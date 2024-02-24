Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2131
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Estou a pensar na "procura completa" de regularidades, sem um alvo como "o que vai acontecer na próxima vela" e coisas do género...
A busca consiste em procurar apenas regularidades, o alvo é encontrar uma regularidade, e não "o que estará na próxima vela", também as regularidades podem ser esticadas no tempo, por exemplo, se hoje foi "evento 1" e depois "evento 2", e depois "evento 3"... por exemplo, se hoje tivermos "evento 1" e depois " evento 3", então amanhã às 14:05 será uma vela ascendente ou algo do género)
Tenho uma ideia melhor de como deve ser e qual o algoritmo a aplicar, mas provavelmente precisaria de algum poder computacional, que não tenho (
A propósito, quantas repetições de um evento para considerá-lo um padrão?
Teoricamente, deveria ser a mesma coisa.Com o que andaste a treinar, um catbust?
O número de diferentes opções em dias, horas e minutos equivale ao número de opções em pecados e cossenos. Há 10080 valores diferentes em 7 dias, mudando a cada minuto.
Se houver alguma randomização no treinamento, esta pode ser a razão para a diferença.
As experiências são sempre mais importantes.
Olhe para o primeiro preditor T1 (Den_Nedeli_S), ou mais exatamente sua grade
T2
E dias da semana sem transformação de tempo.
Como você vê, as grades são diferentes e há diferentes deltas entre os dígitos, embora as configurações de partição sejam as mesmas:
O que significa que você pode combinar a divisão mais precisamente, o que pode resultar em um ajuste ou um resultado melhor...
Estou a pensar na "procura completa" de regularidades, sem um alvo como "o que vai acontecer na próxima vela" e coisas do género...
A busca consiste em procurar apenas regularidades, o alvo é encontrar uma regularidade, e não "o que estará na próxima vela", também as regularidades podem ser esticadas no tempo, por exemplo, se hoje foi "evento 1" e depois "evento 2", e depois "evento 3"... por exemplo, se hoje tivermos "evento 1" e depois " evento 3", então amanhã às 14:05 será uma vela ascendente ou algo do género)
Tenho uma ideia melhor de como deve ser, e que algoritmo aplicar, mas provavelmente seria preciso muito poder de computação, que eu não tenho (
Oh, eu também farei algo semelhante :))))
A propósito, tal pergunta, quantas repetições de um evento para considerá-lo um padrão?
Eu uso o critério - não menos de 1% de toda a amostra e é a "frequência" de recorrência de um evento com o mesmo resultado que importa. Eu não sei como medir a "frequência".
As experiências são sempre mais importantes.
Olhe para o primeiro preditor T1 (Den_Nedeli_S), ou melhor, para a sua grelha
T2
E dias da semana sem conversão de tempo
Como você vê, as grades são diferentes e há diferentes deltas entre os dígitos, embora as configurações de partição sejam as mesmas:
O que significa que você pode combinar a divisão com mais precisão, o que pode resultar em um ajuste ou um resultado melhor...
ESTÁ BEM. Sine+ cosine é melhor não só para NS, mas também para árvores.
Óptimo. Sine+cosine é melhor não só para NS, mas também para árvores.
Eu não chegaria a essa conclusão - até agora, podemos dizer que o resultado não é idêntico.
roda do tempo
.
Estou pensando em fazer uma "busca completa" .....
Só coloquei a hora e o dia da semana e a cor da vela...
dados como uma única semana, quarenta semanas no total, e pesquisou padrões dentro deles
Sexta-feira_18:20_dw significa Sexta-feira - 18:20 - queda de velas
confiança - percentagem da regra 1 trabalhar é 100%
contar - quantas dessas regras foram encontradas
esta norma
significa que se na quinta-feira à 1 da manhã havia uma vela que se levantava, na sexta-feira às 18:20 ela cairá. 20 regras foram encontradas, então a regra funcionou 20 em 20 vezes
IDD...
Eu uso o critério de pelo menos 1% de toda a amostra e a "frequência" de um evento com o mesmo resultado é importante. Não sei como medir a "frequência".
Os mesmos eventos são eventos com o mesmo resultado.
100% da amostra / % de repetição. 1% é frequência, mas sem regularidade. É aí que as coisas se complicam. Dividimos em períodos e vemos como os eventos são regulares. Você pode simplesmente usar mínimo e máximo em um período e dividir min por máximo para obter uma regularidade relativa e você pode usar o quadrado médio da raiz).
a roda do tempo
você pode adicionar mais minutos harmônicos, e somar os sinusoidais, você terá uma curva para descrever os três sinaisMas e os feriados e fins-de-semana, é preciso ter tudo em conta, qual é o objectivo de tudo isso?
Eu tentei a minha própria métrica , mas só funciona para SL=TP, para outros rácios você tem que contar Hearst.