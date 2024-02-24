Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1065
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Lógica Gmdh - será muito útil, então eu posso mudá-la para a minha biblioteca
Pode fornecer-me a fórmula da GDMH que está a tentar converter para MQL5? Há muitas variedades e qual de vocês está a tentar implementar e como estão a tentar implementar?
Além disso, você mencionou "Depois de cada negócio, atualizar as políticas, quando a recompensa de fechamento do negócio (TD, diferença temporal RL) ".
Isso também acontece no comércio AO VIVO?Ou acontece apenas durante os testes?
Pode fornecer-me a fórmula da GDMH que está a tentar converter para MQL5 ? Há muitas variedades e qual delas você está tentando e como você está tentando implementar?
Além disso, você mencionou"Após cada negócio ele atualiza as políticas, quando fecha o negócio - atualizar recompensa (TD, diferença temporal RL)".
Acontece também no comércio AO VIVO ou acontece apenas durante os testes em bactester?
Acho que devemos usar o polinômio para todas as combinações de características, por exemplo, primeira linha: (x - valor da característica) x0+x1, x0+x2, ...., x2+x3.... xn+xm onde x0,xn são diferentes valores preditores
segunda linha x0^2+x1^2...
terceira linha x0^3+x1^3...
com seleção dos melhores n resultados nas linhas anteriores ("níveis" melhor). Mas não sei bem como funciona, só estou a aprender...
... somente durante os testes
níveis....
níveis de trabalho....
Vou terminar mais um pouco e depois podemos colocar um neurónio como filtro em cima )
Acho que devemos usar o polinômio para todas as características, por exemplo, primeira linha: (valor da característica x) x0 + x1, x0 + x2, ...., x2 + x3 .... xn + xm
segunda linha x0 ^ 2 + x1 ^ 2 ...
terceira linha x0 ^ 3 + x1 ^ 3 ...
com seleção dos melhores resultados
... somente durante os testes
Você precisa levar 2 arrays duplos...um para pesos e um para alças indicadoras
então, execute um loop para a soma da multiplicação de pesos e alças indicadoras
Depois, outro aninhado para loop para número de funcionalidades para adicionar todas as somas acima...quero dizer de 1 a m onde m=número de funcionalidades
De qualquer forma, vou tentar adicioná-lo ao código e avisar-te quando acabar...
Além disso, vou pedir-lhe novamente que, de alguma forma, faça a optimização acontecer também durante a negociação...caso contrário, será inútil fazer apenas um teste e começar a negociar depois. Penso que existe outro Mt4 EA que utilizou a biblioteca R e FANN, mas guarda os dados optimizados no final do dia e, portanto, penso que pode implementar o mesmo. Vou tentar fazer isto também. Será muito simples se conseguirmos apanhar os mesmos valores também durante a negociação AO VIVO e os mesmos podem ser salvos no arquivo.
Além disso, não é possível implementar um método semelhante utilizado no seu artigo anterior de teste directo de um clique em vez de mudar "Aprender" de falso para verdadeiro e novamente verdadeiro para falso Porque eu já tenho o meu próprio software para clicar no botão "Iniciar" uma vez no dia-a-dia, mas provavelmente não pode alterar os valores?
Além disso, vou pedir-lhe novamente que, de alguma forma, faça a optimização acontecer também durante a negociação...caso contrário, será inútil fazer apenas um teste e começar a negociar depois. Penso que existe outro Mt4 EA que utilizou a biblioteca R e FANN, mas guarda os dados optimizados no final do dia e, portanto, penso que pode implementar o mesmo. Vou tentar fazer isto também. Será muito simples se conseguirmos apanhar os mesmos valores também durante a negociação AO VIVO e os mesmos podem ser salvos no arquivo.
para isso, precisamos de um testador virtual.
de qualquer forma, penso que as boas características/transformações são o mais importante, e devem ser feitas previamente.
para isso, precisamos de um testador virtual.
de qualquer forma, penso que as boas características/transformações são o mais importante, e devem ser feitas previamente.
Sim, eu concordo.
Não é possível implementar um método semelhante utilizado no seu artigo anterior de teste directo de um clique em vez de mudar "Aprender" de falso para verdadeiro e novamente verdadeiro para falso para que salve automaticamente os resultados optimizados .Porque eu já tenho o meu próprio software para clicar no botão "Iniciar" uma vez no dia-a-dia, mas provavelmente não pode mudar os valores de verdadeiro para falso e falso para verdadeiro.
Sim, eu concordo.
Não é possível implementar um método semelhante utilizado no seu artigo anterior de teste directo de um clique em vez de mudar "Aprender" de falso para verdadeiro e novamente verdadeiro para falso para que salve automaticamente os resultados optimizados... Porque eu já tenho o meu próprio software para clicar no botão "Iniciar" uma vez no dia-a-dia, mas provavelmente não pode mudar os valores de verdadeiro para falso e falso para verdadeiro.
não, mas pode usar 2 terminais facilmente - 1 para aprendizagem, 1 para negociação, pois salva modelos em pasta comum
mas também precisa recarregar o EA no terminal de negociação, ou adicionar um arquivo adicional para verificar se o novo processo de aprendizagem foi
ou apenas para usar 1 terminal e aprender quando você quiser, o EA on chart pode atualizar modelos após ele, após algumas modificações
não, mas pode usar 2 terminais facilmente - 1 para aprendizagem, 1 para negociação, pois salva modelos em pasta comum
mas também precisa recarregar o EA no terminal de negociação, ou adicionar um arquivo adicional para verificar se o novo processo de aprendizagem foi
ou apenas para usar 1 terminal e aprender quando você quiser, o EA on chart pode atualizar modelos após ele, após algumas modificações
Ok, acho que entendi.
1.Primeiro, um terminal mesmo EA com "Aprender" como verdadeiro. Para a primeira corrida.
2.segundo, segundo terminal mesmo EA com "Aprender" como falso. Para a segunda corrida.
3.Terceiro, terceiro terminal mesmo EA anexado ao gráfico Mt5 para negociação. Reinicie este terminal após os passos 1 e 2 terem terminado.
Então repetir estes 3 passos todos os dias vai salvar automaticamente os resultados otimizados todos os dias, certo?
Ok, acho que entendi.
1.Primeiro, um terminal mesmo EA com "Aprender" como verdadeiro. Para a primeira corrida.
2.segundo, segundo terminal mesmo EA com "Aprender" como falso. Para a segunda corrida.
3.Terceiro, terceiro terminal mesmo EA anexado ao gráfico Mt5 para negociação. Reinicie este terminal após os passos 1 e 2 terem terminado.
Então repetir estes 3 passos todos os dias vai salvar automaticamente os resultados otimizados todos os dias, certo?
Você não precisa de segunda corrida, é só para verificar como a EA lrarns
1 EA na tabela, e aprender no mesmo terminal no testador