Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2771

Novo comentário
 

A propósito, sobre as dificuldades com as janelas, você pode usar janelas de volume igual. Uma janela com um volume total de ticks de 1.000 barras, por exemplo. Isso está um pouco mais próximo da física do processo do que apenas uma janela de tempo fixo (número de barras).

O mesmo ocorre com o gráfico de ticks, que é mais complicado - os ticks que movem a cotação mais do que o tickSize ou que alteram simultaneamente o bid e o ask terão que corrigir o tick_volume.

Só que não será fácil ajustá-lo ao NN.

 

O resultado do recebimento de sinais no EURUSD a partir de 2021.03.01,00:00.

Não há nenhuma amostra de treinamento e nenhuma amostra "fora de treinamento".

O modelo funciona em H1.

Datamining e treinamento do modelo a cada hora.

O número inicial de preditores é de aproximadamente 170.

Número de modelos MO= 3 usando de 5 a 10 preditores com base em dados.

Executar 1000 barras. Tempo de cálculo = 6,78 horas.

Previsão de curto, longo e fora do mercado - modelo ternário

Resultados da previsão:

Previsão com 1 hora de antecedência

curto <- 0,8947

longo <- 0,9285


Previsão para 2 horas à frente

short_er <- 0,6578

long_er <- 0,8928

Previsão para 3 horas à frente

short_er < -0, 5789

long_er < -0, 6785


 

Previsão exata para 5 (!!!) horas à frente: a taxa não mudará... não há negociação.

 
Maxim Dmitrievsky #:

Nota curiosa a favor da janela de retreinamento e gagueira de Sanych

https://medium.com/towards-data-science/ai-in-industry-why-you-should-synchronize-features-in-time-series-f8a2e831f87

É um fato conhecido: é melhor não negociar nas primeiras horas de segunda-feira. A propósito, o mesmo acontece com as últimas horas da sexta-feira.

A propósito, seu EA


 
СанСаныч Фоменко #:

Resultado dos sinais no EURUSD desde 2021.03.01,00:00:00

Nenhuma amostra de treinamento e nenhuma amostra "fora de treinamento".

O modelo funciona em H1.

Datamining e treinamento do modelo a cada hora.

O número inicial de preditores é de aproximadamente 170.

Número de modelos MO= 3 usando de 5 a 10 preditores com base em dados.

Executar 1000 barras. Tempo de cálculo = 6,78 horas.

Previsão de curto, longo e fora do mercado - modelo ternário

Resultados da previsão:

Previsão com 1 hora de antecedência

menor <- 0,8947

mais longo <- 0,9285


Previsão com 2 horas de antecedência

menor <- 0,6578

mais longo <- 0,8928

Previsão com 3 horas de antecedência

menor < -0, 5789

long_er <- 0, 6785


Posso ver as negociações?
 
mytarmailS #:
Podemos ver os acordos?

Não há nada pronto, você precisa mexer suas mãos. Muito mais importante é uma redução radical no tempo. 1000 bar não é nada. Esse é o principal problema hoje.


Eu coloquei isso para fazer uma campanha sobre o poder preditivo dos preditores.

 
mytarmailS #:
Podemos ver os acordos?

Pensei em dar uma olhada nisso, não é fácil para mim, mas é realmente muito interessante.

 
СанСаныч Фоменко #:

Não há nada pronto, você precisa mexer suas mãos. Muito mais importante é uma redução radical no tempo. 1000 bar não é nada. Esse é o principal problema hoje.


Eu coloquei isso aqui para defender o poder de previsão dos preditores.

O que não está disponível?
 
mytarmailS #:
O que não está pronto?

Vinculação à tabela de cotações.

 
СанСаныч Фоменко #:

Vinculações ao gráfico de cotações.

Houve alguma negociação em andamento ou foi tudo no nível dos testes no r-ke?

1...276427652766276727682769277027712772277327742775277627772778...3399
Novo comentário