elibrarius:

Muitas pessoas já o tentaram. Eu incluído. MA simples pode ser feito, e filtros de passagem de banda complexos podem ser feitos.
Qualquer coisa que possa ser construída a partir de barras NS/floresta pode facilmente replicar

O que queres dizer facilmente? Podes dar números ou detalhes?

Não o consigo fazer facilmente.

Acabei de tentar reconstruir uma CCI com período 14, que foi construída usando apenas garras

Eu estava a receber um retorno de palhaços numa janela quadrada de tamanho 20

Então, as devoluções são uma porcaria))


Mas se eu normalizar o original (não os retornados) em uma borda 0-1 cada observação, parece melhor


 
elibrarius:

Talvez eu esteja errado, mas a lógica me diz que árvores não podem fazer cálculos, o que significa que elas não podem criar um novo objeto a partir de números, mas uma rede pode transformar uma série numérica e criar uma nova funcionalidade com a qual aprender.

 
Aleksey Vyazmikin:

Talvez eu esteja enganado, mas a lógica sugere que as árvores não podem fazer cálculos, o que significa que elas não podem criar um novo objeto a partir de números, mas uma rede pode transformar uma série numérica e criar uma nova funcionalidade para a aprendizagem.

Sim, isso é verdade, dito de forma simples, as redes são capazes de interpolar dentro de si mesmas (para inventar (tanto no bom como no mau sentido))

e a madeira só pode se ajustar bem

 
mytarmailS:

Esta tarefa não é muito útil, mas como resultado podemos julgar quão bem processamos/normalizamos os dados e em geral a sua qualidade, e não é mau saber que a grelha não funciona, não porque seja burra, mas porque temos dados maus, ou vice versa.

Aí está, uma experiência simples, mas você ganha compreensão ))

 
Aleksey Vyazmikin:

Eles não podem calcular, são como uma base de dados com acesso muito rápido - eles só se lembram.
Eles vão se lembrar que o SSI ou qualquer outro indicador tinha tal e tal valor com tal combinação de inputs. Se não existir tal combinação, a árvore encontrará a combinação mais próxima e, como resultado, a CCI terá um pequeno erro. Se houver uma floresta, ela terá em média várias combinações, provavelmente será mais precisa do que de uma árvore.

Já vi a expressão, "bases de dados baseadas em redes neurais" uma vez. Eu acho que as redes neurais também só se lembram.

 
mytarmailS:

Em números ou em detalhes, não posso. Há cerca de 2 anos atrás eu fiz isso na rede neural Darch, com filtros bandpass dos artigos de Vladimir Perervenko.

é como um míssil Zircon... quem tiver a primeira ideia de como o fazer, ganha.

Teremos de serrar classificadores diferentes, talvez um dia tenhamos sorte.

 
Maxim Dmitrievsky:

você deve escrever um passeio aleatório de tudo e treinar sobre ele, selecionar o que você quer aprender + genética para encurtar a busca, e deixar o computador por alguns meses....

 
Maxim Dmitrievsky:

Parece-me que os próprios criadores tentaram os seus novos produtos nas cotações do mercado. Se tivessem uma vantagem significativa, dificilmente os colocariam no domínio público, mas os venderiam a um banco ou fundo ou fariam o seu próprio fundo.
elibrarius:
Quase todos os novos desenvolvimentos em MO são agarrados por quants... instantaneamente. É uma questão de saber onde aplicá-lo.

Estamos muito atrasados neste aspecto, pelo menos cinco anos atrás).

