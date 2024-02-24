Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2074
Ouve, lembras-te qual é o nome desta previsão quando fazes uma previsão um passo à frente, depois fazes mais previsões, mas neste momento e assim por diante
leia ) Eu não entendo a matemática.é mais parecido com o MSUA, mas funciona através da convolução de características em vez de polinómios
Ouve, lembras-te como se chama quando fazes uma previsão um passo à frente, depois fazes outra previsão neste ponto, etc.
muitos a muitos no RNN
Eu me inscrevi em um curso em redes convolucionais %) 72 horas. bem, a primeira parte é aprender pitão, coisas assim (o que eu já sei)
Há uma razão para eu me ter ligado ao ROCKET em primeiro lugar - é um tipo de conversor de recursos legal. Cria muitas características não correlacionadas com as originais, melhora a qualidade da classificação.
recomenda-se o uso com modelos lineares (porque você obtém tantas características)
terá de o experimentar
A imagem está lindamente desenhada. Para entender como preparar os dados. Afinal de contas, a normalização de uma série remove muitos dados desnecessários.
Só lá? Como pesquisar, você pode digitar frases-chave. Quando vais ver o tcn?
não será supérfluo)
Eu não sei o que isso significa, é o único lugar que eu conheço.
quando eu faço um curso sobre bobinas. Eu ainda não sei como usá-los.
Uma pergunta para os residentes...
Alguém tentou descrever qualquer indicador por uma rede, não para prever, mas para descrever/copiar/restaurar/criar algum fantasma...
Não é muito útil, mas podemos julgar sobre a qualidade do processamento/normalização dos dados e sua qualidade, e não é ruim saber que a grade não funciona não porque é burra, mas porque não representamos bem os dados ou vice-versa.
Muitas pessoas já o tentaram. Eu incluído. MA simples pode ser feito, e filtros de passagem de banda complexos podem ser feitos.
Qualquer coisa que possa ser construída a partir de barras NS/floresta pode ser facilmente replicada.
É por isso que há pouco sentido em alimentar indicadores baseados neles, além das barras.
Mas, por exemplo, ZZ dificilmente pode ser reproduzida. Ou o que Alexey Nikolaev sugeriu, quase ninguém vai alimentar 60 ou mais barras durante 2 meses de profundidade.