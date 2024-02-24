Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2116

Aleksey Vyazmikin:
Não, de acordo com as percentagens existe um tipo de curva de aprendizagem - sem MOI 40%-45% são rentáveis, e com MOI 60%-65%. Mas para negociação não é um indicador, a menos que o lucro seja igual ao prejuízo.

Seria um indicador se TP=SL

 
elibrarius:

Seria um indicador se TP=SL

Isso foi o que eu escrevi...

Aleksey Vyazmikin:

Por favor, avisem-me se a encontrarem, senão começo a construir a minha própria bicicleta :)

A elibrarius sugeriu uma idéia - basta construir uma árvore ramificada e usá-la em vez de agrupar, tirando informações das folhas para reduzir a classe majoritária.

Não entendo o que estás a escrever e o que tem a ver com o agrupamento.

 
Maxim Dmitrievsky:

Não entendo o que estás a escrever e o que isto tem a ver com o agrupamento

Está essencialmente a agrupar-se com o alvo em mente.

Conseguiu encontrar alguma coisa útil sobre este tópico?

Aleksey Vyazmikin:

Isto é essencialmente um agrupamento com o alvo em mente.

Conseguiu encontrar alguma coisa útil sobre este tópico?

Não existe tal coisa como o agrupamento baseado em alvos.

 
Maxim Dmitrievsky:

não existe tal coisa como o agrupamento baseado em alvos

Em livros de texto - provavelmente :)

É agrupado por um número limitado de atributos de forma simples.
Aleksey Vyazmikin:

Em livros de texto - provavelmente :)

É um agrupamento baseado num número limitado de atributos.

Lê o que é o agrupamento, não te quero aborrecer com isso.

Aleksey Vyazmikin:

Conseguiu encontrar alguma coisa útil sobre este tópico?

é um estudo sério sobre equilíbrio de classes, ainda não terminado.

 
Maxim Dmitrievsky:

não existe tal coisa como o agrupamento com o alvo em mente.

Cada folha pode ser chamada de cluster com partição de classe máxima.
Você mesmo concordou com a minha ideia semelhante há cerca de meio ano.
elibrarius:
Cada folha pode ser chamada de um aglomerado com separação máxima de classes.
Você mesmo concordou com uma ideia minha semelhante há cerca de seis meses.

Não sei o que estão a discutir aqui.

existem 2 espaços de recurso (eu levei 5 componentes principais de cada um)

No caso de amostragem aleatória de transações:

No caso do agrupamento em 2 agrupamentos:

Tarefa: encontrar o trade-off entre etiquetas correctas e uma boa partição de classe.

No caso de agrupamento simples, as etiquetas são, naturalmente, inadequadas para comercialização

No caso de amostragem de transações - o espaço de recurso não é bom

