@Andrey Dik
olá.
oi )))
olá.
Olá, tem alguma experiência na criação de funções de fitness não standard e muito provavelmente multicritério?
Olá, tem alguma experiência na criação de funções de fitness não standard e muito provavelmente multicritério? Pode ajudar?
Eu vou.
engraçado russo, no entanto)
funções de aptidão multicritério
Conjuntos de Pareto? Será interessante de se ver.
Por alguma razão eu não consegui encontrar nenhuma discussão sobre o uso de MO para negociação de notícias neste fórum. Não há nada disso aqui?
Tudo repousa nos arquivos... Terei de procurar os adequados.
Mesmo para alguma tarefa simples como a classificação binária dos dias - houve ou não notícias significativas durante o dia?
Obviamente, as notícias têm de ser levadas em conta de alguma forma, mas ainda não sei como formalizá-las todas correctamente.
Embora seja uma centena ou mais de novidades, para cada tipo de notícia: previsão, realidade, anterior.
Eu vou ajudar.
Deixe-me mostrar-lhe um exemplo simples...
Temos um sistema de negociação baseado em dois limpadores com períodos de 10 e 20, negociação por crossovers, clássico...
A bolsa é um filtro de baixa passagem, o período da bolsa é o parâmetro de controle
Neste caso, o parâmetro de controle é a constante 10 e 20
o desafio: em um determinado segmento de mercado, obter parâmetros de controle DYNAMIC (não uma constante) de cada cortador para torná-los ótimos em termos de lucros
este é o critério 1
critério #2 : os parâmetros dinâmicos recebidos devem ser semelhantes a uma função contínua, e não a uma dispersão caótica de pontos.
Como você vê a solução para este problema?