assumiu tudo, e é por isso que o resto do relógio não foi usado.
Os minutos dão um aumento.
Sobre o que é melhor, não entendo - tempo como seno e coseno ou apenas como dia, hora, números de minutos?
Qual é a conclusão?
Teoricamente - deve ser o mesmo para a árvore.
O número de diferentes escolhas em dias, horas e minutos equivale ao número de escolhas em pecados e cossenos. Tanto lá como lá em 7 dias são 10080 valores diferentes, mudando uma vez por minuto.
Se houver alguma randomização no treinamento, esta pode ser a razão para a diferença.
Você já treinou com o que, catbust?
Para NS, seno e coseno são, naturalmente, melhores, porque 59 e 1 minuto estarão um ao lado do outro, com a representação numérica que estão o mais distante possível. Se você quiser que a árvore a entenda, você terá que fazer algumas divisões extras, que podem ser o que lhe falta em limitações de profundidade.