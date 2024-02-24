Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2123
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Estúpido sobre o quê?
Estás a escrever umas coisas malucas.
Acho que já derrotamos aqueles que gritaram que o atacante só deveria estar na frente, e por muito tempo.
tal como alguém que gritou e cuspiu que as redes de convolução não são usadas para séries cronológicas (há cerca de um ano, talvez mais)
Estás a escrever umas coisas malucas.
OK, não dê ouvidos a um idiota)
Acho que já derrotamos aqueles que gritaram que o atacante só deveria estar na frente, e há muito tempo.
como você ganhou? você acabou de falar e decidiu )))) uma abordagem séria
Primeiro explique-se, e depois eu, como é possível prever o ponto passado, mas o futuro...
Embora do seu ponto de vista não faça diferença se você prevê o passado ou o futuro ... porque o modelo não viu nenhum dos dois...
assim como alguém gritando ranhoso que redes convolutas não são usadas para séries cronológicas (há cerca de um ano, talvez mais)
algum tipo de esquizofrénico))
Como você ganhou? Acabamos de conversar e decidimos )))) uma abordagem séria.
Primeiro explicas-te a ti mesmo e depois a mim como se pode preverbem o ponto passado a partir do actuale nós sabemos, mas não se pode prever o futuro...
Embora do seu ponto de vista não faça diferença se você prevê o passado ou o futuro ... porque o modelo não viu nenhum dos dois...
você é um esquizofrénico...)
já foi explicado, navegue no fórum
Já foi explicado, navegue no fórum.
Explica-me, desculpa, eu agradecia...
sabes que podes navegar neste pântano até seres demasiado velho para saberes que ele está lá.
Diz-me tu, desculpa, eu agradecia...
sabes que o pântano pode ser frondado até ser demasiado velho para saber se está lá.
As fichas não parecem tão antigas, alguns dias no máximo. A árvore tem meio ano, o teste tem 20 anos de idade.
o treyn no final, para que o modelo esteja o mais próximo possível do momento atual
estás a sugerir que treinemos para o ano 2000 e que negociemos hoje
Adeus, adeus.
As fichas não parecem tão profundas no passado, há alguns dias atrás, no máximo. Treinar meio ano, testar 20 anos
o treyn no final, por isso o modelo está o mais próximo possível do momento actual.
estás a sugerir que treinemos para o ano 2000 e que negociemos hoje.
Adeus, adeus.
A lógica é fraca, mas tudo bem.
se o teste tem 20 anos, então não há necessidade de voltar ao momento atual, e se você quiser voltar ao momento atual, então não há necessidade de testar por 20 anos )) você pode encontrar os melhores modelos em um período de tempo mais curto
A lógica é falha, mas tudo bem.
se o teste tem 20 anos, não há necessidade de o actualizar, e se quiser actualizá-lo, não há necessidade de o testar durante 20 anos )) pode encontrar modelos melhores num período de tempo mais curto
porquê perguntar se ainda estás a falar mal das tuas tretas?
Porque perguntaste se continuas a dobrar as tuas tretas?
Não sei, estou de mau humor.
Como Ivakhnenko recomenda que se divida para que o modelo aprenda adequadamente
http://www.ievbras.ru/ecostat/Kiril/Library/Book1/Content393/Content393.htm