Hum... Então porque é que os MOs não têm estatísticas positivas? Porque a ACF de uma série de incrementos de mercado não é 0 e, portanto, deve ser previsível. Obviamente, porque a 2ª condição de previsibilidade de acordo com Kolmolgorov não é cumprida - não há constância de expectativa para qualquer amostra de dados. O que está errado?
Então, qual é a sua abordagem ao mercado?
Houve diferentes abordagens, no momento estou tentando coletar uma lista de alguns "estados do mercado alvo" que poderiam ser melhor previstos do que os retornos, que foram então negociados por estratégias convencionais de tendência ou reversão, "estados" como trnd-flat, "com e sem padrões", mercado calmo - agitado, etc. É provavelmente óbvio para todos que o mercado nem sempre é o mesmo, quando é necessário negociar então não é.
E não faz sentido me perguntar sobre a minha "abordagem ao mercado", pois nem sequer ganhei um milhão de dólares em trocas, quanto mais um lakh, estou tentando isso e aquilo, é interessante como um jogo, mas não tenho nada do que me gabar.
À medida que avançamos, as frequências e possivelmente as fases estão a flutuar... As amplitudes estão a aguentar...
Aqui está a previsão para 500 pontos do modelo montado sobre o histórico de 10k de 4 harmônicas
Podemos ver que a previsão é válida para todos os 500 pontos, mas as frequências estão a flutuar e a flutuar de acordo com um algoritmo incompreensível.
E isto é um exemplo, às vezes é ainda pior.
Eu não tive sucesso com as ondas, mas não tive sorte com elas. Falhei com as ondas, os espectros de aumentos de mercado são indistinguíveis dos espectros de ruído branco, infelizmente, pelo menos nas minhas experiências, mas conheço caras que reclamam o contrário e batem no peito.
O meu pensamento sobre este assunto é o seguinte: em princípio as ondas devem ter um lugar. Na verdade o mercado tem padrões de reversão, pode ser visto nos resultados de simples previsão de incremento. É óbvio que o MO está se esforçando para negociar o inverso, mas não está funcionando tão bem. E como há forças de inversão, também deveria haver ondas IMHO.
Eu fi-lo e ele não fez nada.