Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2142
Passe esta ZZ pela NS.
O que queres que eu preveja? Tempo normalizado ou preço normalizado?
De preferência preço, tempo como uma linha adicional (quer afecte ou não a previsão)
Em geral os NS vão revelar algo interessante ou não destas duas séries.
importância dos sinais
previsões após a linha vertical
previsão da linha azul
ou seja, a série temporal não tem efeito sobre a previsão?
E prever as séries cronológicas
previsão azul - então a previsão está bem ou não?
Enganou-se na direcção da fila desta vez?
prediz AFIGUALMENTE!!!
Mas pensemos, se dermos vários picos e calhas, será que precisamos de tempo para compreender que depois do pico será uma calha?
hora
Você pode fazer um arquivo como o que eu postei, mas adicionar uma coluna de previsão a ele?
Como é que fizeste a normalização?
Aqui está todo o código, desde a leitura do ficheiro, ao treino do modelo, à sua escrita...
É tão complicado...
Bem, sim, foi ainda mais fácil aqui https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page2094#comment_19133494
conseguiu )))) aceite )
Algo no seu arquivo não corresponde à linha prevista (valores + -)
Mostre-me uma foto.
Vladimir, você sabe o que adoece ZZ do pacote TTR
às vezes desenha tal inadequação.E em geral, quanto mais olho para ela, mais me parece inadequada.
É uma ZZ normal e adequada. Mas para desenhar ZZ em EURUSD com um joelho de 9 pips - ? Há muito tempo que não tenho tais artefactos.
пример zz <- TTR::ZigZag(HL = cbind(d$X.HIGH.,d$X.LOW.) ,change = 0.0009,percent = F)
1. Verifique a classe HL. Tem de ser matricial ou xts. O que são esses pontos no final do nome? d$X.ELEVADO.
2. Há muito tempo que não tenho um joelho com menos de 25 pt(4 dígitos) neste símbolo. Brinca com o tamanho do joelho.
Uma ZZ normal e adequada. Mas para construir um ZZ sobre EURUSD com um joelho de 9 pips - ? Já não tenho tais artefactos há muito tempo.
1. Verifique a classe HL. Deve ser matriz ou xts. O que são esses pontos no final do nome? d$X.ELEVADO.
2. Há muito tempo que não tenho um joelho com menos de 25 pt(4 dígitos) neste símbolo. Brinca com o tamanho do joelho.
Está bem, vou ver isso.
E é assim que o R-ka chama as minhas variáveis quando leio a partir do tcht.
Fila azul, previsão vermelha.
Bem, a previsão era conhecida no ponto anterior.
Embora devesse ter sido escrito tendo em conta, eh...
Melhor do que 144.
Possível. A lógica é aproximadamente um par de horas, um dia, uma semana, um mês, um trimestre, um ano, 10 anos.