testar EA c/dados do dia atual: É possível?
Sergio Gelli:
Tenho tentado testar meu ES sistematicamente, comparando com os resultados de uma conta demo.
Invariavelmente, os resultados tem sido bem diferentes, mas devagarinho tenho detectado as razões e vou aprendendo sobre o que posso esperar de fato nos resultados de uma conta onLine.
Contudo, isso tem sido uma tarefa muito demorada, visto que o "Strategy Test" não trabalha com os resultados do dia corrente, assim tenho que esperar até o dia seguinte para fazer a comparação com os resultados usando o "Strategy test"
Alguém sabe se é possível usar os dados do dia corrente no "Strategy Test"?
Parece que não dá, já fiz de tudo. No Amibroker era fácil.
Amigos, eu altero a data do windows para o dia de amanhã e consigo realizar o teste para o dia de hoje. Tentem fazer e me digam se funcionou.
Abraço
Ahaha rodmendes82,
que trabalheira !!!
Abraços,
Malacarne
Olá rodmendes82, essa eu nunca tinha tentado, e não é que funciona mesmo!
Fiz a alteração para agora (30/06 17h13 como se já fosse 01/07) e um backtesting com os dados do dia, como mostra a tela abaixo.
Obs: pena que não é possível ver também os preços do dia de amanhã ;-)
Ahaha rodmendes82,
que trabalheira !!!
Abraços,
Malacarne
Maravilha Rodmendes82, Tinha essa dúvida também!
Malacarne, você conhece uma forma mais fácil?
Maravilha Rodmendes82, Tinha essa dúvida também!
Malacarne, você conhece uma forma mais fácil?
Olá otaviokc,
Confesso que também não sabia que isso funcionava!
Portanto, até onde me consta, essa é a ÚNICA forma de fazer isso!
Parabéns pela descoberta!
Abraços,
Malacarne
Gênio!! Hahahaha! Obrigado, tô feliz que consigo fazer o teste pro dia!
Boa!
Fantástico a mais improvável solução foi a solução. Parabéns.
Não consigo aplicar a alteração da data pois o Windows10 não está permitindo, alguém tem alguma dica?
