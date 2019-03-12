testar EA c/dados do dia atual: É possível?

Tenho tentado testar meu ES sistematicamente, comparando com os resultados de uma conta demo.
Invariavelmente, os resultados tem sido bem diferentes, mas devagarinho tenho detectado as razões e vou aprendendo sobre o que posso esperar de fato nos resultados de uma conta onLine.

Contudo, isso tem sido uma tarefa muito demorada, visto que o "Strategy Test" não trabalha com os resultados do dia corrente, assim tenho que esperar até o dia seguinte para fazer a comparação com os resultados usando o "Strategy test"

Alguém sabe se é possível usar os dados do dia corrente no "Strategy Test"?
 

Sergio Gelli:
 Parece que não dá, já fiz de tudo. No Amibroker era fácil.

 
Amigos, eu altero a data do windows para o dia de amanhã e consigo realizar o teste para o dia de hoje. Tentem fazer e me digam se funcionou.

 

Abraço 

 
Ahaha rodmendes82,

que trabalheira !!!

Abraços,
Malacarne

 
Olá rodmendes82, essa eu nunca tinha tentado, e não é que funciona mesmo!

Fiz a alteração para agora (30/06 17h13 como se já fosse 01/07) e um backtesting com os dados do dia, como mostra a tela abaixo.

Obs: pena que não é possível ver também os preços do dia de amanhã ;-) 

 

 
Maravilha Rodmendes82, Tinha essa dúvida também!

Malacarne, você conhece uma forma mais fácil?

 
Parabéns , funciona. 
 
Maravilha Rodmendes82, Tinha essa dúvida também!

Malacarne, você conhece uma forma mais fácil?

Olá otaviokc,

Confesso que também não sabia que isso funcionava!

Portanto, até onde me consta, essa é a ÚNICA forma de fazer isso!

Parabéns pela descoberta!

Abraços,
Malacarne 

Gênio!! Hahahaha! Obrigado, tô feliz que consigo fazer o teste pro dia!

 
Boa!

 

Fantástico a mais improvável solução foi a solução. Parabéns.

Não consigo aplicar a alteração da data pois o Windows10 não está permitindo, alguém tem alguma dica?

