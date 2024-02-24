Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2119
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Li algures que as carraças estão a desbastar e que todas as empresas de corretagem têm diferentes números de carraças. Alguns têm 100 ticks por minuto, outros têm 300. Em contas de demonstração, raramente aparecem. Por exemplo, um corretor tem 1 fornecedor de liquidez e cotações, o outro tem 3 e o outro as combina.
Em algo instável de um corretor para outro, é impossível fazer algo estável.
Sim, exactamente! Esqueci de acrescentar, Demko fez algumas pesquisas sobre carrapatos Alpari (não sei se se pode escrever o nome do corretor aqui...)
A estacionaridade/ não-estacionariedade não é a causa de todos os problemas dos comerciantes, podemos improvisar uma série com as mesmas características estatísticas que as séries financeiras, a mesma não-estacionária, mas da qual é fácil fazer um graal. A previsão de preços não é o propósito, para podermos negociar precisamos de prever o futuro retornado, a série de retornados é quase estacionária, se estiver alinhada com a volatilidade sazonal. Mas o futuro retornado é previsto muito mal, muito mal e não tem nada a ver com a não-estacionaridade, o que tem a ver com qualquer coisa, se fosse pelo preço cumulativo, seria um padrão óbvio como a volatilidade sazonal, mas não é e por isso porque é que precisamos de continuar a falar sobre isso?
As frequências estão flutuando e talvez as fases... As amplitudes estão segurando...
Aqui está a previsão para 500 pontos do modelo montado sobre o histórico de 10k de 4 harmônicas
Podemos ver que a previsão é relevante para todos os 500 pontos, mas as frequências são flutuantes e estão a flutuar de acordo com um algoritmo incompreensível.
e este é outro bom exemplo, pode ser muito irritante.
À medida que avançamos, as frequências e possivelmente as fases estão a flutuar... As amplitudes estão a aguentar...
Aqui está a previsão para 500 pontos do modelo montado sobre o histórico de 10k de 4 harmônicas
Podemos ver que a previsão é válida para todos os 500 pontos, mas as frequências estão a flutuar e a flutuar de acordo com um algoritmo incompreensível.
E este é um excelente exemplo, às vezes é ainda pior.
Então, todos esses "cortes" que estás a fazer... Então todos esses "cortes", sem entendimento, sem adaptabilidade à situação atual, são lixo!
Devemos construir um algoritmo adaptativo que estimará a situação atual e mudará adequadamente tanto a série como a previsão.
Então todos esses seus "cortes", sem compreensão, sem adaptabilidade à situação do texto, são uma porcaria! sem compreensão, sem adaptabilidade à situação do texto, é uma chatice total!
Pelo contrário, já vi tais imagens algures nos métodos de desbaste de dados e de conversão de fluxos de eventos para algum tipo de tempo heterogéneo. O desbaste sob a forma de redução dos preços de ABERTURA em barras de pau igual não é uma coisa ruim. Mas, eu não vou insistir.
Pelo contrário, já vi tais imagens algures no desbaste de dados e na redução do fluxo de eventos para algum tipo de tempo heterogéneo. O desbaste como redução dos preços de ABERTURA em barras de pau igual não é uma coisa ruim. Mas, eu não vou insistir.
Não estou a dizer que o desbaste não funciona, é antes necessário, mas não de uma forma tão primitiva como estás a dizer!
Existe um filtro adaptativo que avalia a situação actual e altera adequadamente as suas definições!
E há um estocástico com um período de 14 anos num mercado não estacionário.
quando se discutem carraças, retornados, etc. está-se a discutir estocásticos.
O PS Demko, já agora, é um tipo porreiro, falou com ele...
possíveis soluções para o problema de sincronização
https://stats.stackexchange.com/questions/31666/how-can-i-align-synchronize-two-signals
https://stats.stackexchange.com/questions/16121/for-two-offset-sampled-data-series-what-is-the-best-estimate-of-the-offset-betw/16280#16280
:))))
Comentários interessantes aqui:
https://smart-lab.ru/blog/658290.php
Estava a começar a pensar que havia comentários muito interessantes e...
Estava a começar a pensar que havia alguns comentários muito interessantes, e há...
Bem, eu não sei... Para mim, é o melhor debate sobre o tema da aplicabilidade do MO às séries financeiras nos últimos tempos.
Conclusão principal - sem encontrar a estacionaridade, não há nada para os operadores de redes neurais fazerem no mercado. E a experiência de vida sugere que este é exactamente o caso.
O exemplo mais simples, agora que mencionas o Demko. Esta é a própria pessoa que me tem dito que está neste fórum há mais de 10 anos e que este fórum faz parte da sua vida quotidiana e que nunca o abandonará.
No entanto, depois de realizar uma série de experiências com preços de linha iguais em OPEN, ele, de repente, gritou: "Encontrei o que ando à procura há mais de 10 anos!! Agora você sofre - é a sua vez!" E ele saiu, aparentemente para sempre... Já não tenho notícias dele há dois anos.
Mais uma vez, para compreender - Demko é o maior fã do forex e não há necessidade de dizer que ele ficou desapontado. A única conclusão é que ele encontrou o Santo Graal aos preços de barras iguais e agora ele apenas enche os bolsos com dinheiro. Aí tens...
Eu não sei... Para mim, este é o melhor debate sobre a aplicabilidade do MO às séries financeiras nos últimos tempos.
A principal conclusão é que, sem encontrar estacionariedade, não há nada para os neuralworkers fazerem no mercado. E a experiência de vida sugere que este é exactamente o caso.
O exemplo mais simples, agora que mencionas o Demko. Esta é a própria pessoa que me tem dito que está neste fórum há mais de 10 anos e que este fórum faz parte da sua vida quotidiana e que nunca o abandonará.
No entanto, depois de realizar uma série de experiências com preços de linha iguais em OPEN, ele, de repente, gritou: "Encontrei o que ando à procura há mais de 10 anos!! Agora você sofre - é a sua vez!" E ele partiu, aparentemente para sempre... Já não tenho notícias dele há dois anos.
Mais uma vez, para compreender - Demko é o maior fã do Forex, por isso não posso dizer que ele esteja desapontado. A única conclusão é que ele encontrou o graal ao preço de barras iguais ABERTAS, e agora ele está apenas enchendo seus bolsos com dinheiro. Assim, sem mais nem menos...
vamos estar todos lá... Depois de Alyosha, Asaulenko, Demko, Fokusnik, Doc... desde que ele não esteja numa vala comum.pessoalmente, Demko escreveu-me algumas notas na sua mensagem privada e pelo que entendi, nada funcionou para ele.
vamos estar todos lá...
Achas que seguiste o caminho de Aleshenka, o filho, chicoteado por investidores vilões? Hmm.... Porque... tudo pode acontecer...
Você acha que seguiu o caminho de Aleshenka, o filho, chicoteado pelos investidores vilões? Hmm..... tudo é possível...
Deve-se sair graciosamente, não com a cauda entre as pernas )).
Mencionemos também Reshetov e a sua grande desilusão com o seu gerador