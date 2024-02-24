Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2122
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Pergunto-me se este método é adequado para modelos de madeira ou mais para redes neurais.
mas se pensarmos bem, a resposta não é óbvia?
Você pode lançar a função de conversão de tempo seno/coseno? Eu também tentaria este método. No artigo que publiquei, o número de horas foi um preditor significativo lá. Pergunto-me se este método é adequado para modelos de madeira ou mais para redes neurais.
//день недели, час = ввести через 2 предиктора sin и cos угла от полного цикла 360/7, 360/24
if(nameInd[nInd]=="Hour") {CopyTime (sim,per,startDt,n_bar+1,dtm);TimeToStruct(dtm[0],dts);ArrayResize(tmp,1);tmp[0]=(double)(dts.hour*60+dts.min)*360.0/1440.0;tmp[0]=(buf==0?MathSin(tmp[0]*pi/180.0):MathCos(tmp[0]*pi/180.0));}// для увеличения точности добавлены минуты 360/24 = 360/24/60 = 360/1440
if(nameInd[nInd]=="WeekDay") {CopyTime (sim,per,startDt,n_bar+1,dtm);TimeToStruct(dtm[0],dts);ArrayResize(tmp,1);tmp[0]=(double)(dts.day_of_week*1440+dts.hour*60+dts.min)*360.0/10080.0;tmp[0]=(buf==0?MathSin(tmp[0]*pi/180.0):MathCos(tmp[0]*pi/180.0));}// для увеличения точности добавлены часы и минуты 360/7 = 360/7/24/60 = 360/10080
Por código, se buf==0, é seno, caso contrário ( buf===1 ) cosseno.
Os modelos em madeira digerem tudo.
Seno e coseno são bons para NS porque já estão normalizados para -1...+1
Se comparar esta variante com o tempo numerado, diga-me qual é melhor. Algo me parece que deve ser 100% consistente, se você der o dia da semana, hora e minuto.
Terminou a bomba com novos princípios de amostragem
Terminou a bomba sobre os novos princípios de amostragem
quando você aprenderá como treinar/testar ))))
quando você vai aprender a treinar/teste ))))
não ensine o cientista.Agora preciso de um computador poderoso...
não ensine o cientista.agora preciso de um computador poderoso...
talvez o cérebro primeiro ))))
talvez o seu cérebro primeiro ))))
Tu antes dos meus miolos... bem, tu ficas com a ideia.
Estás à altura dos meus miolos... bem, já percebeste a ideia.
Sim, sim, sim, sim ))))
Como você não entende que o "momento atual" leva em conta as características do "passado"?
Aprendendo com o "agora" e testando com o "passado". estás a espreitar para o passado...
Por que fazê-lo ao contrário, ele não faz nada .... Estupidez em nome da estupidez...
Basta lembrar que costumávamos fazer previsões com base em dados "ao contrário", lembrar como éramos bons a prever o passado????
Você está fazendo a mesma coisa agora !!!! cientista!!! )))
ta, sim, sim ))))
Como você não entende que o "momento atual" leva em conta as características do "passado"?
Ao aprender do "momento atual" e ao testar do "passado" estás tipo a espreitar para o passado...
Por que fazê-lo ao contrário, ele não faz nada .... Estúpido por estúpido...
não sejas estúpido...
Não sejas estúpido.
O que há de estúpido nisso?