Obrigado, eu li... Eu não entendo tudo, mas a culpa é minha))
O que não está claro?
Eu não entendo nada sobre a resposta por impulso.como ler, como contar, etc...
Vou mostrar-te uma coisa interessante, se eu conseguir reproduzi-la.
Veja, o MA(média móvel) é um filtro simples, para o MA(4) seu IM (0,25, 0,25, 0,25, 0,25), para o MA(5) (0,2, 0,2, 0,2, 0,2).
Para o MA(5), tomamos os últimos 5 preços, multiplicamos cada preço por 0,2, somamos e este será o valor do MA(5) na última barra.
Você não precisa disso agora, basta ler a primeira parte do artigo e entender os tipos de filtros.
1) o intervalo do período de ondulação que precisa de ser enumerado
2) a função de controle é o período ideal para a onduladora, o que pode ser introduzido no período para a onduladora ?
você é um perito como eu, máscara de ilon.é sobre isso que falamos há 3 páginas, como obtê-lo! não existe, quando existe, tudo estará lá
oh, é muito pior do que parecia à primeira vista, nerubanto total.
Ainda não cheguei às notícias, por isso posso pegar a série de preços e compará-la com a série de notícias ou analisar a série de notícias no testador.
Por exemplo, posso encontrar uma função que determine a presença ou ausência de notícias importantes naquele dia (classificação binária) com base nas citações do dia?
é possívelhttps://www.mql5.com/ru/forum/244716#comment_7451342
o código funcionava antes sem problemashttps://www.mql5.com/ru/forum/123222/page4#comment_3229236
Primeiro, eu gostaria de ter certeza de que as notícias são importantes o suficiente)
Se você quer confirmar que os picos de volatilidade ocorrem durante as notícias (o código procura por isso), então sim, a razão é que as notícias são um tipo de ritual que proíbe a licitação por excesso de subscrição e... a lenda? os grandes jogadores fortes removem suas ordens durante esta ação, levando a um pico de valorização, a fonte da lenda - os recursos da Internet de vários corretores forex
se para confirmar que a notícia vira o mercado - duvido, então sigzag com um grande passo para ajudar, muitas vezes as tendências eram invertidas à noite, quando nenhuma notícia importante para todos era divulgada
A data, a hora está lá, a velocidade e o intervalo de variação de preço do par no período de meia hora antes e 3 horas após a notícia. A notícia é dada para o país. O primeiro arquivo tem uma repartição por país e tipo de notícias. Destaque o país e veja o efeito de cada notícia sobre o preço. Não consigo pensar em mais nada.
Além disso, há uma previsão do significado da notícia M L. Será possível comparar. Eu não sei o que significam os números após as letras de significado.
É hora de Nova Iorque) e temos de ter em conta o horário de verão). Ou saltar o dia da transição.
Bem... Zircon é divertido... muito alarido, claro, mas isto é o que eu recebi da última vez.
Vale a pena bisbilhotar.
Mas se você adicionar um spread :D
Para começar, gostaria de me certificar que as notícias são suficientemente importantes). Por exemplo, é possível encontrar uma função que determine a presença/ausência de notícias importantes naquele dia com base nas citações do dia (classificação binária)?
Eu não entendi a pergunta no início. Há aqui um dilema. Se você tomar como condição, os impulsos significativos atuam sobre o preço. Os impulsos podem ser notícias e eventos nacionais. E é claro que não podemos separar a ação simultânea de notícias e eventos. Mas o momento das notícias é certo. No entanto, o timing das notícias e eventos é complexo, tanto em termos do impacto dos preços como da sua importância.
Veja o preço mudar no momento das notícias. Se não há um comportamento preditivo em termos de significado, então olhe para a FA, a situação no país no momento das notícias).