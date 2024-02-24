Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2084

Rorschach:

Se uma freqüência tem a amplitude máxima, então é a mais fácil de extrair do sinal e dará o maior ganho, imagine a soma dos pecados, um com uma amplitude de 10, o outro com uma amplitude de 100.

imho, o indicador ideal é um oscilador (filtro passa-banda) sintonizado com a frequência com amplitude máxima.

A propósito, pode mostrar como é que este filtro se parece no trabalho...

Talvez esses TC's sejam muito mais limpos para filtrar com harmónicos...

Maxim Dmitrievsky:

esta métrica não significa nada para os robots

mytarmailS:

Eu sei o que queres dizer, e concordo, mas vamos esquecer os mash-ups e as harmónicas...

Precisamos de uma forma universal para extrair os parâmetros ideais...


Imagine outro TS, negociando o MACD na intersecção da linha zero com a linha de sinal, será que o período ideal de tal TS será sincronizado com a frequência harmônica com a amplitude máxima?

Não na minha opinião.


Você pode encontrá-lo no espectro, mas não é possível encontrar um "buquê" de várias funções para o TC.

Um mcd é um filtro passa-banda + um filtro passa-banda dele. Por espectro obtemos frequência de corte - 2 parâmetros, tomamos uma linha de sinal arbitrariamente, adiciona suavização e atraso


 
Rorschach:

O macd é um filtro passa-banda + um filtro passa-banda de baixo. Obtemos a frequência de corte a partir do espectro - 2 parâmetros, tomamos a linha de sinal arbitrariamente, adiciona suavização e atraso

Então, basicamente qualquer indicador pode ser descrito por uma combinação harmónica?

Não precisa desses indicadores, precisa dos harmónicos certos para os substituir, e se construir regras por harmónicos, pode modelar qualquer sistema por indicadores?

mytarmailS:

Porquê medir com ele então?)

mytarmailS:

Sem olhar para o futuro mais ou menos...

 
mytarmailS:

Na verdade, você pode descrever qualquer indicador através de uma combinação de harmônicas?

Não precisa desses indicadores, precisa dos harmónicos certos para os substituir, e se construir regras baseadas em harmónicos, pode modelar qualquer sistema em indicadores?

Este artigo tem tudo
 
Aleksey Nikolayev:

O problema clássico sobre este assunto na nossa área é a teoria do portfólio de Markowitz. Aí você obtém não uma, mas muitas carteiras ideais - a escolha de uma em particular é feita com base nas preferências do trader pela relação entre o lucro e sua volatilidade.

A questão é filosófica, alto pico ou platô muito mais baixo, ou alta densidade em um ponto pequeno ou média em um volume maior))) E quando há 5 parâmetros já é complicado). Portfólio problema, por um lado é multifatorial, por outro lado cada portfólio tem um parâmetro de saída do tempo. É ainda uma tarefa diferente da optimização do período de Mashka para a melhor descrição (mais próxima em frequência e amplitude) das características da série.

Ainda não cheguei às notícias, por isso posso obter uma série de preços e compará-la com uma das notícias ou analisar a notícia no testador.

 
Maxim Dmitrievsky:

simplesmente para ver

você pega uma janela de preço deslizante de 10-20

fazer PCA em 10 componentes

pegar em cada componente e fazer PCA nele mas na janela deslizante + - 100

Coloque-o no modelo e obtenha as suas imprecisões de 0,7 - 0,75%.

 
Aleksey Nikolayev:

O problema clássico sobre este assunto na nossa área é a teoria do portfólio de Markowitz. Aí não temos uma, mas muitas carteiras ideais - a escolha de uma em particular é feita com base nas preferências do trader pela relação entre o lucro e a sua volatilidade.

Descrevendo a série de preços. (para mim).

A tendência não pode ser perpétua. Um estado estável, claro. A probabilidade de estados estáveis a prazo é maior na faixa de +20% do mínimo, -20% do máximo no histórico suficiente. Em escalas diferentes, a série comporta-se da mesma forma.

O que é semelhante é a temperatura e o preço. A temperatura é medida discretamente no tempo enquanto a temperatura é contínua e há uma diferença entre as medições, e sabemos com a alta probabilidade de que essa diferença é quase sempre menor do que algum valor X. A série é semelhante na medida em que há uma diferença entre os carrapatos. E também sabemos com grande probabilidade que essa diferença é menor que algum valor de X. Gepas e erupções vulcânicas com tsunamis também são semelhantes).

E estes X's dependem da escala temporal).

 
Rorschach:
Este artigo tem tudo

Obrigado, eu li... Não entendi tudo, mas a culpa é minha))

