Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1065

Novo comentário
 
Maxim Dmitrievsky:

Lógica Gmdh - será muito útil, então eu posso mudá-la para a minha biblioteca

Pode fornecer-me a fórmula da GDMH que está a tentar converter para MQL5? Há muitas variedades e qual de vocês está a tentar implementar e como estão a tentar implementar?

Além disso, você mencionou "Depois de cada negócio, atualizar as políticas, quando a recompensa de fechamento do negócio (TD, diferença temporal RL) ".

Isso também acontece no comércio AO VIVO?

Ou acontece apenas durante os testes?
[Excluído]  
FxTrader562:

Pode fornecer-me a fórmula da GDMH que está a tentar converter para MQL5 ? Há muitas variedades e qual delas você está tentando e como você está tentando implementar?

Além disso, você mencionou"Após cada negócio ele atualiza as políticas, quando fecha o negócio - atualizar recompensa (TD, diferença temporal RL)".

Acontece também no comércio AO VIVO ou acontece apenas durante os testes em bactester?

Acho que devemos usar o polinômio para todas as combinações de características, por exemplo, primeira linha: (x - valor da característica) x0+x1, x0+x2, ...., x2+x3.... xn+xm onde x0,xn são diferentes valores preditores

segunda linha x0^2+x1^2...

terceira linha x0^3+x1^3...

com seleção dos melhores n resultados nas linhas anteriores ("níveis" melhor). Mas não sei bem como funciona, só estou a aprender...

... somente durante os testes

 

níveis....

níveis de trabalho....

Vou terminar mais um pouco e depois podemos colocar um neurónio como filtro em cima )

 
Maxim Dmitrievsky:

Acho que devemos usar o polinômio para todas as características, por exemplo, primeira linha: (valor da característica x) x0 + x1, x0 + x2, ...., x2 + x3 .... xn + xm

segunda linha x0 ^ 2 + x1 ^ 2 ...

terceira linha x0 ^ 3 + x1 ^ 3 ...

com seleção dos melhores resultados

... somente durante os testes

Você precisa levar 2 arrays duplos...um para pesos e um para alças indicadoras

então, execute um loop para a soma da multiplicação de pesos e alças indicadoras

Depois, outro aninhado para loop para número de funcionalidades para adicionar todas as somas acima...quero dizer de 1 a m onde m=número de funcionalidades

De qualquer forma, vou tentar adicioná-lo ao código e avisar-te quando acabar...

Além disso, vou pedir-lhe novamente que, de alguma forma, faça a optimização acontecer também durante a negociação...caso contrário, será inútil fazer apenas um teste e começar a negociar depois. Penso que existe outro Mt4 EA que utilizou a biblioteca R e FANN, mas guarda os dados optimizados no final do dia e, portanto, penso que pode implementar o mesmo. Vou tentar fazer isto também. Será muito simples se conseguirmos apanhar os mesmos valores também durante a negociação AO VIVO e os mesmos podem ser salvos no arquivo.

Além disso, não é possível implementar um método semelhante utilizado no seu artigo anterior de teste directo de um clique em vez de mudar "Aprender" de falso para verdadeiro e novamente verdadeiro para falso Porque eu já tenho o meu próprio software para clicar no botão "Iniciar" uma vez no dia-a-dia, mas provavelmente não pode alterar os valores?

[Excluído]  
FxTrader562:

Além disso, vou pedir-lhe novamente que, de alguma forma, faça a optimização acontecer também durante a negociação...caso contrário, será inútil fazer apenas um teste e começar a negociar depois. Penso que existe outro Mt4 EA que utilizou a biblioteca R e FANN, mas guarda os dados optimizados no final do dia e, portanto, penso que pode implementar o mesmo. Vou tentar fazer isto também. Será muito simples se conseguirmos apanhar os mesmos valores também durante a negociação AO VIVO e os mesmos podem ser salvos no arquivo.

para isso, precisamos de um testador virtual.

de qualquer forma, penso que as boas características/transformações são o mais importante, e devem ser feitas previamente.

