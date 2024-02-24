Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2122

Aleksey Vyazmikin:

Pergunto-me se este método é adequado para modelos de madeira ou mais para redes neurais.

mas se pensarmos bem, a resposta não é óbvia?

 
//день недели, час = ввести через 2 предиктора sin и cos угла от полного цикла 360/7,  360/24
                     
if(nameInd[nInd]=="Hour")        {CopyTime        (sim,per,startDt,n_bar+1,dtm);TimeToStruct(dtm[0],dts);ArrayResize(tmp,1);tmp[0]=(double)(dts.hour*60+dts.min)*360.0/1440.0;tmp[0]=(buf==0?MathSin(tmp[0]*pi/180.0):MathCos(tmp[0]*pi/180.0));}// для увеличения точности добавлены минуты  360/24 = 360/24/60 = 360/1440

if(nameInd[nInd]=="WeekDay")     {CopyTime        (sim,per,startDt,n_bar+1,dtm);TimeToStruct(dtm[0],dts);ArrayResize(tmp,1);tmp[0]=(double)(dts.day_of_week*1440+dts.hour*60+dts.min)*360.0/10080.0;tmp[0]=(buf==0?MathSin(tmp[0]*pi/180.0):MathCos(tmp[0]*pi/180.0));}// для увеличения точности добавлены часы и минуты 360/7 = 360/7/24/60 = 360/10080

Por código, se buf==0, é seno, caso contrário ( buf===1 ) cosseno.


Os modelos em madeira digerem tudo.
Seno e coseno são bons para NS porque já estão normalizados para -1...+1

Se comparar esta variante com o tempo numerado, diga-me qual é melhor. Algo me parece que deve ser 100% consistente, se você der o dia da semana, hora e minuto.

Terminou a bomba com novos princípios de amostragem


 
quando você aprenderá como treinar/testar ))))

não ensine o cientista.

Agora preciso de um computador poderoso...
 
talvez o cérebro primeiro ))))

Tu antes dos meus miolos... bem, tu ficas com a ideia.

 
Sim, sim, sim, sim ))))


Como você não entende que o "momento atual" leva em conta as características do "passado"?

Aprendendo com o "agora" e testando com o "passado". estás a espreitar para o passado...


Por que fazê-lo ao contrário, ele não faz nada .... Estupidez em nome da estupidez...



Basta lembrar que costumávamos fazer previsões com base em dados "ao contrário", lembrar como éramos bons a prever o passado????

Você está fazendo a mesma coisa agora !!!! cientista!!! )))

Maxim Dmitrievsky:

Não sejas estúpido.

O que há de estúpido nisso?

