Maxim Dmitrievsky:
@Andrey Dik
Hi.
Andrey Dik:
oi )))

 
Andrey Dik:
Olá, tem alguma experiência na criação de funções de fitness não standard e muito provavelmente multicritério?

 
mytarmailS:

Olá, tem alguma experiência na criação de funções de fitness não standard e muito provavelmente multicritério? Pode ajudar?

Eu vou.

engraçado russo, no entanto)

 
mytarmailS:

funções de aptidão multicritério

Conjuntos de Pareto? Será interessante de se ver.

 
Por alguma razão, não consegui encontrar nenhuma discussão no fórum sobre o uso de MOs para negociação de notícias. Não existe tal coisa aqui?
Aleksey Nikolayev:
Por alguma razão eu não consegui encontrar nenhuma discussão sobre o uso de MO para negociação de notícias neste fórum. Não há nada disso aqui?

Tudo repousa nos arquivos... Terei de procurar os adequados.

 
Maxim Dmitrievsky:

Mesmo para alguma tarefa simples como a classificação binária dos dias - houve ou não notícias significativas durante o dia?

Obviamente, as notícias têm de ser levadas em conta de alguma forma, mas ainda não sei como formalizá-las todas correctamente.

 
Maxim Dmitrievsky:

Se o encontrares, envia-me o link.
Embora seja uma centena ou mais de novidades, para cada tipo de notícia: previsão, realidade, anterior.
 
Andrey Dik:

Eu vou ajudar.

russo engraçado, afinal de contas).

Deixe-me mostrar-lhe um exemplo simples...


Temos um sistema de negociação baseado em dois limpadores com períodos de 10 e 20, negociação por crossovers, clássico...

A bolsa é um filtro de baixa passagem, o período da bolsa é o parâmetro de controle

Neste caso, o parâmetro de controle é a constante 10 e 20

o desafio: em um determinado segmento de mercado, obter parâmetros de controle DYNAMIC (não uma constante) de cada cortador para torná-los ótimos em termos de lucros

este é o critério 1


critério #2 : os parâmetros dinâmicos recebidos devem ser semelhantes a uma função contínua, e não a uma dispersão caótica de pontos.


Como você vê a solução para este problema?