 
Maxim Dmitrievsky:

para isso, precisamos de um testador virtual.

de qualquer forma, penso que as boas características/transformações são o mais importante, e devem ser feitas previamente.

Sim, eu concordo.

Não é possível implementar um método semelhante utilizado no seu artigo anterior de teste directo de um clique em vez de mudar "Aprender" de falso para verdadeiro e novamente verdadeiro para falso para que salve automaticamente os resultados optimizados .Porque eu já tenho o meu próprio software para clicar no botão "Iniciar" uma vez no dia-a-dia, mas provavelmente não pode mudar os valores de verdadeiro para falso e falso para verdadeiro.

[Excluído]  
FxTrader562:

Sim, eu concordo.

Não é possível implementar um método semelhante utilizado no seu artigo anterior de teste directo de um clique em vez de mudar "Aprender" de falso para verdadeiro e novamente verdadeiro para falso para que salve automaticamente os resultados optimizados... Porque eu já tenho o meu próprio software para clicar no botão "Iniciar" uma vez no dia-a-dia, mas provavelmente não pode mudar os valores de verdadeiro para falso e falso para verdadeiro.

não, mas pode usar 2 terminais facilmente - 1 para aprendizagem, 1 para negociação, pois salva modelos em pasta comum

mas também precisa recarregar o EA no terminal de negociação, ou adicionar um arquivo adicional para verificar se o novo processo de aprendizagem foi

ou apenas para usar 1 terminal e aprender quando você quiser, o EA on chart pode atualizar modelos após ele, após algumas modificações

 
Maxim Dmitrievsky:

não, mas pode usar 2 terminais facilmente - 1 para aprendizagem, 1 para negociação, pois salva modelos em pasta comum

mas também precisa recarregar o EA no terminal de negociação, ou adicionar um arquivo adicional para verificar se o novo processo de aprendizagem foi

ou apenas para usar 1 terminal e aprender quando você quiser, o EA on chart pode atualizar modelos após ele, após algumas modificações

Ok, acho que entendi.

1.Primeiro, um terminal mesmo EA com "Aprender" como verdadeiro. Para a primeira corrida.

2.segundo, segundo terminal mesmo EA com "Aprender" como falso. Para a segunda corrida.

3.Terceiro, terceiro terminal mesmo EA anexado ao gráfico Mt5 para negociação. Reinicie este terminal após os passos 1 e 2 terem terminado.

Então repetir estes 3 passos todos os dias vai salvar automaticamente os resultados otimizados todos os dias, certo?

 
Tem havido aqui alguns escritos sobre a aplicação do volume ao índice de futuros RTS. E se pensarmos nisso? O Índice RTS é um instrumento sintético. De que tipo de análise podemos falar? Em geral, é duvidoso trocá-lo. É a temperatura média no hospital. E o futuro é um derivado. Os futuros repetem o movimento do ativo subjacente independentemente dos volumes negociados. Então, usar volumes em futuros é apenas adivinhar pelas borras de café. Em ações, talvez elas sejam aplicáveis. Lá, o movimento deles pode depender deles.
[Excluído]  
FxTrader562:

Ok, acho que entendi.

1.Primeiro, um terminal mesmo EA com "Aprender" como verdadeiro. Para a primeira corrida.

2.segundo, segundo terminal mesmo EA com "Aprender" como falso. Para a segunda corrida.

3.Terceiro, terceiro terminal mesmo EA anexado ao gráfico Mt5 para negociação. Reinicie este terminal após os passos 1 e 2 terem terminado.

Então repetir estes 3 passos todos os dias vai salvar automaticamente os resultados otimizados todos os dias, certo?

Você não precisa de segunda corrida, é só para verificar como a EA lrarns

1 EA na tabela, e aprender no mesmo terminal no testador

1...105810591060106110621063106410651066106710681069107010711072...3399
Novo comentário