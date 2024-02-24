Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2125

Igor Makanu:

? leitura tópica ))))

ali , o início da obra:

http://www.ievbras.ru/ecostat/Kiril/Library/Book1/Content0/Content0.htm#Ref


Estás mesmo a ler isto?

o ponto é que foi escrito sem qualquer poder de computação e lógica em primeiro lugar, e, como foi notado, funciona) muita água, claro, mas você mesmo pode peneirar através dela. E o início, bem, esse é o momento, sem o início do livro não teria sido. Você pode levá-lo em conta também)

 
Maxim Dmitrievsky:

http://gmdh.net/articles/theory/bookInductModel.pdf

uma grande vantagem é que os modelos lineares convergem sempre para um mínimo local. É por isso que o método ainda é relevante.

viu este livro há uns anos atrás.

Parece que... Sim, é fascinante, mas qual é o verdadeiro objectivo? Se o objectivo é escrever um diploma ou um doutoramento - sim, é um livro de administração.

se o objectivo é a série cronológica - este livro é sobre outra coisa, sobre a invenção da floresta aleatória no início do desenvolvimento de computadores

imho, mesmo conjuntos de NS pouco habituados à aplicação na prática, como trabalhar com BP? bem, como opção para bagunçar um monte de NS, e no final você recebe o autoecoder? - Duvido que mesmo uma rede convolucional possa ser obtida com este livro.


Vorontsov é um conhecimento antigo mais relevante, e processamento de dados - estou mastigando alguns cursos online sobre BP - há algo nele ;)

elibrarius:

Se todos os pontos do teste e do trem estiverem classificados em uma lista comum (reordenados de acordo com algum padrão), significa que estão misturados. O meu entendimento é o seguinte. O teste não deve ser misturado de forma alguma com a bandeja.

Se os pontos são independentes (sem autocorrelação), você pode e deve misturá-los

na verdade, é assim que a floresta aleatória funciona.

 
Do que estás a falar? Estás bêbado ou quê?

Pergunte a Vorontsov quem é Ivakhnenko para ele...

 
Maxim Dmitrievsky:

se os pontos forem independentes (sem autocorrelação), a mistura é possível e necessária

na verdade, é assim que funciona uma floresta aleatória

Há 2-3 pontos muito correlacionados em cada lado das séries temporais com cada ponto. Isto é, a condição de independência não é cumprida.
 
Existem métodos especiais de sesplicação para as séries cronológicas, que levam tudo em conta

é possível remover estas duplicações, começará a trabalhar com os novos dados, mas o spread não será coberto

 
Maxim Dmitrievsky:

Se os pontos forem independentes (sem autocorrelação), a mistura é possível e necessária

não

este não é o propósito da ACF na estimativa da BP

A autocorrelação pode não estar presente para o atraso = 1, mas pode estar presente para outros atrasos

e a estimativa ACF não é uma avaliação de dependências de atraso, mas apenas uma forma de identificar o modelo do processo - após decidirmos a que processo a BP se relacionará, iniciamos o pré-processamento dos dados - ou usando a própria BP ou usando a sua amostra de desfasamentos

Igor Makanu:

não

sim

antes de

depois da decorrelação a que o sobretreinamento está indo. A seriedade das marcas também deve ser tida em conta.


 
Maxim Dmitrievsky:

é possível remover estas duplicações, funcionará imediatamente sobre os novos dados, mas a propagação não será coberta

E qual é o objectivo se a propagação não for coberta?
