mytarmailS:

Estúpido sobre o quê?

Estás a escrever umas coisas malucas.

Acho que já derrotamos aqueles que gritaram que o atacante só deveria estar na frente, e por muito tempo.

tal como alguém que gritou e cuspiu que as redes de convolução não são usadas para séries cronológicas (há cerca de um ano, talvez mais)

 
Maxim Dmitrievsky:

Estás a escrever umas coisas malucas.

OK, não dê ouvidos a um idiota)

 
Maxim Dmitrievsky:

Acho que já derrotamos aqueles que gritaram que o atacante só deveria estar na frente, e há muito tempo.

como você ganhou? você acabou de falar e decidiu )))) uma abordagem séria


Primeiro explique-se, e depois eu, como é possível prever o ponto passado, mas o futuro...

Embora do seu ponto de vista não faça diferença se você prevê o passado ou o futuro ... porque o modelo não viu nenhum dos dois...

Maxim Dmitrievsky:

assim como alguém gritando ranhoso que redes convolutas não são usadas para séries cronológicas (há cerca de um ano, talvez mais)

algum tipo de esquizofrénico))

mytarmailS:

Como você ganhou? Acabamos de conversar e decidimos )))) uma abordagem séria.


Primeiro explicas-te a ti mesmo e depois a mim como se pode preverbem o ponto passado a partir do actuale nós sabemos, mas não se pode prever o futuro...

Embora do seu ponto de vista não faça diferença se você prevê o passado ou o futuro ... porque o modelo não viu nenhum dos dois...

você é um esquizofrénico...)

já foi explicado, navegue no fórum

 
Maxim Dmitrievsky:

Já foi explicado, navegue no fórum.

Explica-me, desculpa, eu agradecia...

sabes que podes navegar neste pântano até seres demasiado velho para saberes que ele está lá.

mytarmailS:

Diz-me tu, desculpa, eu agradecia...

sabes que o pântano pode ser frondado até ser demasiado velho para saber se está lá.

As fichas não parecem tão antigas, alguns dias no máximo. A árvore tem meio ano, o teste tem 20 anos de idade.

o treyn no final, para que o modelo esteja o mais próximo possível do momento atual

estás a sugerir que treinemos para o ano 2000 e que negociemos hoje

Adeus, adeus.

 
Maxim Dmitrievsky:

As fichas não parecem tão profundas no passado, há alguns dias atrás, no máximo. Treinar meio ano, testar 20 anos

o treyn no final, por isso o modelo está o mais próximo possível do momento actual.

estás a sugerir que treinemos para o ano 2000 e que negociemos hoje.

Adeus, adeus.

A lógica é fraca, mas tudo bem.

se o teste tem 20 anos, então não há necessidade de voltar ao momento atual, e se você quiser voltar ao momento atual, então não há necessidade de testar por 20 anos )) você pode encontrar os melhores modelos em um período de tempo mais curto

mytarmailS:

A lógica é falha, mas tudo bem.

se o teste tem 20 anos, não há necessidade de o actualizar, e se quiser actualizá-lo, não há necessidade de o testar durante 20 anos )) pode encontrar modelos melhores num período de tempo mais curto

porquê perguntar se ainda estás a falar mal das tuas tretas?

 
Maxim Dmitrievsky:

Porque perguntaste se continuas a dobrar as tuas tretas?

Não sei, estou de mau humor.

 
Maxim Dmitrievsky:

Como Ivakhnenko recomenda que se divida para que o modelo aprenda adequadamente

http://www.ievbras.ru/ecostat/Kiril/Library/Book1/Content393/Content393.htm

