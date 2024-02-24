Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2116
Não, de acordo com as percentagens existe um tipo de curva de aprendizagem - sem MOI 40%-45% são rentáveis, e com MOI 60%-65%. Mas para negociação não é um indicador, a menos que o lucro seja igual ao prejuízo.
Seria um indicador se TP=SL
Isso foi o que eu escrevi...
Por favor, avisem-me se a encontrarem, senão começo a construir a minha própria bicicleta :)
A elibrarius sugeriu uma idéia - basta construir uma árvore ramificada e usá-la em vez de agrupar, tirando informações das folhas para reduzir a classe majoritária.
Não entendo o que estás a escrever e o que tem a ver com o agrupamento.
Está essencialmente a agrupar-se com o alvo em mente.
Conseguiu encontrar alguma coisa útil sobre este tópico?
Conseguiu encontrar alguma coisa útil sobre este tópico?
Não existe tal coisa como o agrupamento baseado em alvos.
Em livros de texto - provavelmente :)É agrupado por um número limitado de atributos de forma simples.
Lê o que é o agrupamento, não te quero aborrecer com isso.
Conseguiu encontrar alguma coisa útil sobre este tópico?
é um estudo sério sobre equilíbrio de classes, ainda não terminado.
não existe tal coisa como o agrupamento com o alvo em mente.
Cada folha pode ser chamada de um aglomerado com separação máxima de classes.
Não sei o que estão a discutir aqui.
existem 2 espaços de recurso (eu levei 5 componentes principais de cada um)
No caso de amostragem aleatória de transações:
No caso do agrupamento em 2 agrupamentos:
Tarefa: encontrar o trade-off entre etiquetas correctas e uma boa partição de classe.
No caso de agrupamento simples, as etiquetas são, naturalmente, inadequadas para comercialização
No caso de amostragem de transações - o espaço de recurso não é bom