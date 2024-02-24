Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2139
Não pretendo criar um modelo de mercado, pretendo apenas lucrar com os movimentos de preços...
O objetivo mais verdadeiro! E para mim, a renda é o critério mais correto para avaliar modelos/abordagens, qualquer coisa, uma renda estável.
é uma simples comparação lógica de tudo para todos, é primitivo e inoperante.
primitivo porque você pode descrevê-lo com mais precisão.
é burrice porque não se pode fazer o inverso.
Exactamente maraico. Até agora tenho descrito as tendências de barras puras de acordo com a Williams, desde o max min da primeira ordem, desde o max min da segunda ordem e max min da terceira ordem. e as taxas estão a contar. codifico-o como TrUpB_1 TrDnEx1_0 - é um flat. Uma tendência da segunda ordem é quando a tendência não muda de direção após a extrema da segunda ordem aparecer.
O mesmo é válido para os estados individuais - um corredor que se estreita e alarga, definido pela velocidade entre extremos da mesma ordem. Há também um JumpUp e uma cerca de bar - é quando os mínimos da primeira ordem de máximos se alternam após uma barra na barra seguinte. É um problema, parece ser fácil de identificar, mas os dados são muito diferentes. Em geral é quando várias barras são como uma cerca, ou seja, é mais espessa que um corredor normal.
Uma tendência também é definida pela razão entre a distribuição do corpo (corredor) e o mínimo máximo, embora não seja muito correta. Pode ser um corredor plano fino e a sua extensão pode ser determinada apenas pelo tempo de existência, provavelmente, devemos contar o número de barras. É muito complicado, os pontos e o tempo... Eu ainda não descobri. Aparentemente, se a largura do corredor for normal para um intervalo, é plana, e se for mais larga, é uma cerca.
Bem, em geral, um mundo tão interessante é obtido em 132 barras)))) Eu planejo a lógica de penetração do canal dependendo do estado da série e dos estados anteriores.
Ao romper o canal, você troca para dentro ou para fora?
Lá fora. Lá dentro é mais difícil. Embora tudo dependa da condição. É só que o algoritmo para o exterior é claro. Por dentro devemos pensar))))
não o conseguiu)
Eu não entendo.)
Bem, a pergunta era sobre a codificação do estado da BP. No início eu queria usar números, mas percebi que não seria capaz de memorizá-los todos, então decidi representar os segmentos estacionários em um texto abreviado. Oh, e você é amigo do Williams? A curto prazo, a médio prazo? Eu tenho o primeiro, segundo e terceiro pedidos. Em resumo, escreva nos comentários do código. Williams é mais informativo que ZZ.
Não sou um amigo, estou a falar de outra coisa, é pouco provável que o Williams trabalhe aqui.
Não estou a falar do Williams, ele é um exemplo, eu deixei-me levar. Estou a falar de codificação. Bem, acho que não o consegui fazer até ao fim. Estou apenas tentando explicar como fazer os dados em ziguezague de diferentes escalas, em unidades relativas de dados, talvez isso ajude.
Para que preciso dele? Para verificar a estratégia com linhas de tendência e para converter tudo em símbolos? )))
Além de saber como fazê-lo, só estava curioso para ouvir mais opções ...
Eu não sei... Eu fiz um primeiro rascunho, por assim dizer do algoritmo, a generalização não é muito boa, mas às vezes é um bom palpite.
Se alguém vai mexer com isso, podemos discutir como representar os dados para que a AMO possa entender algo, embora eu não tenha sequer tentado diretamente sem a normalização.