Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1057
Alyoshenka, por exemplo, diz que não pode mostrar o estado sob o acordo do investidor. Por alguma razão, eu acredito nele.
Mas ele não pode mostrar apenas alguns negócios...
e também não pode mostrar alguns negócios.
Eu também não entendo isso. Eu pedi - disse que atrairia massas de adeptos do MoD, nada - não e é isso. O diabo é que ele sabe... É por isso que estou desconfiado de mudar para redes neurais - podes estar a desperdiçar anos...
Comece com o principal)).
Com a noção do que é o mercado e qual é a sua mecânica, é uma questão de fé, mas a fé pode ser apoiada por algo ou não, é uma questão de senso comum.
Para mim o mercado é o negócio habitual, aquele que faz dinheiro neste negócio, às nossas custas, o mercado tem uma correlação inversa com as posições da multidão (posso até mostrá-lo/aproveitá-lo se necessário), por isso, de uma forma simples tudo o que é necessário é calcular a multidão no gráfico, e negociar na direcção oposta. Para mim o apoio é o nível em que todos vão começar a vender e vice-versa com resistência
Levei vários anos e centenas ou milhares de roteiros que escrevi.
Como é que isso é possível? Porque alguns negociam uma quebra de nível, enquanto outros negociam um ressalto de um nível.
Eu faria uma pergunta diferente: para quem estes TODOS estarão vendendo na ausência de compradores?
Olha, não consigo explicar melhor.
Eu faria uma pergunta diferente: para quem estes TODOS estarão vendendo na ausência de compradores?
Aparentemente,o mytarmailS pensaque só ele vai negociar contra a multidão e vai ficar com toda a liquidez).
certo, certo, se num momento 1000 compradores quiserem comprar e houver apenas 100 vendedores, então esses compradores comprarão do vácuo? sabiamente...
Olha, não consigo explicar melhor que ele.
O Maitreyd deve ser conhecido por todos. Depois de ver os seus vídeos, a negociação melhora pelo menos 100 vezes)
Gostei especialmente da marca dos 17:18 minutos.
Não leves isto a sério, era uma piada. Obrigado pelo vídeo. Eu só discordo que ele seja crítico do fato de que, uma vez quebrado um nível de resistência, ele se torna um nível de suporte.
E é assim que realmente é, o apoio não se torna resistência, surgem novas resistências.
aqui está o seu padrão, o apoio torna-se resistência.
Na verdade, logo após o último impulso ascendente a multidão decidiu que a tendência é para cima, e nós temos que comprar, e não comprar no hai, é claro))) mas do apoio, e comprar no mesmo lugar onde o apoio está, mas do apoio que compramos, yepta)
Naturalmente, há desequilíbrio no mercado, muitos compradores e o preço cai, obtemos resistência, alguns compradores param imediatamente, outros esperam e rezam para que o preço volte pelo menos para o ponto de entrada, depois fecham a posição))) e quando o preço volta, todos os compradores cortam unanimemente a posição criando o último impulso descendente.
Aqui você tem o suporte padrão tornou-se resistência como ele é.
E nem um único revendedor o diz(((.
Mas não é assim tão simples, o mercado é fractal e há muitas situações deste tipo canceladas mutuamente, por isso é assim.
E também a última venda pode ser resgatada, é liquidez. Assim...