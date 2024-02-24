Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2115

Aleksey Vyazmikin:

O excesso de amostragem não dá nada até agora, mas o "tomo" melhorou um pouco o resultado - significa que há algo nos dados, o principal é cavar corretamente.

Histograma de modelos com diferentes configurações de quantização sobre a amostra.


Faz uma melhor fronteira entre as classes. Assim como os dados - para que a separação em classes seja clara e os exemplos não se sobreponham.

Maxim Dmitrievsky:

Como será? Em nossa área, geralmente as aulas podem ser descritas como sendo igualmente mistas.

 
Maxim Dmitrievsky:

Maxim Dmitrievsky:
Adicionar clustering à amostragem de rótulos. Agrupamento pelos mesmos atributos, depois amostragem com clusters. As classes serão separadas, mas não está claro o que vai acontecer com os novos dados. Deve melhorar, em teoria.

Por isso, esta semana, já tive esta ideia aqui :)

Só eu sugiro diminuir o número de classes principais.

Aleksey Vyazmikin:

Eu ainda não vi
 
Maxim Dmitrievsky:
Há algum método/ferramentas que possam fazer isto automaticamente?

Aleksey Vyazmikin:

Não sei, vou ter de ver. Talvez este fim de semana eu dê uma olhada.
 
Maxim Dmitrievsky:
Por favor, avise-me se a encontrar, senão começo a construir a minha bicicleta :)

Elibrarius sugeriu uma idéia - basta construir uma árvore ramificada e usá-la em vez de aglomerar-se, tirando informações das folhas para reduzir a classe maioritária.

 

Futuros actuais - formação concluída em 2018. Demasiado bonita.

E aqui está o mesmo padrão nos últimos futuros. É mais triste aqui, mas suportável.

Ainda mais perto do fim do treino, vamos ver o futuro. E é aí que está o problema.

E eu não entendo o que está acontecendo - parece que quanto mais perto do final do treinamento, melhores devem ser os resultados, mas é o oposto - uma anomalia!

 

A resposta parece residir na própria tendência - futuros actuais sem MO

Último

e também

Oh, isso é MO!?

 
Não, por percentagem existe um tipo de curva de aprendizagem - sem MO, 40%-45% são rentáveis, e com MO 60%-65%. Mas para negociação não é um indicador, a menos que o lucro seja igual ao prejuízo.
